プラスチックごみの削減とマイボトルで快適な野球観戦の浸透を目指し北海道日本ハムファイターズとタイガー魔法瓶が2026年シーズンを通して「＃タイガーボトルで野球観戦」を推進するアクションを実施！

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長:菊池嘉聡、本社:大阪府門真市)は、北海道日本ハムファイターズとコラボレーションし、2026年シーズンを通して、マイボトルを持参して野球観戦を楽しむスタイルを推奨するアクションを実施します。

■「＃タイガーボトルで野球観戦」アクション概要

１.タイガー炭酸ボトルで「そらとしば Play Ball! Ale」を楽しもう！

タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルご持参の方に限り、クラフトビール「そらとしば Play Ball! Ale」を100円割引でボトルにご提供！

２.サイン入りユニフォームが当たる！【＃タイガーボトルで野球観戦 SNS写真投稿キャンペーン】

３.オリジナル真空断熱炭酸ボトル販売！

■アクションの背景と目指す姿

スポーツ観戦時の課題として、運営側としては試合後に出るペットボトルやプラスチック製コップ等の大量のごみ、お客様としては観戦中にドリンクがぬるくなってしまうことが挙げられます。

当社は2020年7月に宣言した「タイガーボトルの4つの約束」の中で、「NO プラスチックごみ」を掲げ、マイボトル推奨の呼びかけを行っています。

また、2022年1月にビール※などの炭酸飲料を入れられる真空断熱炭酸ボトルを発売したところ、「好きなドリンクを入れられるのでスポーツ観戦にもっていきたい」「冷たいまま炭酸飲料を楽しめるので、スポーツ観戦のお供にぴったり」といった声が多く寄せられました。

これらのお客様の声にも着目し、タイガーボトルによって、スポーツ観戦時の課題解決につながるアクションができると考え、2022年からマイボトルを持参したスポーツ観戦を推奨する取り組みを行っています。北海道日本ハムファイターズとは、2023年から取り組みを開始し、今年で4年目のコラボレーションです。

シーズンを通したアクションの実施により、多くの方に快適で環境にやさしい「＃タイガーボトルで野球観戦」が浸透することを目指します。

※アルコールを入れてご利用いただく際は、国・地域の法令を遵守のうえ、ご使用ください。

１.タイガー炭酸ボトルで「そらとしば Play Ball! Ale」を楽しもう！

エスコンフィールドHOKKAIDO内クラフトビール醸造レストラン「そらとしば by よなよなエール」にて、タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルご持参の方に限り、クラフトビール「そらとしば Play Ball! Ale」を100円割引でボトルにご提供！タイガー炭酸ボトルで、プラスチックごみを削減し、長時間冷えたおいしいビールを楽しみましょう。

対象ボトル：タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル（MKB-T036/MKB-T361を除く）

MTA-T050/T080/T120/T150、 MKB-T048/T060、MKB-T481/T601

※ファイターズ×そらとしば 真空断熱炭酸ボトルも対象です。

※店舗ではボトルの洗浄は行っておりません。

ご自身で洗浄されたボトルをご持参ください。

対象期間：2026年4月11日～9月24日までのファイターズ主催試合公式戦

２. サイン入りユニフォームが当たる！【＃タイガーボトルで野球観戦 SNS写真投稿キャンペーン】

タイガーボトルと一緒に観戦時の様子を写真撮影し、「#タイガーボトルで野球観戦」を付けてX・Instagramに投稿いただいた方の中から抽選で10名様に北海道日本ハムファイターズ選手サイン入りユニフォームをプレゼント！

応募方法：

１.タイガー魔法瓶公式SNS（X・Instagram）アカウントをフォロー

・X @Tiger_PR_JPN https://x.com/Tiger_PR_JPN

・Instagram ＠tiger_pr_jpn https://www.instagram.com/tiger_pr_jpn/

２.「#タイガーボトルで野球観戦」を付けてタイガーボトルと一緒に観戦時の様子の写真を投稿

Instagramでご応募の際は、公式アカウント「@tiger_pr_jpn」をタグ付けして投稿してください

応募期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）23:59まで

賞品 ：北海道日本ハムファイターズ選手直筆サイン入り

レプリカユニフォーム

※Lサイズ

※サインはお選びいただけません。

当選人数：合計10名様

３. タイガー炭酸ボトルで「そらとしば Play Ball! Ale」を楽しもう！

※イメージです。

真空断熱炭酸ボトル MKB-T601に、北海道日本ハムファイターズの本拠地、北海道ボールパーク Fビレッジに住む大人気のくまの子、「えふたん」がデザインされた北海道日本ハムファイターズオリジナルモデル。数量限定のため、ご購入はお急ぎください。

製品名：ファイターズ×そらとしば 真空断熱炭酸ボトル

MKB-T601

容量：0.6L

販売金額：6,600円（税込）

販売店舗：・FIGHTERS FLAGSHIP STORE

・そらとしば by よなよなエール

製品特長：

・北海道日本ハムファイターズオリジナルモデル

・炭酸・保冷・保温対応。年中活躍するマルチボトル

・食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単

本ボトルは下記のページに掲載されている商品をベースとしています。

商品詳細はこちら：https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/vacuum-insulated-products/mkb-t-1/