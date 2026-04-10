【福岡】オールナイト音楽フェス「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」第二弾アーティスト発表のお知らせ

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長CEO：後藤 芳光）と共催で、2026年6月27日(土)にみずほPayPayドーム福岡にて開催する「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS」の第2弾出演アーティストを発表しました。

2018年より福岡で開催し、若年層を中心に高い支持を集めてきたオールナイト音楽フェス「MUSIC CIRCUS FUKUOKA」は、今回で7回目を迎え、新シリーズを始動します。その名も「SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop-」。HIPHOPを軸に圧倒的なライブパフォーマンスと演出を追求した、音楽を深く体感できるオールナイト・フェスです。

■第２弾出演アーティストについて（A to Zの順に掲載）

LIVE：AK-69 / IFE / OZworld / Pxrge Trxxxper / Red Eye / Watson

DJ：DJ RYOW / FUJI TRILL

■アーティスト紹介

AK-69

愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト。

唯一無二のラップと歌の二刀流の先駆者として活動をスタートし

2026年で30周年を迎えた。

インディペンデントにも関わらずこれまでに5度の日本武道館単独公演を成功させ、己の生き様から生まれる“言霊”が競争社会で戦っている多くのトップアスリートや経営者達にも支持されている。

IFE

IFE（イフェ）は日本とスイスのルーツを持つ福岡県出身

ラッパー／シンガー。

自らの感情や体験を歌詞に落とし込み、偽りのないリアルを表現し続ける。

OZworld

沖縄生まれ沖縄育ち。 ネイチャーとフューチャーという相反する世界が同居する独自の精神性と、トリッピーな世界観を融合させた表現で、唯一無二のワールドを描き続けるアーティスト。

浮遊感と鋭さを併せ持つリリック、変幻自在のフロウ、ジャンルの枠を超越するサウンドアプローチを武器に、早くから数々のメディアやプロジェクトに参加。国内トップアーティストはもちろん、海外アーティストとのコラボレーションも重ね、シーンの中で独自のポジションを確立した。

2025年には 369（弥勒）をコンセプトにした「369ノ3」、「369ノ6」、「369ノ9」の三部作からなる一大プロジェクトを始動。

“創造・調和・完成”をテーマにしたこの三部作は、OZworldの精神性とこれまでのキャリアの集大成となっている。同年、自身初となる武道館ワンマンライブ「369 at 日本武道館」を成功させ、

現在は次なる目的地へ向け、最南端から最先端を目指す旅路の途中である。

Pxrge Trxxxper

茨城県出身のラッパー。弱冠19歳にして、圧倒的な熱量と攻撃的なスタイルでシーンを席巻。

OVER KILLへの客演や圧巻のライブパフォーマンスで、その名を轟かせるPxrge Trxxxper（パージトルーパー）。

薄暗い地下から聞こえてくるシャウトには、うめき声にも似た悲痛さがあり、感情がちぎられそうになる。

昨年2025年にはJin Doggとの楽曲リリースやソロでのPOP YOURS大阪公演をきっかけに若手とは思えないスピードで勢いを止めることなく、ABEMA TV放送の番組「RAPSTAR誕生 2025」では応募者6,780人の中から優勝を勝ち取った。常に最先端を走る類を稀に見るオリジナリティを併せ持つ独自の世界観でこれからも目が離せない注目株である。

Red Eye

2002年2月23日生まれ。大阪府住之江区出身。

自身の生き様を描いたリリックとトリッキーなフロウ、独特な言語センスを武器に、HIP HOPとREGGAEを融合させたスタイルで活動を展開。

近年は東京・日本武道館でのワンマンライブを成功させ、さらに韓国のヒップホップオーディション番組「SHOW ME THE MONEY 12」への参加でも注目を集めるなど、国内外で存在感を高めている。自身の経験や葛藤を糧に進化を続けており、表現の在り方を問い続けながら、新たなフェーズへと歩みを進めている。

Watson

2000年生まれ、徳島県小松島市出身のラッパー。

2021年頃から本格的に活動を開始し、等身大のリリックと独特な声質・フロウで注目を集め、瞬く間にトップゾーンへと駆け上がる。

2026年には3rdアルバムを発表し、同年3月9日には自身初となる日本武道館での単独公演を成功させた。

さらに同年には、新曲「Intro “Soul Quake”」をリリースし、新たなフェーズの幕開けを提示している。

出演アーティスト

（ Headlinerの後、LIVE A to Z→DJの順に掲載）

LIVE：\ellow Bucks (Headliner) / AK-69 / G-k.i.d / GUNSO(MIKADO,HARKA,ENEL)/ IFE / JP THE WAVY / OZworld / Pxrge Trxxxper / Red Eye / Vingo / Watson / 7

DJ：DJ RYOW / DJ CHARI & DJ TATSUKI / FUJI TRILL 他

■一次先行販売チケットについて

現在、e＋（イープラス）でお得にお求めいただける一次先行チケットがまもなく発売を終了いたします。また先着順での受付となり規定枚数に達し次第、販売を終了いたします。ぜひお早めにお買い求めください。

2026年3月6日（金）11：00 ～ 4月16日（木）23：59

料金：男性8,800円（税込み）/女性4,400円（税込み）

※入場時に別途1,000円（2ドリンク代）が必要です。

チケット購入はイベント

公式Webサイトより：https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/fukuoka

※18歳以上（生年月日が2008年4月1日以前の方）のみ入場可

※注意事項をよくご確認のうえご購入ください。

■共催パートナーについて

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、日本のプロ野球の球団の

一つで、パシフィック・リーグに所属。球団スローガン「めざせ世界一！」のもと、プロ野球文化の継承と野球球技の振興を行い、野球にとどまらず、人々の感動、勇気、夢につながる世界一のエンタテインメントを実現する使命と責任を負っています。

■イベントの概要

名称 ｜SBI MUSIC CIRCUS FUKUOKA -Beat Drop- partner with SoftBank HAWKS

開催場所 ｜みずほPayPayドーム福岡

住所 ｜福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－２

日程｜2026年6月27日（土）

時間 ｜開場／開演 20:00 終演 翌5:30（6月28日（日））※予定

料金｜早割料金：男性8,800円（税込み）/女性4,400円（税込み）

一般料金｜男性9,800円（税込み）/女性5,400円（税込み）

主催 ｜福岡ソフトバンクホークス株式会社 / 株式会社SBI MUSIC CIRCUS

イベントページ｜https://sbimusiccircus.co.jp/sbimusiccircus/fukuoka

福岡ソフトバンクホークス株式会社

名称｜福岡ソフトバンクホークス株式会社

所在地｜福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－２

代表者の役職・氏名｜代表取締役社長 後藤 芳光

事業内容｜プロ野球球団の保有、野球競技の運営、野球等スポーツ施設等の経営・管理、各種メディアを利用した映像・音声・データ等のコンテンツ配信サービス、等

HP｜https://www.softbankhawks.co.jp/

問い合わせ先

福岡ソフトバンクホークス株式会社 お客様サポートセンター

Tel：092-844-1189 (10:00~17:00 年末年始休業)

E-mail: info-club@softbankhawks.co.jp

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

名称｜株式会社SBI MUSIC CIRCUS

所在地｜東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー15F

代表者の役職・氏名｜代表取締役社長 大付 楽洋

事業内容｜・音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」の主催

・花火大会「SBI舞花火」の主催

・各種イベントの企画・運営窓口

HP｜https://sbimusiccircus.co.jp/

問い合わせ先

株式会社SBI MUSIC CIRCUS広報担当

E-mail：pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp

Tel：03-6850-7891

SNS

・SBI MUSIC CIRCUS

X：https://x.com/MUSIC_CIRCUS

Instagram：https://www.instagram.com/music_circus/

TikTok：https://www.tiktok.com/@musiccircus

・SBI舞花火

X：https://x.com/sbimaihanabi

Instagram：https://www.instagram.com/sbimaihanabi

・企業アカウント

Instagram：https://www.instagram.com/sbimc_official/

X：https://x.com/sbimc_official

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891