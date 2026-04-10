Rebase、国内最大級のヨガイベント「オーガニックライフTOKYO」に協賛「instabase」と「TOIRO」を通じて、ヨガインストラクターの活動を支援

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）は、株式会社アンダーザライト（本社：東京都渋谷区、代表：倉持 倫之）が主催する、国内最大級のヨガ＆ライフスタイルイベント「オーガニックライフTOKYO」に協賛し、ヨガインストラクターをはじめとするウェルネス領域における活動の創出と広がりを支援します。

私たちは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンに掲げ、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」や、コミュニティイベントサービス「TOIRO（トイロ）」を通じて、人々の活動やコミュニティのはじまりを後押ししてきました。また、企業や自治体、コミュニティとの連携を通じて、活動の幅を広げる取り組みも行っています。

オーガニックライフTOKYOは、昨年来場者数114,279名、クラス受講者数7,615名を記録した、日本最大級のヨガ＆ライフスタイルイベントです。来場者の約15～20％がヨガインストラクターであり、個人でのレッスン開催やコミュニティ運営のニーズが高いことから、スペース提供やイベント運営をサポートする当社サービスとの親和性が高いことが特徴です。

本協賛では、イベント内の6クラスへの冠協賛をはじめ、レッスン会場探しに悩むインストラクターに「instabase」を通じたレンタルスペースの活用提案や、「TOIRO」によるレッスン運営の効率化、講師・参加者向けの各種施策を通じて、ヨガの活動機会の創出と広がりを支援します。あわせて、レッスンの予約・決済・運営を一体的に行うための特設ページ(https://go.toiro.com/yoga?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)を公開し、ヨガ領域に関する活動の立ち上げを後押しします。

Rebaseは、場所の制約や事務手続きといったハードルを取り除き、誰もが気軽に「こと」を始められるきっかけを増やしていくことが、社会に新しい活力を生むと信じています。今後も、活動の場の提供に加えイベント運営・コミュニティ形成・収益化までを一体的に支援することで、多様な個人の持続的な活動の創出に貢献してまいります。

■「第13回 オーガニックライフTOKYO」開催概要

会期：2026年4月17日（金）～4月19日（日） 10:00-18:00【入場無料】

会場：WITH HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-14-30）

主催：オーガニックライフTOKYO実行委員会、一般社団法人ヨガ安全協会

同時開催：「第7回 YOGA WEEK + (plus) by UTL YOGA ONLINE」、「ヨガジャーナル presents Yoga People Award 2026」

後援（予定）：渋谷区

企画運営：株式会社アンダーザライト

会場構成：有料ヨガクラス、マーケットエリア（B1～3F）、WITH HARAJUKU全館利用

来場者数（見込み）：80,000名 ※WITH HARAJUKU全館の来場者数

Rebase 協賛クラス：

4月17日（金）15:30-16:30 柳本和也／ASANA MANDALA YOGA(https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260417s1-5)

4月18日（土）9:30-10:30 岡本かなみ＆真山奈緒／家族で楽しむベビトレヨガ(https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260418s2-1)

4月18日（土）12:00-13:00 真山奈緒／子どもヨガチャレンジ！(https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260418w-2)

4月18日（土）15:15-16:15 山口陽平／SUN SALUTATION ー呼吸で巡る、太陽礼拝ー(https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260418s1-5)

4月19日（日）9:15-10:15 Satomi／インサイドフロー(https://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260419s2-1)

4月19日（日）10:45-11:45 伊藤ゆり／心地よいヨガ～力の方向を知り感じる広がり(http://omtogether.jp/collections/2026-harajuku/products/260419s2-2)

「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で46,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)

法人向けプラン「instabase for Business」：https://go.instabase.jp/business(https://go.instabase.jp/business?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)

「TOIRO」について

TOIROは、様々な「ことのはじまり」のきっかけとなる機会を提供するコミュニティイベントサービスです。イベントページの作成から集客・決済・受付管理、さらにはイベント後の思い出共有まで、すべてをワンストップで提供します。主催者の負担を大幅に軽減しながら、参加者の満足度を高める新しいイベント体験を実現します。

公式サイト：https://toiro.com(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)

ヨガ主催者向け特設ページ：https://go.toiro.com/yoga(https://go.toiro.com/yoga?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)

iOSアプリはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/toiro-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E3%82%92%E5%BD%A9%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6476542372)

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=olt2026)