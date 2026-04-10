水道機工ら4社が参画「松前町浄水施設等建設工事」が完成

水道機工株式会社

上下水道施設及び環境保全・衛生施設の設計・施工・管理を主な事業として展開する、水道機工株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：古川 徹、以下「水道機工」)が、2026年3月28日(土)に執り行われた「松前浄水場（松前町浄水施設等建設工事）」の落成式に参加いたしました。本施設の建設にあたり、設計を担う「中日本建設コンサルタント株式会社」様、建築工事の「株式会社一宮工務店」様、場内配管・場内整備工事の「まさき建設株式会社」様という、各分野のエキスパートと強固な連携体制を構築してまいりました。

松前浄水場は、「松前町上水道第6次拡張事業」の一環として、水源水質の変化や大規模地震などの課題に対応するために建設いたしました。町内最大規模の給水人口を対象とする松前・西古泉ブロックの給水を担い、1日に7,550㎥の浄水処理が可能な施設です。本施設の処理方式には、東レ（株）の膜技術を結集した「水道用膜ろ過設備」を採用しており、原水中の不純物を確実に分離・除去することで、安全・安心な水を安定供給します。

今後、水道機工では、長年培ってきた浄水処理技術に加え、今回のような最新の膜ろ過システムや非常用発電機などの設備導入を通して、水源水質の変化や災害対策など、安全で良質な水を安定的にお届けできるよう努めてまいります。

【落成式の様子】

落成式には、田中 浩介氏（松前町長）をはじめ様々な関係者が出席し、テープカットなど実施いたしました。当社もテープカットに参加するとともに、水道機工代表 取締役社長 古川よりご挨拶と地域の皆様への御礼の言葉を述べました。

【水道機工 代表取締役社長 古川 徹 コメント】

「本日は「松前浄水場」の落成、誠におめでとうございます。施工者を代表し、心よりお慶び申し上げますとともに、本事業をお任せいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。

本事業はデザイン・ビルド方式のもと、関係各社と緊密に連携し、品質確保に努めてまいりました。工事期間中は、松前町様ならびに関係各位のご指導とご協力を賜り、無事に完成を迎えることができましたことを深く感謝申し上げます。

本施設は、将来的な水源水質の変動や、南海トラフ地震等の大規模災害への対応を重視した、強靭な社会基盤であり、安全で良質な水の安定供給に寄与するものと確信しております。私ども水道機工は、創業以来 100 年にわたり培ってまいりました水処理技術と経験を活かし、今後とも本施設の安定稼働と、松前町様の水道事業の発展に微力ながら貢献してまいる所存でございます。結びに、松前町様のさらなるご発展と、皆様のご健勝・ご多幸を祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。」

【松前町浄水施設等建設工事 概要】

施設名称：松前浄水場

所在地：愛媛県伊予郡松前町

計画最大給水量：7,210㎥/日

主な処理方式：膜ろ過法（外圧式中空糸膜・UF膜 15本/系列×3系列）

主要設備：着水槽/原水槽、膜ろ過ユニット、処理水槽兼逆洗水槽、非常用発電機

事業体制：水道機工グループ（水道機工（株）、（株）一宮工務店、松前土建（株））および中日本建設コンサルタント（株）による異業種特定建設工事共同企業体

【松前町浄水施設 給水フロー】

松前町浄水施設は、松前町に位置する「西古泉水源地」から水を供給し、下記のような給水フローで配水池まで水を運びます。

▼給水フロー

▼松前町浄水施設 上空マップ

【水道機工株式会社とは】

「100年先も人と地球をつなぐ情熱で、笑顔あふれる環境を技術と製品で創造し、社会に貢献します。」

創業（1924年）以来約100年間、人類と地球環境に欠かすことが出来ない水に関わる事業を展開しています。

■ 会社名 水道機工株式会社

■ 創 業 1924年8月

■ 創 立 1936年1月

■ 資本金 19億4,700万円

■ 社員数 918名（2025年3月31日現在・連結）

■ 代表者 代表取締役社長 古川 徹

■ 本 社 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-48-16

Tel. 03-3426-2131（代表） Fax. 03-3427-3388

URL https://www.suiki.co.jp