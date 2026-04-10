2026年度ユニフォームスポンサー（左袖）契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ佐賀

株式会社フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表取締役：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、世界に「０」をONする会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松井佑介）と、2026年シーズンのユニフォームスポンサー（左袖）契約を締結しましたので、お知らせします。

今後の取り組みとして、地域イベントの共同開催や、スタジアムでのプロモーション施策など、サッカーを通じた、地域活性化に寄与する取り組みを、連携して推進していく予定です。

取り組みの意義：スポンサーから“共創パートナー”へ

本契約は単なるスポンサーシップではなく、「地域イベントの共同開催による交流機会の創出」「スタジアムを起点とした地域企業・住民との接点づくり」「スポーツを通じた次世代人材との接続」などの共創を目指します。これにより、「観る」「応援する」にとどまらない、地域における新しい関係性の創出を目指します。

ユニフォームデザイン について

世界に「０」をONする会社 について

会社名：世界に0をONする株式会社（通称：世界に「0」をONする会社）

本社所在地：大阪市都島区片町 2-8-1 CTL ゼロオンビル

代表取締役：松井 佑介

設立：1983年1月

事業内容：中小企業のDX支援、ソーシャルビジネス、ERP導入支援、ソフトウエア開発・インフラ構築

Webサイト：https://www.kkctl.co.jp/

ブリュー佐賀（Brew SAGA） について

【チーム概要】

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1

代表取締役：宮城’ 亮’

沿革：

1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入

1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更

2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）

2007年：九州リーグ再昇格

2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更

2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生

2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更

ブリュー佐賀 公式サイト：https://brewsaga.jp