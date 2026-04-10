【本日解禁】希空、親子3人初共演の『AEON Pay』新TVCMが全国で放映開始！

株式会社LUV

株式会社LUV（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮城啓太）所属のタレント「希空（のあ）」が出演する、イオンフィナンシャルサービス株式会社のスマホ決済『AEON Pay』の新TVCMが、いよいよ本日2026年4月10日（金）より全国で一斉に放映開始となります。

本CMは、希空にとって父・杉浦太陽さん、母・辻希美さんとの「親子3人での初共演」が実現した記念すべき作品です。SNSを通じ同世代から圧倒的な支持を得る希空が、一人のタレントとして両親と同じステージに立ち、家族ならではのリラックスした等身大の表情を見せる姿にぜひご注目ください。

CM本編URL（YouTube）： https://www.youtube.com/channel/UCJxV0xMcweF_8cjZi170Msw

■本CMの見どころ：家族で踊る『LOVEマシーン』

本日より公開される新CMでは、仲良し家族として知られる「杉浦ファミリー」の温かく活気あふれる日常が描かれています。最大の見どころは、母・辻希美さんが所属していたモーニング娘。がかつて社会現象を巻き起こした名曲『LOVEマシーン』を、親子3人で披露するダンスシーンです。希空もリズムに合わせてハツラツとしたパフォーマンスを披露しており、時代を超えて愛される名曲にZ世代らしいフレッシュな魅力を添えています。

■新TVCM概要

タイトル： 「AEON Pay」新CM（15秒 / 30秒）

放映開始日： 2026年4月10日（金）より全国で順次放映

出演： 杉浦太陽さん、辻希美さん、希空

CM本編URL（YouTube）：https://www.youtube.com/channel/UCJxV0xMcweF_8cjZi170Msw

『AEON Pay』詳細ページ: https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/

〈本人コメント〉

希空 「正直ちょっと家族とCMの撮影をするのは不思議な感覚ですが、すごく嬉しいです。普段はお父さん、お母さんなので、同じ立場で並んで取り組めることが新鮮でした。同世代のみんなにも、“家族で使う”という楽しさや安心感を伝えていけたらと思っています。」

■プロフィール

希空

2007年11月26日生まれの18歳。株式会社LUV所属。 17歳の誕生日に芸能界デビュー。圧倒的なSNSフォロワー数を背景に、ファッション誌や大型コレクションイベントに出演。リアルなライフスタイルとファッションセンスが支持され、次世代を担うニューアイコンとして注目を集めている。趣味はお菓子作り。

〈希空SNSアカウント〉

Instagram: https://www.instagram.com/noa._.1126_/

TikTok: https://www.tiktok.com/@noa.s1126/

杉浦太陽

1981年3月10日生まれ。1998年デビュー。現在は5児の父として、料理や育児の日常をSNSで発信し、幅広い層から高い支持を得ている。

辻希美

1987年6月17日生まれ。2000年、モーニング娘。としてデビュー。現在は5児の母として育児とタレント活動を両立。YouTubeやSNSでの飾らない発信が大きな共感を呼んでいる。

■会社概要

社名：株式会社LUV

代表：代表取締役社長 宮城啓太

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル4F

URL：https://luv.co.jp/

事業内容：タレントマネージメント、モデルキャスティング、広告代理店、イベント、コンテンツマーケティング、LIVE配信・動画配信

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社LUV / 広報担当

info@luv.co.jp