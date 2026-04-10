ミソラコネクトが、社内問い合わせ対応に生成AIボット「Wisora」を導入

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川 憲）は、ソラコムグループの株式会社ミソラコネクト（本社：東京都文京区、代表取締役社長 森田 暢達）が、社内の問い合わせ対応を効率化するため、生成AIボットサービス「Wisora（ウィソラ）」を導入したことをお知らせいたします。

ミソラコネクトは、NTTドコモ網を活用したフルMVNOとしてモバイル通信サービス「M-Air」を提供しています。同社ではオペレーション部門が顧客向け業務と営業部門からの社内問い合わせの双方に対応しており、限られた人員体制での業務負荷が課題となっていました。

顧客ごとに契約内容が異なるため1件の確認に時間がかかり、マニュアルを整備しても、忙しい営業担当は資料を探すより詳しい人に直接確認する方が早いと考えるケースが多く、問い合わせは減らない状況でした。社内のナレッジ共有や問い合わせ対応は属人化しやすく、「マニュアルがあっても参照されない」「問い合わせが特定の担当者に集中する」といった課題は、業種を問わず多くの企業で共通して見られるものです。

Wisora採用の理由

同社では、AIベースの類似サービスとも比較検討した結果、普段使い慣れたSlack上で「話しかける感覚」で質問できる手軽さと、専門知識がなくてもオペレーション担当者自身でボットを作成・運用できる管理画面の分かりやすさを評価し、Wisoraの採用を決定しました。

業務マニュアルからシステム仕様書まで幅広いドキュメントを学習させ、導入初期には回答精度の調整や運用ルールの整備も行いながら運用を進めた結果、月あたりの社内問い合わせ数は導入して半年後には約7割減少し、人に聞く前にAIボットに確認するという新しい業務フローが社内に定着しつつあります。

「Wisoraは人に聞く感覚とほぼ変わらずに答えが返ってくるうえ、担当者だけで設定を完了できる手軽さがありました。導入後は"まずWisoraに聞く"という流れが自然に定着し、今では社内の良き相棒のような存在です。今後は社内ナレッジボットとしての精度をさらに高め、将来的には顧客向けサポートへの展開も見据えています」

株式会社ミソラコネクト オペレーション部長 塚本 亮氏

導入の詳細は事例ページをご覧ください。 https://wisora.jp/case/misora-connect/

生成AIボットサービス「Wisora」について

Wisoraは、社内問い合わせ対応の効率化にとどまらず、企業内のナレッジ活用を促進し、業務の属人化解消や生産性向上に貢献するソリューションとして、さまざまな業界で導入が進んでいます。

主な特長・メリット- かんたん学習：WebサイトURLの指定やPDF・Wordファイルをアップロードするだけで自動学習し、すぐにボットを構築可能- 多彩な公開・連携：Webサイトへのウィジェット設置、Slack・Microsoft Teams連携、専用チャットページでの公開に対応- 分析と改善：会話ログやフィードバックで精度を継続的に改善。ProプランではAIによる自動精度判定も提供- 柔軟なカスタマイズ：話し方やデザインを自由に設定し、複数ボットを用途に合わせて管理可能

機能の詳細はウェブサイトをご確認ください。

https://wisora.jp/

*お客様のデータや学習したモデルは、セキュリティや安全性について十分に配慮し、他のサービスに二次利用することはありません。

*「Microsoft Teams」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*「Slack」は、Slack Technologies, LLC,の商標または登録商標です。

ミソラコネクトについて

ミソラコネクトは、法人向け大容量通信、IoT/M2M向け低容量通信、プリペイド利用まで幅広く提供する通信サービス企業です。モバイルワーカー向けや短期・スポット利用、MVNO事業支援にも対応し、信頼と技術を基盤に、安心でシームレスなつながりで多様な業務課題の解決を支えます。導入時の技術相談や構成検討にも応え、企業の通信活用を力強く支えます。

コーポレートサイト https://misora-connect.com/

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界２００以上の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com