茨城県神栖市内38カ所で同時実施・避難所入所受付のデジタル化を約1,400名が体験

株式会社バカン

AI技術で混雑を可視化し、「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションに、施設・エリアを支えるプラットフォームを活用したサービスを提供する株式会社バカン（本社：東京都中央区、代表取締役：河野剛進、以下「バカン」）は、2026年3月15日（日）に茨城県神栖市にて実施された「令和7年度神栖市総合防災訓練」において、市内38カ所の指定避難所で避難所入所受付のデジタル化の実証実験を実施しましたので、結果についてお知らせします。

■検証結果

今回の避難所デジタル入所受付体験は、参加者が紙またはWebフォームから自身の状況に合わせて受付手段を自由に選択できる、実際の運用に近い形で実施しました。参加された1,364名のうち、Webフォームによる受付は611名、紙による受付は753名となり、全体の約45％がデジタル受付を体験されました。全38カ所の避難所において紙とWebフォームを併用した結果、Webフォーム体験者の割合が50％以上となった避難所は全体の半数、70％以上となった避難所も約2割にのぼり、多くの避難所でデジタル受付が積極的に活用されたことが確認されました。

本取り組みの特長は、デジタルに慣れた方はWebフォームでスムーズに受付を完了できる一方、デジタルに不慣れな方や従来の方法に安心感を覚える方には、引き続き紙による受付を提供している点にあります。デジタル化による効率向上と、すべての市民が確実に受け入れられる体制の両立を目指した設計となっています。

また、バカンのシステムでは、今回使用したWebフォーム以外にも、QRコード読み取り・LINE連携・マイナンバーカードといった複数の受付手段を利用者の状況やニーズに応じて選択することができます。多様な手段を提供することで、あらゆる市民が円滑に避難所へ入所できる環境を実現しています。

なお、これまでのバカンの実証実験において、Webフォーム受付は紙受付と比較して大幅な時間短縮効果が確認されています。神戸市での実証では紙受付が避難者1人あたり1分19秒であったのに対しWebフォーム受付は16秒（約80％短縮）、吹田市では紙受付1分8秒に対してWebフォーム受付4秒（約94％短縮）、名古屋市でも紙受付約50秒に対してWebフォーム受付8秒（約84％短縮）と、いずれの都市においても80～94％の時間短縮が実現されました。こうした結果から、Webフォーム受付は避難者の待機時間を減らすとともに避難所担当職員の負担軽減にも貢献する手法として、実際の災害現場における受付業務の大幅な効率化が見込まれます。

画像：災害対策本部訓練で使用した管理画面

■実証実験の概要

実施日：2026年3月15日（日）

実施場所：神栖市内の指定避難所38カ所（福祉避難所を除く）

対象者：神栖市民

検証内容：

・市民による避難所入所受付のデジタル化の体験

従来の紙の避難者名簿への記入に加え、スマートフォンで二次元コードを読み取りWebフォームから情報を入力する方式を体験

・災害対策本部におけるリアルタイム状況把握の検証

各避難所からの入所受付データを災害対策本部でリアルタイムに集約し、避難者数の推移等を確認

体験いただいた2種類の入所方法

１.二次元コード読取でWebフォームに入力：避難者が避難所入所時にカメラで二次元コードを読み取り、WEBフォームから情報入力を行う※

２.紙の避難者名簿（従来）：避難者が避難者名簿に記入

※避難者マネジメントシステムにより、自動で避難所ごとの名簿が作成される

■避難者マネジメントシステムについて

避難者マネジメントシステムは、自治体職員などの災害対応・避難所運営の工数を大幅に削減するシステムです。

住民の避難所入所受付のデジタル化、マイナンバーカード認証によるチェックイン機能、物資管理、避難者名簿の自動生成、避難者データ連携、複数避難所のリアルタイム混雑状況可視化などを提供し、限られた人数での有事対応をDXでサポートします。

避難所の入所者数と混雑状況は、リアルタイムで管理画面とマップに反映されるため、自治体職員や災害対策本部は追加作業なく状況を把握できます。住民も適切な避難先を選択でき、スムーズな避難を支援します。

さらに、同システムでは、共通のアプリや管理プラットフォームを通じて、日常利用できる公共施設予約や地域コミュニティ機能も提供しています。

■今後の展望

バカンはこれまで、全国約300の自治体に対して、駅や観光施設、公共施設などにおける混雑状況の可視化・予測・抑制サービスを提供してきました。これにより、地域住民や観光客にとって安心・快適な移動や利用体験を支援し、社会全体の「空間の使いやすさ」の向上に寄与してきました。

今後は、防災領域における取り組みを一層推進し、「平時にも有事にも使えるフェーズフリーなプラットフォーム」として、避難所をはじめとした公共施設のDXに貢献していきます。

また、地域交流推進アプリ「tami tami」や「VACAN Maps」など既存のサービスとの連携を通じて、自治体全体の防災・空間運用のDXを総合的に支援してまいります。

■株式会社バカンについて

会社名：株式会社バカン

代表者：河野剛進

所在地：東京都中央区新川2丁目8-4 ナカリンオートビル3F

設立：2016年6月

URL：https://corp.vacan.com/

バカンは、経済産業省「J-Startup」選定企業です。「人と空間を、テクノロジーで優しくつなぐ。」をミッションとして、AIで混雑の可視化に加え、まちと暮らしをアップデートするプラットフォームを構築しています。

空間の体験をスマートにアップデートする「混雑・人流マネジメント」や「施設・エリアマネジメント」サービスの提供、トイレ個室内メディア「アンベール」の運営などを行っています。