第三弾ドローンショー＜「真アギト展」開催＆映画『アギト―超能力戦争―』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas＞を開催

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫、以下「ヤマタネ」）は、2026年４月23日（木）ヤマタネ深川営業所（東京都江東区越中島）管内の上空にて開催する、株式会社ドローンショー・ジャパン（以下「ドローンショー・ジャパン」）および東映株式会社・東映ビデオ株式会社の共催ドローンショー＜「真アギト展」開催＆映画『アギト―超能力戦争―』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas＞に協力いたします。

ヤマタネとドローンショー・ジャパンは、業務提携による協業の一環として、ヤマタネ深川営業所管内の空域を活用したドローンショーの定期開催に取り組んでおり、今後2026年中に約10回程度の開催を予定しています。越中島エリアの活性化に向けた取り組みとして、自社物流施設の空域を活用した新たな価値の創造にチャレンジしています。

本ドローンショーは、2025年12月および2026年３月の開催に続く第三弾となります。仮面ライダーアギト25周年を記念した「真アギト展」の開催、ならびに仮面ライダー生誕55周年記念作である映画『アギト-超能力戦争-』の公開に合わせ、無数のドローンが深川の夜空を彩る一夜限りのスペクタクルな演出をいたします。

【「真アギト展」開催＆映画『アギト―超能力戦争―』公開記念 仮面ライダーアギト Night Canvas開催概要】

主催 ： ドローンショー・ジャパン

共催 ： 東映株式会社／東映ビデオ株式会社

協力 ： ヤマタネ

日時 ： 2026年４月23日(木) 20:00～20:15（予定）

※予備日 ４月 24 日(金) 20:00～20:15（予定）

※雨天・強風等により実施時間の変更、または中止になる可能性があります。予めご了承下さい。最新情報はドローンショー・ジャパン公式SNS[X]（https://x.com/droneshowjp）をご確認ください。

場所 ： 東京都江東区越中島 ヤマタネ深川営業所上空

機体数 ： 1,000機

※ドローンショー・ジャパンが開発する国産唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を使用

特設Webサイト ：https://droneshow.co.jp/agito_ds/

ドローンショーはヤマタネ深川営業所上空にて展開し、隅田川方面に向けて繰り広げられます。なお、観覧場所は設けておりませんので、近隣にてドローンショーをお楽しみください。

＜備考＞

・大島川水門テラス連絡橋から越中島公園を含む川沿いは、視角の関係上、観覧には適しておりません。

・ヤマタネ深川営業所管内は私有地につき、立ち入り禁止とさせていただいております。

・安全なドローンショー運営のため、周辺に警備員を配置いたします。

・開催日当日は、ドローンの作動音などが発生する可能性がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、万全の注意を払い開催いたしますので、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

【ドローンショーのBGMについて】

・配信時間： 2026年4月23日（木） 20:00～20:15（予定）

※予備日 ４月 24 日 (金) 20:00～20:15（予定）

・視聴方法：

1 イヤフォンをご用意いただきます ※視聴にはイヤフォン推奨

2 こちら(https://cheerphone.fm/audience?team=86b6a8b4-4a93-42d0-bb30-ea7a4a6a5bdd&room=a51c54f8-1abe-401f-81a9-438612f901d9)からアクセス

3 「配信チャネル一覧」の「Join」をタップ

4 視聴をお楽しみください。

※ アプリのインストールは必要ありません。

※ 視聴にはインターネット環境が必要です。

※ 配信はCHEERPHONEのサービスを利用しております。

【今後の定期開催について】

今後のドローンショー開催にあたっては、自団体のPR・知名度向上などを目的とした主催団体および協賛団体の募集を行っております。詳細につきましては、下記までお気軽にお問い合わせください。

■お問い合わせ先：株式会社ドローンショー・ジャパン 企画推進部

URL：https://droneshow.co.jp/contact/

＜参考＞2025年12月開催「ヤマタネ × DRONE SHOW JAPAN・Xmas Night Canvas」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=ttQogY6ikfk

【取材について】

取材をご希望の方は、事前にお問い合わせフォーム(https://form.run/@yamatane-fhrJxjc9aMHj4MrBbOzM)からご連絡をお願いいたします。

【「仮面ライダーアギト」について】

「仮面ライダーアギト」はテレビ朝日系列にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』（01／田崎竜太監督）が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品です。

TVシリーズ「仮面ライダーアギト」は、記憶喪失の主人公・津上翔一（演・賀集利樹）が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。既に仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川誠／仮面ライダーG3（演・要潤）、仮面ライダーになってしまった男・葦原涼／仮面ライダーギルス（演・友井雄亮）、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開されました。

2026年、「仮面ライダーアギト」25周年を記念して「真アギト展」の開催が決定しました。また仮面ライダー生誕55周年を記念して映画『アギト-超能力戦争-』の公開も決定しました。

真アギト展 映画『アギト―超能力戦争―』

（https://agito25th.com/） （https://www.kamen-rider-official.com/agito/）