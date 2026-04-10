スタイルブレッド、人気商品「ピッツァ・マルゲリータ」をリニューアル。

株式会社 スタイルブレッド

焼成冷凍パンの製造・販売を行う株式会社スタイルブレッド（本社：東京都港区、代表取締役：田中 知）は、2026年4月10日より、ホテルのメインダイニングやレストランにおける本格メニューとして、素材と製法を追求した「ピッツァ・マルゲリータ」をリニューアル発売いたします。

本リニューアルでは、フレッシュでミルキーな水牛と乳牛2種のこだわりのモッツァレラチーズが活きるよう、全体の配合を調整しました。本場ナポリの有名ピッツェリアでも愛用される小麦粉を使用し、職人が薪窯で一枚ずつ丁寧に焼き上げることで実現する本格ナポリピッツァの象徴である「コルニチョーネ（もっちりふっくらした縁）」も特長です。

また、「水分量による生地のべたつき」というお客様の声を反映し、素材の配合を改良。トマトソースを増量しながらも、焼き立ての「カリッと感」と「もっちり感」が持続する黄金のバランスを追求しました。解凍から数分のリベイクで、薪窯特有の香ばしさと本格的な食感を、オペレーションレスで提供可能です。

リニューアルした「ピッツァ・マルゲリータ」を筆頭に、濃厚な「ピッツァ・クワトロフォルマッジ」、汎用性の高い「ピッツァ・トマトソース」の3種を展開。豊富なラインナップで、あらゆるシーンに応える「ピッツェリア品質」を提供します。

商品概要

商品名：ピッツァ・マルゲリータ

水牛と乳牛のモッツァレラチーズ2種を贅沢に使用した、バジルが香るマルゲリータピザ。ナポリの伝統製法をもとに薪窯で一枚ずつ焼き上げました。

【関連商品概要】

商品名：ピッツァ・クワトロフォルマッジ

ゴルゴンゾーラ・ピカンテ、マスカルポーネ、グラナパダーノ、モッツアレラの4種をブレンドしたホワイトソースピザ。香ばしいピザ生地ととろけるチーズの相性が抜群です。

商品名：ピッツァ・トマトソース

シンプルなトマトソースをぬった生地ベース。焼き上げた生地に具材をのせれば、しらすや生ハムなどフレッシュなトッピングも自在。アレンジ次第でメニューの幅が広がります。

本商品は業務用商品としてご提供しており、詳細はスタイルブレッド公式サイトのオンラインカタログよりご確認いただけます。ご注文・お問い合わせも承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

スタイルブレッドHP：https://stylebread.com/

業務用商品オンラインカタログ：https://stylebread.com/stylebread/products/

【会社概要】

会社名：株式会社スタイルブレッド

設立：2006年5月

代表者：代表取締役 田中 知

事業内容：パンの製造・販売

～沿革～

株式会社スタイルブレッドは、群馬県桐生市の大正時代から続くベーカリーをルーツに、2006年より冷凍パンの製造・販売を開始しました。代表・田中知がアメリカで出会った「おいしいパンを冷凍するからおいしい」という考えに感銘を受けたことがきっかけです。

自家製「桐生酵母」や国産小麦を使用し、低温長時間熟成製法で焼き上げたパンは、全国約5,000のホテルやレストランに選ばれています。2018年には家庭向けブランド「Pan&(パンド)」をスタートし、2024年5月より「STYLE BREAD」として定期購入サービスを展開。毎日に上質なパンのあるライフスタイルを提案しています。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社スタイルブレッド 広報担当 高橋 TEL: 080-7756-4972 Mail：press@stylebread.com