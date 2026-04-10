姫路市を舞台としたコスプレイベントに「ニジゲンノモリ」が登場！『ニジゲンノモリPOP UPストアin姫CON2026」

株式会社ニジゲンノモリ▲「ドラゴンクエスト アイランド」販売ラインナップ一覧

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、姫路市を舞台にしたコスプレイベント「姫CON2026」のメイン会場であるアクリエ姫路に出店し、専用ブースにて、通常は現地でしか購入ができないオリジナルグッズを販売する『ニジゲンノモリPOP UP ストアin姫CON2026』を4月11日（土）、12日（日）の2日間開催いたします。

今回のPOPUPストアでは、当パークの人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルグッズと、「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”を楽しめる商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」を販売いたします。

関西最大級のコスプレイベントに「ニジゲンノモリ」が出店！アニメやゲーム、漫画、キャラクターなど、“ニジゲンコンテンツ”を愛する全ての人へ、ニジゲンノモリの限定グッズと最新情報をお届けします。

■『ニジゲンノモリ POP UPストアin姫CON2026」概要

▲「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」

開店期間：

2026年4月11日（土）、12日（日）

会場：

アクリエ姫路（兵庫県姫路市神屋町143－2）

※「姫CON2026」メイン会場

営業時間：

10時00分～18時00分

内容：

・「ドラゴンクエスト アイランド」オリジナルグッズの販売

・ふくびき商品「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」

・「ニジゲンノモリ」最新情報のご案内 等

URL：

https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr

■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO -ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

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