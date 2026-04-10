第2回農林水産・食品分野における 知的財産権制度活用優良企業等表彰の受賞者を決定しました

農林水産省

農林水産省は、知的財産権制度活用優良企業等表彰の農林水産大臣表彰に山形県、輸出・国際局長表彰に株式会社サカタのタネ（神奈川県）、愛媛県を選定しました。

【農林水産大臣表彰】山形県(写真:つや姫(提供:同県))【輸出・国際局長表彰】株式会社サカタのタネ(写真:サンパチェンス(提供:同社))【輸出・国際局長表彰】愛媛県(写真:紅プリンセス(提供:同県))

1.表彰制度の概要

農林水産省では、農林水産・食品分野で、知的財産の保護・活用により事業経営等を発展させた企業等を顕彰する「農林水産・食品分野における知的財産権制度活用優良企業等表彰」を令和7年度から実施しています。 本表彰は、特許庁が昭和62年から実施している、知的財産権制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業等を顕彰する同表彰制度と連携をして行うものです。

2.受賞者

【農林水産大臣表彰】

〇山形県（育成者権、商標権を活用）

山形県の「つや姫」は、県内での生産者認定制度による徹底した品質管理のほか、県外へも栽培許諾することで、認知度を向上するとともに、県内生産品に限定しロゴマークを使用させることで差別化を図り、トップブランドを確立。

【輸出・国際局長表彰】

〇株式会社サカタのタネ（神奈川県）（育成者権、商標権を活用）

外国と共同で探索・研究した遺伝資源を活用した品種開発を実現するとともに、海外ライセンスにより世界で販売。得られた利益は遺伝資源国にも分配し、双方win-winの関係を構築し、更なる遺伝資源を入手し、新たな品種開発につなげる仕組みのパイオニア的取組。

〇愛媛県（育成者権、商標権を活用）

かんきつの主力品種を「紅コレクション」と総称し、一体的にプロモーション活動を行うことで、ブランドを強化。また、かんきつの未利用品種*を活用したプロジェクトを進行中であり、将来的には、米国パートナー企業とライセンス契約を結び、ロイヤルティ収入を新たな品種開発や産地育成に活用予定。

未利用品種：品種登録に至らなかった品種

3.表彰式

特許庁と合同で、次のとおり表彰式を実施します。

日時：令和8年4月17日（金曜日）14時00分から16時00分まで

場所：赤坂インターシティコンファレンス

（東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 4階）

＜参考＞特許庁等の受賞者については、こちらをご覧ください。

URL：https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2026_tizai_kourou.html（外部リンク）添付(https://www.jpo.go.jp/news/koho/tizai_koro/2026_tizai_kourou.html)資料：受賞者概要一式(PDF : 753KB)(https://www.maff.go.jp/j/press/yusyutu_kokusai/chizai/attach/pdf/260410-1.pdf)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52804/table/271_1_50dc5c070a046f46e1ba5411537ab529.jpg?v=202604100251 ]