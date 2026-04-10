増永眼鏡がアーティストと協働するプロジェクト第2弾「MASUNAGA1905 meets ARTISTS vol.2 Kenta Cobayashi」として、作品展示・限定セリートを配布

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社（本社：東京都港区）は、増永眼鏡株式会社（本社：福井県福井市、以降：増永眼鏡）が創業120周年を記念して展開するアートプロジェクト「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」の第2弾として、アーティスト・小林健太とのコラボレーションを実施いたします。また、増永眼鏡は、2026年4月17日（金）に「MASUNAGA1905 八重洲店」、2026年4月25日(土)に「MASUNAGA1905 心斎橋店」をオープンします。

本プロジェクトは、MASUNAGA1905の直営店舗を起点に、現代アーティストとの協働を展開する取り組みです。店舗空間における作品展示や、日常的に手に取るセリートといったプロダクトを通じて、アートと生活が交差する体験を創出します。

第2弾となる本企画では、写真・映像・デジタルメディアを横断しながら独自の視覚表現を展開する小林健太を迎え、新たにオープンする「MASUNAGA1905 八重洲店」を中心に展開いたします。



八重洲店では、店舗エントランスに小林による作品をインストールし、来訪者を迎える視覚の入口として構成するほか、店内においても作品展示を実施いたします。さらに、全国の直営店舗にて本コラボレーションのために制作された限定セリート2種類を、4月17日（金）より配布いたします。

「良いめがねをつくる」という創業以来の信念を原点に、120年にわたり誠実なクラフトマンシップを受け継いできた増永眼鏡。本プロジェクトでは、そのものづくりの姿勢を現代アーティストの創造性と重ね合わせることで、日常のなかに新たな発見や美意識との出会いを創出します。

意味づけられた風景を解体し再構築することで“見ること”の前提を問い直すアーティスト・小林健太と、120年にわたり“視覚のプロダクト”を生み出してきた増永眼鏡。その両者の異なるアプローチが交差することで、プロダクト、空間、映像といった複数のレイヤーを横断し、視覚体験に新たな解釈のレイヤーをもたらします。

また、翌週4月25日（土）にはMASUNAGA1905 心斎橋店もオープンし、二週連続での新店舗展開となります。

MASUNAGA1905 meets ARTISTS vol.2 Kenta Cobayashi 概要

開始日：2026年4月17日（金）～

会場：MASUNAGA1905 八重洲店（作品展示）、全国の直営店舗（限定コラボレーションセリート配布）

第2弾アーティスト：小林健太（アーティスト）

小林健太についてphoto by Tatsuki Nakata

1992年、神奈川県川崎市生まれ。2015年、東京造形大学絵画専攻を卒業。現在、東京を拠点に活動中。2015年から現在に至るまで、現代写真/現代アートの領域で、 数多くの国内外のグループ展・個展に参加。

主な個展に「#copycat」WAITINGROOM(東京、2025年）、「THE PAST EXISTS」三越コンテンポラリーギャラリー(東京、2022年）、主なグループ展に「COMING OF AGE」フォンダシオン ルイ・ヴィトン(パリ、2022年）、 「ハロー・ワールド」水戸芸術館(水戸、2018年)など。2019年には、マーク・ウェストン率いるダンヒルとのコラボレーション、 また、ヴァージル・アブロー率いるルイ・ヴィトンのキャンペーンを手がける。

MASUNAGA1905 八重洲店について

東京駅・八重洲地下街直結、「継承と革新」を掲げる八重洲ダイビルにオープン。ダークトーンを基調とした重厚感のある店内は、現代的な洗練とラグジュアリーな要素を融合させた落ち着きのある上質な空間に。ギャラリーの要素を取り入れた当店はアートが息づき、訪れるたびに新たな感性と出会える場所に。

八重洲店

東京都中央区京橋1丁目１-１

八重洲ダイビル 2F

TEL:03-6262-5032

営業時間:11:00～20:00

定休日: 第1・第3・第5木曜日

4月25日（土）にオープン！MASUNAGA1905 心斎橋店について

地下鉄心斎橋駅直結、新たなランドマークとして誕生するクオーツ心斎橋にオープン。「歴史・技術・品質の継承」をコンセプトに構成された店内は、MASUNAGAの魅力を体験できる空間になります。昭和天皇への献上品の復刻版としてリリースされた"G.M.S.999"のシンプルかつ美しいディティールを落とし込んだオリジナル照明がシンボリックに店内を旋回しています。また、存在感のあるディスプレイシェルフは、あえて数を絞り余白を持ってフレームが並ぶ贅沢な仕様に。

心斎橋店

大阪市大阪府中央区南船場3丁目12番14号

クオーツ心斎橋 4F

TEL:06‐4256-3959

営業時間:10:00～20:00

定休日:不定休

MASUNAGA1905 meets ARTISTS

CONCEPT MESSAGE

“良いものをつくる” という原点から、世界の新しい1シーンへ。

増永眼鏡が120年にわたって守り続けてきたのは、

「良いめがねをつくる」という信念と、時代に応じた技術の追求。

120年の時を経て、いま、現代アーティストの感性と出会い、

新たな日常の風景を生み出そうとしています。

アートプロジェクト「MASUNAGA1905 meets ARTISTS」は、

青山からはじまる、世界の新しいワンシーンへの旅。

セリートや店舗での作品展示といった小さな表現が、

誰かの暮らしのなかで、そっと風景を変えていく。

アーティストにとっては、創作・表現が人とつながる機会に、

訪れる人にとっては、美意識との思わぬ出会いに。

アートとともに広がる風景のひとつひとつが、

やがて世界のシーンを彩り、MASUNAGAの物語を紡いでいきます。

これからも、もっと多くのシーンで私たちのめがねを愛していただけるように。

MASUNAGAは良いめがねをつくり続けます。

MASUNAGA1905について

MASUNAGA1905は増永眼鏡のオリジナルブランドが揃うアイウェアショップです。増永眼鏡は福井県で最初にめがね産業を興し、自社ブランドを日本を含め世界で展開しております。タイムレスエレガンスをコンセプトに美しいフレームを追求する「MASUNAGA since 1905」、ラグジュアリー・ライフスタイルブランド「K三」とのコラボレーションブランド「MASUNAGA | K三」など、高品質で洗練されたメガネを提案しています。

増永眼鏡株式会社について

増永眼鏡は福井県福井市に本社を構える1905年（明治38年）創業のフレームメーカーです。創業者の増永五左衛門は豪雪地帯の福井に地場産業を築く夢を実現するため福井県で最初にめがね産業を興しました。「当社は良いめがねをつくるものとする。出来れば利益を得たいが、やむを得なければ損をしてもよい。しかし常に良いめがねをつくることを念願する」という社是のもと、たがいの技術を磨きあい、高品質で美しいめがねを提供しつづけてきました。これらデザインと機能性を兼ね備えためがねは今でも一貫生産で作られており、そのため幅広いジャンルのデザインを得意としています。増永眼鏡はこの品質第一主義をもとに、ヨーロッパ、アメリカ、アジアでの三極プロダクト構想を掲げ、国境を越えて時代と社会のニーズに応えながら、確実な足取りでステップを昇るグローバル企業です。

企業名：増永眼鏡株式会社

代表者：代表取締役社長 増永宗大郎

本社所在地：福井県福井市今市町4-15

直営店舗：<東京>青山店、八重洲店、下北沢店、2k540店 <大阪>心斎橋店、KITTE大阪店、阪急三番街店<名古屋>LACHIC店、<奈良>学園前店

創立：1905年（明治38年）6月1日

事業内容：高級眼鏡フレームの製造及び販売

▼MASUNAGA since 1905 120th ANNIVERSARY

https://www.masunaga1905.com/120th/(https://www.masunaga1905.com/120th/)

▼MASUNAGA1905(直営店)：https://masunaga1905.store/(https://masunaga1905.store/)

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社について

音楽にとどまらず様々な領域の才能をエンパワーし、多様性あるヒットアーティストやIPを創出するために設立されたクリエイター・エージェンシーです。

特にアート領域においては、国内最大級のアート専門動画メディア「MEET YOUR ART」やアートフェスティバル「MEET YOUR ART FESTIVAL」を中心に、360°のノウハウにエイベックス・グループならではのエンタテインメント力やPR力を掛け合わせることで、アートやアーティストの価値最大化を実現するとともに、アートを軸にした企業やブランドとの共創を通じて、新たな価値の創出と市場の拡大に貢献しています。

▼ MEET YOUR ART YouTube: https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/(https://www.youtube.com/c/MEETYOURART/)

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