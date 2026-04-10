Pearl Abyss Corp.『紅の砂漠』がPlayStation(R)「3月のベスト新作ゲーム」に選出

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、

オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』が、PlayStation(R)による「3月の注目新作ゲーム（Players’ Choice Winner - March 2026’s Top New Game）」に選出されたことをお知らせしました。

本アワードは、毎月発売された新作タイトルの中から注目作品を選出し、ユーザー投票によって決定されるものです。



■ PlayStation(R)ユーザー投票で最多票を獲得

PlayStation Blogでは、毎月発売された新作ゲームの中から注目作品を対象にユーザー投票を実施しています。

今回『紅の砂漠』は、Marathon、MLB The Show 26、Scott Pilgrim EX などを抑え、最多票を獲得しました。

■ 新規IPとしてグローバル市場で継続的に支持を拡大

『紅の砂漠』は新規IPでありながら、発売初日に全世界累計販売本数200万本、発売4日で300万本、発売12日で400万本を記録しました。

グローバル市場において継続的に支持を広げており、韓国発コンソールタイトルとしても大きな注目を集めています。

■ Steamレビューでも「非常に好評」を記録

ユーザーフィードバックを反映した継続的なアップデートにより、『紅の砂漠』はSteamグローバルレビューで「非常に好評（Very Positive）」を記録しています。

発売後も安定した評価を受けながら、プレイヤーコミュニティの反応をもとに改善を続けています。

■ 『紅の砂漠』について

『紅の砂漠』は、主人公「クリフ」と「灰色のたてがみ」の仲間たちの旅を描くオープンワールドアクションアドベンチャーです。

広大なシームレスオープンワールド「ファイウェル」を舞台に、ダイナミックな戦闘、自由度の高い探索、多彩な成長要素を楽しめます。

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store、ROG Xbox Ally（Ally／Ally X）でプレイできます。

■ 発売情報

『紅の砂漠』は、2026年3月20日（日本時間）に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

・PlayStation(R)「3月の注目新作ゲーム（Players’ Choice Winner）」

https://blog.playstation.com/2026/04/01/players-choice-vote-for-march-2026s-best-new-game/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.