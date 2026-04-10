【新宿プリンスホテル】ノスタルジックな洋食の記憶を丁寧にとじこめた、GW だけの“ご褒美ランチ”『おとなのお子さま膳』を期間限定で販売【期 間】2026 年4 月25 日（土）～ 5 月10 日（日）

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 総支配人：竹入 学）は、「和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）」（25F）にて、2026 年4 月25 日（土）から5 月10 日（日）までの期間限定で『おとなのお子さま膳』 を販売いたします。

子どもの頃、お子さまランチの盛り付けに胸が高鳴った記憶。その“懐かしさ”と“大人だからこそ味わえる贅沢”を組み合わせた人気企画「おとなのお子さま膳」が、GW 限定のスペシャル仕様で復活します。今回のメニューでは、米沢牛入りハンバーグを主役に、海老フライ、白身魚のフライ、彩りサラダなど、“昔ながらの洋食屋”の世界観を丁寧に再現。和食と鉄板焼きを主軸とするFUGA（風雅）という和の空間で洋食を楽しむ、“少し意外で、どこか贅沢なギャップ”も魅力です。付け合わせには、鉄板焼きコースの締めとして親しまれる「香ばしさが食欲をそそるステーキガーリックライス」または、昔懐かしい「ふんわり卵に包まれたオムライス」からお選びいただけます。

普段は「風雅」の鉄板焼きコースでしか出会えない味を、“大人のお子さま膳”としてカジュアルに味わえるのは、この企画ならでは。デザートには、ほろ苦いカラメルとしっかり固めの食感が懐かしいクラシックプリン『風雅プリン あ・ら・モード』をご用意。

「懐かしいけれど、ちょっと贅沢」--そんなGW ならではのひとときをお届けします。

『おとなのお子さま膳』 ポイント

おとなのお子さま膳 イメージ選べるライス イメージおとなのお子さま膳 イメージ

●昔の洋食屋さんを思わせる“ノスタルジック体験”

米沢牛入りハンバーグや海老フライなど、懐かしさと上質さを両立した王道の洋食構成。

●日本料理×西洋料理の“ギャップ”が生む特別感

和食・鉄板焼きが主軸のFUGA（風雅）で、あえて西洋料理を提供する意外性。落ち着いた和空間で楽しむ料理は、特別な“ご褒美感”を演出。

●鉄板焼きの締め料理「香ばしさが食欲をそそるステーキガーリックライス」を味わえる贅沢

通常は鉄板焼きコースの締めに登場するガーリックライスを、おとなのお子さま膳で気軽に楽しめる“ここだけの体験”。

『おとなのお子さま膳』概要

【期間】2026 年4 月25 日（土）～ 5 月10 日（日）

【時間】11:30A.M.～2:30P.M.（L.O.2:00P.M.）

【場所】和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）（25F）

【料金】\5,000

【URL】 https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/fuga/otona_kidsplate2026

店内イメージ

◎本件に関する報道関係各位からのお問合せ先

新宿プリンスホテル マーケティング/広報担当 古村

TEL:03-3205-5353 FAX:03-3205-1953