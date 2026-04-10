JR京葉線 幕張豊砂駅でお子さま向け遊具の「改札窓口販売」と「無料貸出」を実施します！

株式会社千葉ステーションビル幕張豊砂駅前

○ 株式会社千葉ステーションビル（本社：千葉市中央区、代表取締役社長：杉村 晶生）は、JR東日本から駅業務を受託している幕張豊砂駅において2026年4月25日（土）～5月31日（日）の期間、駅前広場「とよすなうみかぜ広場」でご利用いただける「お子さま向け遊具の販売」と「遊具の無料貸出」を実施します。

○ 幕張豊砂駅改札窓口で、シャボン玉やけん玉等の「お子さま向け遊具の販売」、「とよすなうみかぜ広場」ではフラフープや縄跳び等の「遊具の無料貸出」を実施します。青空の下、緑輝く人工芝で海風を感じながら、ご家族でぜひ楽しいひと時をお過ごしください。

○ 本施策は「京葉線沿線をご利用の皆さまとのつながりを大切に考え、駅前広場を気軽に楽しんでいただきたい」という駅社員の想いを形にしたものです。駅前広場の賑わい創出を通じて新たな交流とここにしかない価値を生み出すことを目指して参ります。

１ 全体概要

小さなお子さまでも安心してご利用いただける遊具をご用意しています。「とよすなうみかぜ広場であそぼー！」を合言葉に、ぜひご家族そろって緑輝く人工芝で楽しいひと時をお過ごしください。

イメージ

■ 実施期間

2026年４月２５日（土）～５月３１日（日）

各日10:３0～16:00

■ 実施場所

JR幕張豊砂駅

とよすなうみかぜ広場

※「お子さま向け遊具の販売」・「遊具の無料貸出」とも同じ実施期間です

２『JR幕張豊砂駅 改札窓口でのお子さま向け遊具販売』 実施概要

■ 販売場所

ＪＲ幕張豊砂駅 改札窓口

■ 販売商品（販売価格）

・シャボン玉 （１1０円）

・カラフルリコーダーペン （110円）

・おえかきパッド （220円）

・けん玉 （220円）

シャボン玉カラフルリコーダーペンおえかきパッドけん玉

※ 販売価格は、税込価格です

※ お支払いは、交通系ICカード（Suica等）決済のみです

※ 輸送障害時等の場合は、販売を一時中断することがあります

３『お子さま向け遊具無料貸出』 実施概要

縄跳びフラフープ

■ 貸出場所

ＪＲ幕張豊砂駅前 「とよすなうみかぜ広場」内

■ 貸出商品

縄跳び、フラフープ、しっぽ取りゲーム、レジャーシート等

■ 利用方法

貸出時間内は広場内の「遊具貸出場所」から、遊びたい遊具を無料でご利用いただけます。

※「とよすなうみかぜ広場」内でご利用ください

※ 雨天時・広場でのイベント開催時は遊具貸出を中止する場合があります

<参考> 「とよすなうみかぜ広場」

海風を感じられる広場には、ホテル、バーベキューテラスや鉄道運転体験ハウスなどの施設が配置され、ＪＲ幕張豊砂駅直結の賑わい拠点として、幅広い来街者へ“憩い”とエンターテイメントを提供します。駅や街を訪れる皆さまの“憩い”と共に、イベント実施など様々な利用シーンを想定し、周辺環境と共存した新しい交流の場をお届けします。

とよすなうみかぜ広場幕張豊砂BBQビアガーデン メニューイメージ鉄道運転体験ハウス とよすなトレイン P３１８

「X」とよすなトレイン P318公式アカウント https://x.com/toyosunatrailer?s=20(https://x.com/toyosunatrailer?s=20)

【会社概要】

株式会社千葉ステーションビル

所在地：千葉県千葉市中央区新千葉一丁目７番２号 ペリエ＋ plus ビル

代表者：代表取締役社長 杉村 晶生

ホームページ（URL） https://www.perie.co.jp/

【ペリエステーション】

千葉エリアの商業施設「PERIE（ペリエ）」と一体で運営する駅を「ペリエステーション」と称し、その魅力を高めるとともに、駅を中心とした魅力あるまちづくりを推進し、沿線地域住民のみなさまの心豊かなくらしづくりに貢献いたします。

（JR東日本からの駅業務受託）幕張豊砂駅、海浜幕張駅、検見川浜駅、稲毛海岸駅

※本リリースに掲載の内容等は状況により予告なく中止、変更となる場合があります

※本リリースの画像はすべてイメージです

※この情報は、2026年4月10日現在の情報です