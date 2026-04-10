［大阪市初※1］5 つの認定を同時に取得（予定）する総 261 邸の 大規模マンションプロジェクト、再開発が進む淡路エリアに新発表

大阪ガス都市開発株式会社

JR 西日本不動産開発株式会社（本社：大阪市北区中之島⼆丁目 2 番 7 号、代表取締役社長：藤原 嘉人）と 大阪ガス都市開発株式会社（本社：大阪市中央区平野町四丁目 1 番 2 号、代表取締役社長：橋口 博一）は再開発が進む淡路エリアにて進行中の大規模マンションプロジェクト「ジェイグラン シティ 淡路」についてお知らせいたします。

総 261 邸のスケールメリットを活かし、「J.GRAN」が大切にする「明日、もっと住みたくなる。」の想いを具現化する住まいの提供を目指します。

［本物件の特徴］

● 再開発で生まれ変わる淡路エリアに人と人、人と街を「結び・繋げる」場と機会を提供する

大規模集合住宅ブランドの「ジェイグラン シティ」シリーズ第 3 弾

● 大阪市で初めて※1、5 つの認定を同時に取得（予定）［ZEH×低炭素×防災×防犯×子育て］

● つながりの場をつくるコミュニティ形成の発想「Make PLACE」にこだわり、

コミュニティラウンジやランドリーラウンジ、ゲストルーム、ルーフトップテラスなど

多彩な共用施設を計画

image※本物件のコンセプトをイメージとして表現したもので実際の計画・デザインとは異なります。

［物件概要］

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61870/table/76_1_3bb1ac184e7e6c874e1b2c566245cef2.jpg?v=202604100251 ]

＜本プレスに関するお問い合せ先＞

JR西日本不動産開発株式会社 経営戦略本部 広報担当

電話：06-7167-5622 MAIL：press@jrwd.co.jp

「ジェイグラン シティ」シリーズ第 3 弾、再開発で進化する「淡路」エリア最大級プロジェクト※2

2019 年、おおさか東線の開業に伴い淡路エリアに新駅「JR 淡路」駅が開業し、「新大阪」駅、「大阪」駅方面へのアクセスが大幅に向上しました。また阪急「淡路」駅周辺でも大規模な再整備事業が進行中。

阪急京都線・千里線の約 7.1km を高架化する「阪急京都線・千里線連続立体交差事業」や淡路エリアと新大阪駅を結ぶ幹線道路「都市計画道路 歌島豊里線」の整備等さらに暮らしやすく快適な街へ変貌を遂げようとしています。

「ジェイグラン シティ 淡路」は将来性が期待できる淡路エリア最大級※2を誇る総 261 邸となり、

スケールメリットを活かしたコミュニティ形成による美しい街並み景観の創出や地域の活性化にも貢献します。

住み続けるほどに満足感が高まる住まいの提供を目指し大阪市初※1、5 つの認定を同時に取得（予定）

鉄道事業で培ってきた、誠実かつ丁寧にお客様と向き合うという JR 西日本グループの姿勢、そして都市インフラを支える Daigas グループの総合力を結集。さらに「J.GRAN」が大切にする「明日、もっと住みたくなる。」の想いを実現するため高次元な省エネ性能に加え防災、防犯、子育て環境までを総合的に視野に入れ、大阪市初※1となる 5 つの認定の同時取得を予定しています。

「Make PLACE」という独自のコミュニティ形成の発想でつながりの場をつくる多彩な共用施設を計画

災害発生時など、いざという時に助け合えるのはすぐそばにいるお隣や地域の方々。私たちは「人と人とのつながり」こそが真の安心を支える力になると考えています。そして、その「つながり」は日常的なコミュニケーションから自然と育まれていくもの。「ジェイグラン シティ 淡路」では、つながりの場をつくる JR 西日本不動産開発独自のコミュニティ形成の発想「Make PLACE」のもと、日常の中で生まれる出会いを大切にしました。

総合設計制度の採用による開放的な公開空地は、地域の方々の憩いの場にもなるオープンなスペース。

また住まう方が自然と顔を合わせ、それぞれの用途でご利用いただけるコミュニティテラスやコミュニティラウンジなど、日々の暮らしの中で豊かな交流が育まれる空間を多彩にご用意しています。

「ジェイグラン シティ 淡路」公式ホームページ

https://www.jgran.jp/awaji/

JR 西日本不動産開発 住宅事業の取組について

https://www.jrwd.co.jp/business/residence.html

JR 西日本不動産開発 分譲マンションブランド「J.GRAN(ジェイグラン)」

https://www.jgran.jp/

JR 西日本不動産開発 サスティナビリティへの取り組み

https://www.jrwd.co.jp/sustainability/

JR 西日本不動産開発 つながりの場づくり「Make PLACE」

https://www.jrwd.co.jp/about/vision.html#TO2_2

※1.「ジェイグラン シティ 淡路」は大阪市にて販売される新築分譲マンションの内、ZEH-M Oriented・低炭素建築物新築等計画の認定・大阪市防災力強化マンション認定・大阪府防犯モデルマンション認定・大阪市子育て安心マンション認定の 5 制度に認定された新築分譲マンションとして「初」です。（2026 年 4 月 MRC 調べ）

※2.「ジェイグラン シティ 淡路」は 1995 年以降、阪急京都線・千里線「淡路」駅、及びおおさか東線「JR 淡路」駅を最寄りとして供給された新築分譲マンションにおいて敷地面積最大・最大戸数となります。（2026 年 4 月 MRC 調べ）

※掲載の航空写真は 2025 年 7 月に撮影したものに CG 処理をしております。尚、光の柱は本物件の位置を示すものであり、建物の高さや規模を示すものではありません。

※掲載の敷地配置・1 階平面イメージイラストは計画段階の設計図書を基に描いた概念図です。植栽・形状等は施工上の都合、行政官庁の指導等により変更が生じる場合があります。

※植栽につきましては形状・大きさ等はイメージとなり実際とは異なります。また説明上、四季各々の植栽を全て表現しており、実際には一定の季節においてすべてこのような成育をしておりません。あらかじめご了承ください。

※共用施設のサービス内容等は変更となる場合がございます。共用施設のご利用は管理規約集に従っていただきます。

※施設によっては使用料が発生する場合があります。詳しくは係員にお尋ねいただくか、管理規約集をご確認ください。