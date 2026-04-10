ブルガリ ドルチから春の透明感と華やぎあふれるシーズナルコレクションが4月10日（金）より登場

ブルガリ・ジャパン合同会社

2026年春のシーズナルコレクションは、イタリアの春の訪れを、華やかな香りや色彩、透明感をイメージしたフルーツ、レモン、ストロベリー、エルダーフラワーで表現したフレーバーです。ブルガリ ドルチのメートルショコラティエ - ジャンルカ・フストによるチョコレート・ジェムズの新作と、日本のブルガリ ドルチの職人たちが情熱と精緻な技術を融合して作り上げたトルティーノとタヴォレッタの珠玉のクリエーションをお楽しみください。

Seasonal Chocolate Gems “Strawberry Elderflower”

季節限定チョコレート・ジェムズ「ストロベリー エルダーフラワー」

季節限定チョコレート・ジェムズの新作フレーバーは、イタリアの春の訪れを祝うストロベリーとエルダーフラワーを使った二層構造の魅力的なひと粒です。ひと口ふくむとジェラティーナの滑らかな口溶けとともにストロベリーの澄んだ甘みが広がり、その奥にほんのりと酸味が立ち上がります。エルダーフラワーのガナッシュは、上品なフローラルの華やかさにうっすらと漂うハーブの苦み、蜜のような甘い香りが、きめ細やかに交差しとろけていきます。イタリアの春の訪れを繊細に表現した、季節限定のチョコレート・ジェムズをお楽しみください。

Seasonal Tavoletta “Lemon Elderflower Almond”

季節限定タヴォレッタ 「レモン エルダーフラワー アーモンド」

チョコレート・ジェムズと同様に厳選されたカカオと良質な食材を使用した「Tavoletta（タヴォレッタ）」（チョコレートバー）よりご紹介する新作フレーバーは、エルダーフラワーの香りとレモンの透明感あふれる酸味が織りなす、春らしい軽やかな味わいをお届けします。レモンのコンフィはクランブルとともに軽やかな食感を生み、アーモンドの香ばしさが、エルダーフラワーをまとったホワイトチョコレートに奥行きと温もりを添えます。春の息吹を感じる極上の一枚をお楽しみください。

Seasonal Tortino “Strawberry Elderflower”

季節限定トルティーノ 「ストロベリー エルダーフラワー」

イタリア語で小さなタルトを意味する「トルティーノ」。この春のフレーバーは、ストロベリーとエルダーフラワーのガナッシュにレモン風味の軽やかなスポンジを重ね、春の幸福感を凝縮した小さなホワイトチョコレートケーキに仕上げました。ホワイトチョコレートを割ると、エルダーフラワーの香りがふわりと立ち上がり、レモン風味のやわらかな食感とともに、爽やかな酸味が広がります。シルクのようにほどけるストロベリーのガナッシュは、甘酸っぱくみずみずしい果実味を湛え、重なる層とともに春の余韻が広がる、至福のひとときを演出します。

商品名：季節限定チョコレート・ジェムズ「ストロベリー エルダーフラワー」

発売日：2026年4月10日（金）

価格：1,780 円（税込）

※公式オンラインショップでは2箱からの販売となります。

商品名：季節限定タヴォレッタ 「レモン エルダーフラワー アーモンド」

発売日：2026年4月10日（金）

価格：3,600円（税込）

商品名：季節限定トルティーノ 「ストロベリー エルダーフラワー」

発売日：2026年4月10日（金）

価格：5,100円（税込）

取り扱い店舗：ブルガリ銀座タワー 9F「ブルガリ ドルチ」、松屋銀座B1F「ブルガリ イル・チョコラート」、阪急うめだ5F 「ブルガリ オオサカ カフェ」、ブルガリ ホテル 東京「ブルガリ ドルチ」（チョコレート・ジェムズ「ストロベリー エルダーフラワー」のみの取り扱いとなります）

公式オンラインショップ https://gourmet.bulgari.com

メートルショコラティエ ジャンルカ・フスト

ジャンルカ・フストは「コンテンポラリー・アルチザン・ペストリー」という独自の哲学を掲げ、素材本来の魅力を最大限に引き出すクリエイティビティ、ミニマリズム、そして精緻な技術を追求し続けています。《 FUSTO Milano 》の創設者である彼は、その革新的なアプローチと卓越した技術で国際的な評価を確立し、ガンベロロッソの「Tre Torte」など数々の権威ある賞を受賞しています。また、ブルガリ イル・チョコラートのメートルショコラティエとしてチョコレートの世界に新たな風を吹き込むべく、ミラノに構える自身の工房で日夜試作に取り組んでいます。その飽くなき探求心と情熱が唯一無二の味わいと体験を生み出し続けています。