今から教えて！！食べたいメニューを投票しよう！！お得に肉フェス！前売り情報！大公開！大好評 肉球ランドのイベント情報！！

AATJ株式会社

2026年4月29日（水）～5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて開催される「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」の魅力的なコンテンツや企画を紹介します。

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

■今年も超お得な前売り券販売決定！！「プレミアムラウンジ」や「謎解きイベント」のチケットも安く手に入れるチャンス！！！

今年もキタ！前売りだけの“超お得セット”解禁！チケットサイトでGETして、引換券を持って会場へGO！！あとは入口の食券販売所で交換するだけです。

事前にお得に手に入れられるチケットは食券だけではない！毎年大好評の「VIPエリア」がパワーアップした「Premium Lounge（プレミアムラウンジ）」や会場内で楽しめる「謎解きイベント」も事前予約でお得にチケットが入手できます。

おいしいお肉も、楽しい時間も、ぜんぶまとめて先取りしちゃおう！

2026年のGWはお台場で肉フェスしようよ！！

●前売り券情報

＜食券10枚セット＞7,000円（税込）※18％OFF

・食券10枚（7,000円分）

・ファストチケット3枚（1,500円分）

・ファミリーエリア入場券付き

＜食券30枚セット＞20,000円（税込）※23％OFF

・食券30枚（21,000円分）

・ファストチケット10枚（5,000円分）

・ファミリーエリア入場券付き

＜団体向けプラン＞69,000円（税込）※19％OFF

会社の懇親会、プチイベントにおすすめです

・食券100枚（70,000円分）

・ファストチケット30枚（15,000円分）

＜女子会プラン＞7,000円（税込）※26％OFF

2名様～ご利用可

・食券10枚（7,000円分）

・ファストチケット3枚（1,500円分）

・ソフトドリンク3本（300円分×3）

＜購入URL＞

・チケットペイ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61507

・ローチケ：https://l-tike.com/order/?gLcode=39299&gScheduleNo=2&gEntryMthd=01(https://l-tike.com/order/?gLcode=39299&gScheduleNo=2&gEntryMthd=01)

・ぴあ：https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2613681&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2613681&rlsCd=001)

●Premium Lounge（プレミアムラウンジ）前売り券料金（1席あたり）

＜Premiumシート＞

1席あたり最大4名様までご利用いただけます。

※イスの増設不可

※ベビーカー利用・同伴者の膝上で座席を使用しないお子様は人数に含みません

・ご予約限定価格（前売り券）：9,800円（税込）

※当日受付：12,000円（税込）

＜ワンちゃん同伴Premiumシート＞

1席あたり最大4名様までご利用いただけます。

※同伴可能頭数

・大・中型犬：2頭まで

・小型犬：4頭まで

※ご購入後、【お問合せフォーム】より頭数・犬種のご連絡をお願いいたします

・ご予約限定価格（前売り券）：9,800円（税込）

※当日受付：12,000円（税込）

＜Executive シート＞

1席あたり最大10名様までご利用いただけます。シャンパン1本付！

※ソファーの増設不可

※ベビーカー利用・同伴者の膝上で座席を使用しないお子様は人数に含みません

・ご予約限定価格（前売り券）：40,000円（税込）

※当日受付：40,000円（税込）

＜予約URL＞

https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=%E8%82%89%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%C2%AE+2026+TOKYO+JAPAN+Premium20(https://www.ticketpay.jp/search/?keyword=%E8%82%89%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%C2%AE+2026+TOKYO+JAPAN+Premium20)

●謎解きイベント情報

【Meat Quest】

＜コース内容＞

家族や友達と一緒に遊べる肉に関する豆知識などの謎解きラリー！キッズコース（子ども向け）とスタンダードコースの2種類のコースがあります。

＜開催日程＞

4月29日（水）～5月10日（日）

＜景品（参加賞）＞

キッズコース：お菓子つかみ取り

スタンダードコース：オリジナルクリアファイル

抽選参加クーポン（2枚で1回抽選参加可能）

＜料金（1名様あたり）＞

・ご予約限定価格（前売り券）：1,100円（税込）

※当日受付：1,500円（税込）

・参加人数：制限なし

＜予約URL＞

・チケットペイ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61685

・Livepocket：https://livepocket.jp/e/ikc3g

【Grand Grill Stage】

＜コース内容＞

肉大王から繰り出される謎を解いて豪華景品をゲットしましょう！ステージを使用したエンタメ性の強い謎解きイベントです。

＜開催日程＞

4月29日（水）～5月10日（日）

＜景品（参加賞）＞

牛の耳標型キーホルダー

抽選参加クーポン（2枚で1回抽選参加可能）

＜料金（1名様あたり）＞

・ご予約限定価格（前売り券）：2,200円（税込）

※当日受付：2,500円（税込）

・参加人数：制限あり

＜予約URL＞

・チケットペイ：https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61686

・Livepocket：https://livepocket.jp/e/2dvog

■食べて、投票！あなたの推し肉を頂点へ！

今年の肉フェスでは「もう一度食べたい！」「誰かに勧めたい！」と思った一品に投票できる人気投票イベントを実施！投票方法は、肉料理を1皿ご購入ごとに1枚お渡しするシールを指定投票所で気に入った肉メニューのボードに貼るだけ！肉フェス公式アプリからの投票やSNSでの投票も可能です。

会場でお気に入りの一品を見つけて、あなたの推し肉を応援してください！

＜投票方法（3種類）＞

１.現地で投票

１皿ご購入ごとにお渡しするシールを、会場内投票所で気に入った肉メニューに投票。

２.肉フェスアプリで投票（1日1回）

肉フェスアプリ内で気に入った肉メニューに投票。

３.SNS（Instagram、X）で投票

SNSで #推し肉 #肉フェス のタグをつけて肉メニュー写真を投稿して投票。

■ペットエリア「肉球ランド」では魅力的なメニューやグッズ、イベントが盛りだくさん！

毎年多くのペット連れのご来場者様にお楽しみいただいている「肉球ランド」が今年はさらにパワーアップ！

ワンちゃん専用メニューが例年以上に充実！「かぶりつきわんぱくフランク」や「ワンダフルクッキー」などワンちゃん大興奮間違いなしの可愛いメニューを豊富にそろえています。また、子ども＆ワンちゃんTシャツブランド「Kodomoparadis」やドッグウェアや雑貨小物ブランド「Luke&Shatz」、ライフスタイルブランド「braaa」といった大人気ブランドの出店も決定！飼い主様もワンちゃんも大満足のメニューやグッズが目白押しです。

またエンジェルトリミングsoraによる「ワンコイントリミング」や保護犬猫はっぴーによる「譲渡会」も実施！

例年以上にコンテンツ盛りだくさんな「肉球ランド」にご注目ください！

＜魅力的なワンちゃん専用メニュー＞

かぶりつきわんぱくフランクささみチップスワンダフルクッキーカピオラニパンケーキプレミアムビーフジャーキーさつま芋チップス羊の首すじガム牛サイコロステーキりんごチップス食べ比べお土産ボックス

＜グッズ販売＞

＜エンジェルトリミングsora＞

・開催日：5月1日（金）～5月6日（水）

・トリミング費用：各種 500円（爪切り、足裏のバリカン、肛門腺

絞り、足回りのカット、目の周りのカット、耳掃除）

お手軽セット 2,000円

＜譲渡会＞

・実施団体：保護犬猫はっぴー（埼玉県上尾市）

・開催日：4月29日（水）～5月10日（日）

■デジタルパンフレットを多言語展開！

海外からのご来場者様にも例年以上の肉体験を提供するため、多言語に対応したデジタルパンフレットを公開！日本語のパンフレットもご用意しています。

デジタルパンフレット 配信開始日：4月17日（金）～

■プレミアムな空間を追求した「Premium Lounge」で限定メニューを販売！

毎年大好評の「VIPエリア」がパワーアップした「Premium Lounge（プレミアムラウンジ）」は全席が特別なテント内に設置されたプレミアムな空間！ドリンク・フードはテーブルオーダー制で、すべてスタッフがお席までお運びします。天候や会場内の混雑を気にせず、テント内でゆったりと肉フェスをお楽しみいただける特別なエリアです。

「Premium Lounge」専用メニューもあり、特に注目のメニューはステーキの名店「ウルフギャング・ステーキハウス」が提供する「プライムステーキ（Tボーンステーキ）」！イベントならではのスタイルでジューシーで旨みあふれる極上ステーキをお楽しみいただけます。

さらなる極上体験を追求したい方には「Executive シート」のご利用がおススメです。1席あたり最大10名様までご利用いただけるだけでなく、シャンパン1本もサービス！

例年以上にプレミアムな肉フェスを、極上のプレミアム空間「Premium Lounge」で堪能しましょう！

■スイーツメニューも充実！肉フェス公式「肉フェスキッチン」による肉フェス甘味処に注目！

今年の肉フェスは肉メニュー以外にもスイーツメニューの充実にも力を入れています。肉フェス公式の「肉フェスキッチン」による肉フェス甘味処から提供されるスイーツメニューは多種多様で、どんなご来場者様にもお楽しみいただけるスイーツメニューをそろえています。

特に注目すべきスイーツメニューは焼き芋アイスブリュレクレープ！濃厚なカスタードクリームをパリッと焦がし、焼芋アイスとクリームをたっぷり詰めて、モチモチクレープで包んだ絶品スイーツです。

■開催概要

名称：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20

期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日） ＜12日間＞

時間：4月29日（水）～5月1日（金）11時～20時、5月2日（土）～5月5日（火） 10時～21時、5月6日（水）10時～20時、5月7日（木）～5月8日（金）11時～20時、5月9日（土）10時～21時、5月10日（日）10時～19時

会場：お台場特設会場 お台場青海地区P区画（江東区青海1-1-16）

入場料金：無料

アクセス：ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」より徒歩2分、「台場駅」より徒歩5分、りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩7分

※車でお越しの場合は青海臨時駐車場など近隣の有料駐車場に駐車可能

主催：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）

後援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

協力：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正

協賛：GOエコノミー、SMBCモビット、株式会社ベルパーク、サントリー株式会社、JAグループ宮城、エフピコインターパック株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

公式サイト：https://www.nikufes.jp/

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※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

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肉フェス2026運営事務局

info@nikufes.jp