フラッグシップヘッドホンの血統を身近に。魅力的な響きの核心を継承したプレミアムスタンダードモデル、 密閉型とオープン型で登場

フォスター電機株式会社TH810TH818

フォスター電機株式会社（フォステクス カンパニー プレジデント：田中英行／東京都昭島市／以下フォステクスカンパニー）は、「TH810」「TH818」 を4月下旬より出荷開始いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83022/table/33_1_dbfd584e959a15480000ac2e956f28e2.jpg?v=202604100951 ]

■製品概要

TH810/818は、フラッグシップヘッドホンTH910/TH919が誇る圧倒的な解像度と極上の響きから生まれる高い音楽性をより幅広いリスナーへお届けするべく開発されました。漆仕上げを施さずにフラッグシップの魅力的な響きの核心を引き継ぐため、様々な木材から選りすぐってアカシア無垢材を採用した、新たなプレミアムヘッドホンのスタンダードモデルです。※ハウジング以外はTH910/TH919と同一です。

■主な特長

●フラッグシップの響きの核心を受け継ぐアカシア無垢材ハウジング

TH910/TH919のハウジングで採用している伝統の漆工芸で仕上げたハードメイプル無垢材ハウジングと同様の極上の音色を、漆工芸を施さずに実現するため様々な木材から選りすぐったアカシア無垢材を選定。その魅力的な響きからギターやウクレレなどに採用されるアカシアにより、TH910/TH919を受け継いだしっかりとした深みのある低音域からクリアで伸びやかな高音域をお楽しみいただけます。オープン型のTH818は、ハウジング開口部に組子細工の幾何学模様をモチーフにした艶消しアルマイト仕上げのアルミ材を採用、レーザーカットによるメッシュ加工の精密な2層構造とし開口率と各内部パーツを綿密に調整することで、オープン型に相応しい解像度が高く聴き疲れしにくい自然な音場を再現します。

●新開発50mmバイオダイナドライバー

高解像度かつ非常に滑らかな音質で高評価を得てきたバイオダイナドライバーが大幅に進化。新開発の

エッジにより振幅の安定性を向上することで、低域を余分に膨らませることなくタイトで引き締まった表現を可能としています。さらには不要共振を抑制することで余計な付帯音による濁りを解消し自然で滑らかな中音域を実現しました。量感と深みを保ちながらタイトな低域と透明度が高く見通しの良い中域から艶やかな高域まで、音楽の情報を余すことなく高密度でクリアかつ滑らかな音質をお楽しみいただけます。

●軽量なマグネシウム合金の機構部品を採用

ハウジングのベースプレートやハンガーなどの機構部品にはマグネシウム合金を採用し、アルミ合金比で20%軽量化するだけでなく、回転機構部にゴム製パッキンを採用し余分な振動を極力排除。各部品の細部まで配慮する設計思想で改善を図り、使用感がいっそう向上しました。

●新素材を採用した新形状のイヤーパッド

新形状のイヤーパッドは顔に当たる面を傾斜させた形状で装着感を最適化。

内部の低反発ウレタンは2層構造とし顔の形状にフィットするよう柔らかいタイプを表側、高弾力タイプを内側に配置したことに加え、従来比で耐久性を3倍に高めたシルクプロテイン製合皮の採用により、長時間にわたるリスニングでも快適な掛け心地でお使いいただけます。

●しなやかなフィット感のヘッドパッドとヘッドバンド

ヘッドパッドとヘッドバンドには天然素材のシープスキンを採用。しなやかで良好なフィット感を実現し、使い込むほどに変化する風合いをお楽しみいただけます。

●独自の高純度OFCアンバランス2極3.5mmYケーブルを付属

不純物を極限まで排除し伝送能力を高めた7N(99.99999％）グレードの高純度OFC(Oxygen Free Copper：無酸素銅)ケーブルを内部配線材と付属のアンバランス・ケーブルに採用しています。さらにはオプションの4.4mmバランスケーブルET-TH4.4BL2YやXLRバランスケーブルET-TH-XLR2Y をお使いいただけます。

■主な仕様

●型式： TH810＝密閉ダイナミック型、TH818＝オープンダイナミック型

●ドライバー： Φ50 mmネオジムマグネット／バイオダイナ振動板

●インピーダンス： 25 Ω

●感度： TH810=100 dB/mW、TH818＝100 dB/mW

●最大入力： 1,800 mW

●再生周波数帯域： 12.5～45,000 Hz

●本体質量： 約385 g（ ケーブル含まず）

●ケーブル：Φ3.5 mm(2極)ミニプラグ x2(L,R) ⇔ Φ6.3 mm金メッキステレオプラグ／7N (99.99999%)グレード高純度OFC 2 m ×1

●付属品：レザー調ポーチ、安全上のご注意、クイックマニュアル

TH810：製品ページ

https://www.fostex.jp/products/th810/

TH818：製品ページ

https://www.fostex.jp/products/th818/

製品外観

TH810

TH810

TH818

TH818

＜同時発売＞

● オプション バランスケーブル ET-TH-XLR2Y

オープン価格 JAN: 4995090310688

・4極XLRバランスケーブル2m

・7Nグレード（99.99999%）の高純度OFC導体

・柔軟で扱いやすいPVC被覆を採用

・対応機種：TH810/TH818/TH910/TH919/TH1000RPmk2/TH1100RPmk2