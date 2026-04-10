全100種以上！猛暑を「ちょうどいい」涼しさへ。ライフスタイルブランド「LAKOLE」が提案する、2026年夏のスマートな暑さ対策

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のライフスタイルブランド「LAKOLE（ラコレ）」は、2026年の猛暑を快適に、そしてスマートに乗り切るための「クールアイテムシリーズ」全100種以上（※）を順次発売いたします。シリーズ累計47万点（2026年3月時点）を突破した看板商品の「ペットボトルホルダー」に加え、昨夏に圧倒的な支持を得た「ペルチェ（冷却プレート）付ファン」を4型へと拡充します。また、昨年わずか2週間で１万点が完売した「ボトル型氷嚢」も選べる3サイズへ進化して登場します。LAKOLEらしい高いファッション性はそのままに、多様化するライフスタイルに寄り添う「ちょうどいい」猛暑対策を提案します。

（※カラー・サイズ別SKU合計）

「LAKOLE」は、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、生活雑貨、ウィメンズアパレル、メンズアパレル、グロサリーを展開するライフスタイルブランドです。日々変化するお客さまの暮らしに寄り添えるブランドでありたいという想いから、日常生活を楽しくする生活雑貨を中心にさまざまなカテゴリーを展開しています。

■販売概要

取扱い店舗：「LAKOLE」全店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

特設サイト：https://www.dot-st.com/lakole/disp/itemlist/?dispNo=002005303

■展開アイテム ※一部抜粋

【ファンシリーズ】

“冷やす”機能がさらに進化し、ペルチェ付のWブレードが登場！昨年、実力派アイテムとして話題となった「ペルチェ（冷却プレート）付ファン」を今年はニーズに合わせて選べる4型へ拡充しました。

商品名：Wブレードハンディファン

価格：2,750円（税込）

カラー展開：アイボリー / チャコール

ダブルの羽根 × 冷却プレートが、かつてない強力な涼しさを。2枚の羽根によるパワフルな風量と、直接肌を冷やせるペルチェプレートを搭載したハイエンドモデルです。

＜特徴＞

１. 大風量＆長時間駆動：Wブレード仕様ながら3,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長6時間の連続使用が可能。

２. 指紋が目立ちにくい機能美：冷却プレートにはアルマイト塗装を施し、使用時の皮脂や指紋が目立ちにくい清潔感のある仕様に。

３. 1台3役のマルチ設計：持ち運びに便利なカラビナ付き。そのままデスクに立てれば「卓上ファン」としても活躍します。

商品名：ジェットハンディファン

価格：2,750円（税込）

カラー展開：オレンジ / ブラック

手のひらサイズで最大風速11m/s。風量を100段階で操る超小型、高出力ファン。コンパクトな見た目からは想像できないパワフルな風をピンポイントに届ける、プロ仕様のポータブルファンです。

＜特徴＞

１. 「100段階」の無段階調整：風量は長押しで1～100まで緻密に調整可能。そよ風から、最大風速約11m/sのパワフルなジェット送風まで自由自在です。

２. スタミナ十分の3,000mAh：持ち運びやすいサイズ感ながら大容量バッテリーを搭載。長時間の外出でも安心してお使いいただけます。

３. スマートな操作性と携帯性：便利なカラビナ付きで、デスクに立てれば「卓上スタンド」としても活用可能。さらに残量表示機能付きで、充電のタイミングを逃しません。

商品名：6WAYハンディファン

価格：2,750円（税込）

カラー展開：チャコール / アイボリー

驚異の「6WAY」仕様。冷却プレート × 大容量バッテリーで、1日中離せない万能モデル。ハンディや卓上といった基本機能に加え、スマホスタンドやモバイルバッテリー機能、さらに冷却プレートまで搭載した、LAKOLE史上最も多機能なポータブルファンです。

＜特徴＞

１. 驚異の「6WAY」マルチ設計：1.ハンディ 2.卓上 3.首掛け 4.スマホスタンド 5.モバイルバッテリー 6.冷却プレート の機能を1台に集約。シーンに合わせて自由自在に形を変えられます。

２. 14時間以上のスタミナ稼働：3,000mAhの大容量バッテリーを搭載。1回の充電で最大14時間以上（※風量設定による）稼働するため、朝から夜まで充電を気にせず、一日を快適に過ごせます。

３. こだわりのアルマイト塗装：直接肌に触れる冷却プレートには、指紋や皮脂が目立ちにくいアルマイト塗装を採用。多機能ながら、見た目の美しさと清潔感にもこだわりました。

商品名：ミニクリップハンディファン

価格：2,420円（税込）

カラー展開：アイボリー / チャコール

「どこでも、好きな場所」に。クリップ＆スタンドの2WAYで場所を選ばない万能ファン。場所を取らないコンパクトなフォルムながら、強力なクリップで自由な取り付けが可能です。

＜特徴＞

１. 挟む・置くの2WAY仕様：強力なクリップでベビーカーのハンドルやリュックのショルダー、デスクの棚板など、あらゆる場所に固定可能。クリップ部分が土台になり、そのまま「卓上スタンド」としても安定して自立します。

２. 圧倒的な軽快さ：持ち運びを邪魔しない超軽量のコンパクト設計。室内でのテレワークから、キャンプや野外フェスなどのアウトドアシーンまでストレスなく持ち運べます。

３. 幅広い活用シーン：手が離せない移動中やキッチンでの調理中など、ピンポイントで涼しさが欲しい瞬間に寄り添う一台です。

商品名：ペルチェネックファン

価格：4,950円（税込）

カラー展開：チャコール / アイボリー

360度、自在な送風 × 冷却プレートが特徴です。首元から全身へ効率的なクールダウンを実現。首筋に直接触れる冷却プレートと自由自在なアーム設計を組み合わせた次世代型ネックファンです。

＜特徴＞

１. 瞬間冷却プレートを搭載：首筋部分に配した冷却プレートが体温を効率的に逃がし、暑い日の外出でも心地よい冷感を与え続けます。

２. 360度調節可能なロール式アーム：アーム部分には、お好みの向きに調節できるロール式を採用。 360度動かせるためピンポイントで風を送れるだけでなく、使用後は巻いてコンパクトに収納でき、持ち運びにも困りません。

３. 安心の羽根なし設計：ファン部分は羽根を使用していないため、髪の毛や指を巻き込む心配がなく、お子様から長髪の方まで安心してお使いいただけます。

【ボトルシリーズ】

シリーズ累計47万点を突破した大人気のペットボトルホルダーを中心に種類豊富に展開。保冷・保温効果で、夏場は冷たさ、冬場は温かさを長時間キープでき1年中活躍します。

＜大人気のペットボトルホルダーに２つの新デザインが登場＞

商品名：【保冷保温】ロープハンドルペットボトルホルダー

価格：1,320円（税込） カラー展開：アイボリー / グレー / ブラック

ハンドルストラップ付きで、さらに使いやすく、持ち運びやすく進化しました。冷たい、または温かいペットボトルをそのまま入れるだけで、飲み頃の温度を長時間キープできる真空断熱構造のホルダーです。

＜特徴＞

１. 「開けやすさ」を追求した新設計：ペットボトルの注ぎ口を出す箇所にエラストマー（滑り止め）を採用。ボトルが中で回らずしっかり固定されるため、キャップの開閉がスムーズに行えます。

２. 一年中使えるマルチ性能：夏場の保冷はもちろん、冬場の保温にも対応。季節を問わず、外出先で常に最適な温度のドリンクを楽しめます。

３. スムーズな持ち運びを実現：ワンタッチで簡単に着脱できるストラップを付属しており、バッグへの取り付けや肩掛けなどシーンに合わせた自由な持ち運びが可能です。

商品名：【保冷保温】ループハンドルペットボトルホルダー

価格：1,320円（税込）

カラー展開：オレンジ / ライトグリーン / ブルー

機能美と遊び心を両立。「持ち運びやすさ」と「デザイン性」を徹底追求した、新作ペットボトルホルダーです。

＜特徴＞

１. 革新的なハンドル収納：ハンドルがフタ部分にぴったりと収まる設計を採用。使用しない時はフラットでコンパクトなフォルムになり、バッグの中や車内のドリンクホルダーでも場所を取りません。

２. ポップなバイカラーデザイン：目を引く鮮やかな2色のバイカラーがポイント。暑い夏を楽しく彩る、ファッション性の高いカラーリングに仕上げました。

３. シーンを選ばない実用性：オフィスでのデスクワークからキャンプやフェスなどのアウトドアまで、幅広く活躍します。

＜コーヒー紅茶好きも楽しめるセラミック加工タンブラーが新登場＞

商品名：ハンドルセラミック加工タンブラー

価格：1,980円 (税込)

サイズ：355ml カラー展開：ブラック / アイボリー / グリーン

風味を逃さないセラミックコート×スマートな収納ハンドルが付いた、日常を格上げする高機能ボトル。内側にセラミック加工を施し、飲み物本来の美味しさを長時間キープする使い勝手にこだわったタンブラーです。

＜特徴＞

１. 風味を損なわないセラミックコート：内側にセラミック加工を施すことで金属特有の臭いを抑え、コーヒーや紅茶の繊細な風味を損なわず、最後まで美味しく楽しめます。

２. 片手で扱える衛生的なフタ：ほこりの侵入を防ぎ、温かさを長持ちさせるフタ付き仕様。片手でスムーズに開閉でき、飲みやすさにこだわった広い飲み口も特徴です。

３. 折りたたみハンドルでコンパクトに：持ち運びに便利なハンドル付き。使用しない時はフタ部分にぴったりと折りたたんで収納できるため、バッグの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。

４. お手入れ簡単なパウダー塗装：氷が入れやすい広口径でパーツが少なく、お手入れも簡単です。本体はキズに強いパウダー塗装で仕上げ、デイリーユースに最適な耐久性を備えています。

商品名：ステンレスBIGセラミックマグ

価格：1,650円 (税込)

サイズ：580ml

カラー展開：シルバー / アイボリー

美味しさ続く真空二層構造やストロー対応、セラミック加工でお手入れもスマートに。温度をキープする真空二層構造に加え、コーヒー等の風味を損なわないセラミック加工を施した高機能タンブラーです。

＜特徴＞

１. シーンで選べる2WAY仕様：フタを外しての使用はもちろん、スライド式の飲み口を開ければストローを差して使うことも可能。デスクワークからリラックスタイムまで、好みに合わせた使い分けが楽しめます。

２. 持ちやすさと衛生面を両立：しっかり握れるハンドル付きで、飲みやすさも抜群。フタは細かく分解して洗えるため、常に清潔な状態を保てるのも嬉しいポイントです。

３. 風味を逃さないセラミック加工：内側にセラミック加工を採用することで、金属特有の臭いを抑え、コーヒー等の飲料本来の美味しさもキープしてくれます。また、汚れや臭いが残りにくいため、毎日のお手入れも簡単です。

＜昨年人気だったフタ&ハンドル付きタンブラーに新色が登場＞

商品名：【保温保冷】フタ&ハンドル付きタンブラー

価格：1,100円（税込）

サイズ：500ml

カラー展開：【新色】ピンク / 【新色】ライトブルー / 【新色】パープル / チャコール / アイボリー / イエロー / グリーン / オレンジ

ステンレスタンブラーの蓋には、スライド式の飲み口がついています。ハンドル付きで飲みやすく、車のドリンクホルダーにセット可能な形状です。ごくごく飲みたい時に最適な大容量タンブラーです。

【冷感シリーズ】

昨年即完売のヒット作から、新価格の定番品まで隙のない熱中症対策。LAKOLEの冷感シリーズは、昨夏の記録的ヒットアイテムの進化版を中心に、より身近で機能的なラインアップへとアップデートしました。日常の通勤、通学から夏のレジャーまであらゆるシーンを快適に過ごせる厳選アイテムを展開します。

＜昨年、約10,000点がわずか2週間で即完売した「ボトル型氷嚢」が、選べる3サイズに＞

商品名：ボトル型氷嚢

価格：Lサイズ 1,980円（税込）、Mサイズ 1,650円（税込）、Sサイズ 1,650円（税込）

サイズ＆カラー展開：

１. 上段左：【新登場】 Lサイズ ＜ライトブルー / グレー＞

スポーツや長時間のアウトドアに。広範囲を冷やし、冷たさがより長持ちします。

２. 中段右：Mサイズ ＜ホワイト / グレー / オレンジ / ターコイズ＞

昨年即完売を記録した、使い勝手抜群のベストセラーサイズ。通勤や通学から、日常の買い物、レジャーまであらゆるシーンにフィットするLAKOLEの猛暑対策アイテムです。

３. 下段左：【新登場】 Sサイズ ＜ピンク / イエロー / ライトブルー / パープル＞

小さなお子様や、短時間の外出に最適な軽量コンパクトモデル。

※新サイズは5月末より順次販売

＜特徴＞

１.驚異の温度キープ力：真空二層構造のボトルにより、保冷は約15時間、保温は約４～8時間の持続を実現。＊サイズにより異なります。

２.春夏は「氷嚢」として：氷水を入れると即座にひんやり。水を入れて冷凍庫で凍らせることで、さらに強力な冷却も可能です。炎天下のスポーツやフェス、BBQでの熱中症対策に最適です。

３.秋冬は「湯たんぽ」として：耐熱温度100℃のため、お湯を入れれば「ミニ湯たんぽ」に早変わり。一年中、あらゆるシーンで活躍します。

４.持ち運びに特化した設計：スリムなサイズ感で、アウトドアやお出かけに持ち出しやすく、便利なハンドストラップ付きなのも嬉しいポイントです。

＜夏の必需品となったアイスネックリングは、さらにお求めやすい新価格に＞

商品名：アイスネックリング

価格：660円（税込）

サイズ＆カラー展開：

１. XLサイズ ＜シルバー / ブラック / ネイビー＞

２. Lサイズ ＜シルバー / ライトブルー / ネイビー＞

３. Mサイズ ＜シルバー / ライトブルー / ネイビー＞

28℃以下で自然凍結し、首元を心地よくクールダウンさせる人気のアイスネックリングが、より選びやすく進化しました。

＜特徴＞

１. さらにお求めやすい新価格：より多くの方に猛暑対策を取り入れていただけるよう、価格を従来の税込880円から、税込660円へと改定いたしました。

２. 選べる３サイズ展開：お子さまから大人まで、体格やお好みのフィット感に合わせて最適なサイズをお選びいただけます。

商品名：ヘッド用保冷剤

価格：440円（税込）

カラー展開：グレー / ライトブルー

帽子の中に忍ばせる「頭の休息」。直射日光下の熱を効率的にクールダウンできます。暑い日の外出時、帽子の中にセットするだけで、驚きの清涼感が得られる頭部専用の保冷剤です。

※4月下旬頃販売予定

＜特徴＞

１. 帽子の中を瞬間冷却：冷凍庫で冷やして帽子の中に入れるだけで、頭部を直接冷やし、不快な熱気を和らげます。

２. あらゆるシーンの熱中症対策に：通勤、通学などの日常使いはもちろん、長時間の野外フェスやスポーツ観戦、屋外での作業など過酷な暑さの中での活動をサポートします。

３. 繰り返し使えて経済的：汚れてもサッと拭き取れる素材を採用。 冷凍庫で冷やすことで、何度でも繰り返し使用できるエコロジーで経済的なアイテムです。

商品名：フード付きクールポンチョ

価格：1,100円（税込）

カラー展開：グレー / ブラック

濡らして絞るだけ、瞬間ひんやり。夏の野外イベントを快適にする「着る」熱中症対策アイテム。水に濡らすだけで冷感効果が得られる、スポーツ観戦や野外フェスに最適なポンチョです。

※4月中旬頃販売開始

＜特徴＞

１. 驚きのひんやり感：水に濡らして絞るだけで、ひんやりとした冷たさを実感。スポーツ観戦やフェス、アウトド

アなど、長時間の日差しを浴びるシーンでの体温上昇を抑えます。

２. カラビナ付きジッパー袋で持ち運び快適：収納に便利な専用のジッパー袋入り。カラビナ付きなので、バッグに吊り下げて手軽に持ち運びができ、使用後の濡れた状態でも周囲を濡らさずスマートに収納可能です。

３. 夏のレジャーの必需品：強い日差しから肌を守りつつ涼感を得られるため、夏のイベントを全力で楽しみたい方の強い味方になります。

■「LAKOLE」ついて

LAKOLEは、「あたりまえを、素敵に。」をコンセプトに、アパレル、グロサリー、生活雑貨を展開するライフスタイルブランドです。あたりまえとなっている日用品だからこそ、もっと手軽に、もっと素敵にしていきたいと考えています。

全国101店舗展開（2026年3月末時点WEBストアを含む）

<公式WEBストア and ST (アンドエスティ)> https://www.dot-st.com/lakole/

https://instagram.com/lakole_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official