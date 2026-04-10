光を反射して、透き通る肌へ。 「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」がクリーンで洗練されたホワイトパッケージをまとい、新たな表情で登場＜本日予約開始＞

LIGHT REFLECTING PRISMATIC

PRISMATIC PERFECTION

資生堂ジャパン株式会社

光を反射して、透き通る肌へ。 「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」がクリーンで洗練されたホワイトパッケージをまとい、新たな表情で登場します。柔らかなパステルの色彩を帯びた光が、メーキャップの仕上がりをセットし、整え、肌をより美しく演出します。

星明かりが肌に触れるように、繊細なパステルトーンの光がふんわりと広がり、くすみを払って澄み切った透明感のある肌へ。唯一無二のマーブル模様が美しいプレストパウダー、そして肌に溶け込むように軽やかなルースパウダー。2つの質感から、お好みの輝きをお選びいただけます。

全2アイテム2種│2026年4月24日（金）全てアジア限定・数量限定発売

LIGHT REFLECTING PRISMATIC POWDER

LIGHT REFLECTING PRISMATIC POWDER-PRESSED

■NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー プレスト

全1種│内容量 10g│税込価格 6,490円（本体 5,900円＋税）

光を反射して、透き通る肌へ。「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」のエクスクルーシヴなパステルの輝きがくすみをとばしながらメーキャップの仕上がりをセット。

パステルアイボリー、ピンク、ラベンダーの３シェードを絶妙にブレンド。肌にほのかな明るさを添えながら、黄ぐすみを自然に補正します。パステルカラーを織り込んだマーブル模様のパウダーは、ひとつとして同じものはなく、それぞれのコンパクトはあなただけの輝きを放ちます。星座が瞬く夜空のような、存在感を放つ肌。

LIGHT REFLECTING PRISMATIC POWDER-LOOSE

■NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース

全1種│内容量 11g│税込価格 6,490円（本体 5,900円＋税）

ラベンダーの光に魅せられて。2024年に発売し人気を博した限定色がラブコールに応えて再登場します。パステルラベンダーのヴェールが、星明かりのようにやわらかく肌を包み込み、黄ぐすみを自然に補正。透明のヴェールを纏ったような、空気のように軽やかで、軽く心地よい仕上がりとともに化粧もちをキープ。メッシュ状のシフターは適量をコントロールしやすく、内蓋付きのパッケージ設計によりパウダー漏れを防ぎます。幸せを感じる、澄んだツヤ感と満ちる透明感。