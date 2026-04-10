トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、Salesforce Japan Partner Award 2026において、「Japan Partner of the Year - Innovation -」を受賞しました。お客様企業である神奈川県様の「#7119 / #8000 コンタクトセンタープロジェクト」において、 Agentforce for Public Sector, Agentforce Service, Data 360, Tableau, Agentforceをはじめとするさまざまな製品を活用し、お客様の課題を解決した成果が評価されました。

トランスコスモスは、コンタクトセンターの運用において、オペレーターの継続的な人材確保への将来的な課題や品質平準化、 およびオペレーターの後処理などの事務簡略化を実現するために、SalesforceのAIエージェントであるAgentforceを積極的に活用し、蓄積されるデータをTableauやData 360を利用して分析・運用改善につながる仕組みの構築・運用を支援しています。

このたびの受賞について、株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏から下記のコメントをいただいています。

「CX全領域においてお客様の課題解決を支援しているトランスコスモスは、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」

今年で、第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

※今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら

（https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award）をご覧ください。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することでお客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは、お客さまや社会と向き合い、構想から実行までを共に考え、共に挑み、共に実現してまいります。

https://www.trans-cosmos.co.jp