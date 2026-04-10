会場内オフィシャルストアの出店内定者について

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会

GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の会場内オフィシャルストアの出店者として、２件の内定者を公表いたします。今後、会場内オフィシャルストアで販売する公式ライセンス商品の製造事業者の募集を予定しています。

●会場内オフィシャルストア出店内定者（２件） ※五十音順

・オフィシャルストア営業推進共同企業体

代表構成員：株式会社丸善ジュンク堂書店

構成員：大日本印刷株式会社、株式会社オークコーポレーション

・株式会社近鉄百貨店

※会場内オフィシャルストアとは

GREEN×EXPO 2027の公式ロゴマークや公式マスコットキャラクター等の協会が保有する知的財産（以下、「協会IP」という。）を使った、オリジナルの公式ライセンス商品のみを扱う店舗。 玩具・アミューズメント、食品、アパレル、文具、雑貨など、幅広い商品を企画・展開し、GREEN×EXPO 2027の思い出の品や、お土産品などを販売する。

※会場内における公式ライセンス商品の製造事業者（サブライセンシー企業）の募集につきましては、

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスのホームページ（https://expo2027mlo.jp/）にて、今後、公表予定です。



●会場内オフィシャルストアの出店場所