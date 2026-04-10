お客さまに支えられ、販売部数No.1雑誌『ハルメク』が創刊10周年

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、雑誌『ハルメク』が2026年4月10日に創刊10周年を迎えたことをお知らせします。

10周年を記念し、特別連載や参加型キャンペーン、イベントなどの記念企画を順次展開します。あわせて、感謝を込めた記念ロゴを制定するとともに、年間を通してこの記念ロゴを使用します。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年1月～6月)

お客さまと歩んできた『ハルメク』の10年

雑誌『ハルメク』の前身である『いきいき』は、1996年3月に創刊しました。2016年4月には誌名を『ハルメク』に変更するとともに、会社名も「ハルメク」へと改め、新たな一歩を踏み出しました。以来、雑誌・物販・コミュニティなどの事業を広げながら、50代からの女性の暮らしに寄り添うブランドとして成長してきました。今回の10周年は、そうしたハルメクとしての新たな歩みの節目でもあります。

その中核にある雑誌『ハルメク』では、2017年に山岡朝子が編集長に就任して以降、独自のシンクタンク「ハルメク 生きかた上手研究所」を中心に顧客理解を深め、誌面づくりをさらに進化させてきました。『ハルメク』では、読者の声に徹底的に耳を傾け、そこで得た気づきを企画や編集に丁寧に反映し、自分らしく前向きに生きるための実用的で信頼できる情報を届け続けてきました。

書店では販売せず、定期購読でご自宅にお届けする直販スタイルでありながら、その積み重ねにより、2019年から女性誌販売部数No.1、2022年からは全雑誌販売部数No.1となりました。

ここまで歩んでこられたのは、日頃よりご愛顧いただいているお客さまをはじめ、支えてくださるすべての皆さまのお力添えによるものです。改めて感謝の意をお伝えするとともに、今後もより多くの方に楽しんでいただけるよう、全社一丸となって努めてまいります。

10周年イヤーを彩る記念企画を順次展開

年間を通じて、お客さまへの感謝を込めた企画を順次展開します。誌面での特別連載に加え、参加型キャンペーン、読者交流イベント、新しい学びの機会など、さまざまな形で10周年を盛り上げます。

１．10周年記念特別連載「私とハルメク」

雑誌『ハルメク』では、2026年5月号（2026年4月10日発売）より、10周年を記念した特別連載

「私とハルメク」 を毎号掲載します。長期にわたりご愛読くださっている読者の方に、編集部員がインタビューする企画です。第1回は、50代から母娘で読み続け、ハルメクで出会った友人との旅行や「ハルメク通販」での買い物を楽しむ読者が登場します。

２．「私とハルメク」メッセージ募集

連載にあわせて、読者の皆さまのハルメクとの思い出やエピソードを募集します。寄せられたお便りは誌面でも一部紹介予定です。応募者には先着2,000名に「10周年記念ロゴ」入りのボールペンをプレゼントします。

３．ハルメク編集部があなたの街へ！ 「おしゃべりカフェ」を全国各地で開催

ハルメク編集部のメンバーが、全国の読者の皆さまに会いに行く茶話会「おしゃべりカフェ」を2026年3月からスタートしました。お客さまが知りたいことや気になっていることを直接お聞きし、これからお届けする企画に生かすことを目的としています。

4月は石川県金沢市、5月は大阪府大阪市、6月は宮城県多賀城市での開催を予定しています。

４．「はじめてのAIとの付き合い方」講座を全国各地で開催

ハルメク世代のAIへの関心の高まりを受けて、2026年5月より「はじめてのAIとの付き合い方」講座を全国各地で開催します。AIに対する不安を和らげながら、日々の暮らしの中で楽しくAIを活用する方法を学ぶ内容を予定しています。

５．「ハルメクフェスタ」第3弾を開催

お客さまへの感謝を直接お伝えする場として、「ハルメクフェスタ」 第3弾を2026年7月に福岡県福岡市で開催します。2026年1月に愛知県名古屋市で開催した第1回には約430人、同年2月に東京都新宿区で開催した第2回には約920人の方にご来場いただきました。

第3弾となる今回は、上沼恵美子さんのトークショーやコンサート、ハルメク商品がもらえる大抽選会など、盛りだくさんのプログラムを予定しています。

感謝を込めた「10周年記念ロゴ」を制定

10周年を記念し、ハルメクでは「10周年記念ロゴ」を制定しました。このロゴには、10年間の感謝と、次の10年への思いを込めています。

2026年4月から2027年3月までの1年間、通常ロゴに加えて使用します。

10周年の感謝を込めて（代表者コメント）

■代表取締役社長 宮澤 孝夫

おかげさまで、「いきいき」が創刊してから30周年、「ハルメク」として10周年を迎えることができました。日頃よりご愛顧いただいているお客さま、そして支えてくださるさまざまな方々に心より感謝申し上げます。私たちはこれまで、お客さまの声に真摯に耳を傾け、その思いや願いを誌面や商品・サービスに生かしながら、日々の暮らしのお役に立てるよう歩んでまいりました。これからも、経営理念である「50代からの女性がより良く生きることを応援します」を、より多くのお客さまにより深くお届けできるように取り組んでまいります。

■雑誌『ハルメク』編集長 山岡 朝子

ハルメク編集部の元気の素は、10年間変わらず「読者の皆さまの声」です。ぎっしりと書きこまれたご意見はがきは月2000枚、アンケートにご協力くださるモニターは6000人、イベントを開けば全国から多くの方が集まり「いつも楽しみにしてるよ」と声をかけてくださる……そのたびに「もっと良い雑誌をお届けするぞ！」とパワーが湧いてくるのです。心より感謝申し上げます。

新しい挑戦を応援する友達のようなハルメク。悩みに寄り添う家族のようなハルメク。次はどんなハルメクをお見せできるのか……11年目にもぜひご期待ください！

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/