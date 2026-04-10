就職書売上No.1の『史上最強SPI＆テストセンター超実戦問題集』が今年も登場！公務員試験に対応した問題集も仲間入り

株式会社ナツメ社※以下の大学で売上第1位を達成しています。早稲田大学生活共同組合コーププラザブックストア（2025年4月～2026年1月 売上第1位）／三省堂書店 明治大学駿河台店（2025年4月～2026年1月 売上第1位）。

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、このたび『2028年版史上最強シリーズ』を4月21日、『2028年版ダントツシリーズ』を4月20日に発売します。

[就職シリーズ特設サイト] https://www.natsume.co.jp/special/recruit/

合否を分ける「速く」「正確に」解く力を養う『史上最強シリーズ』

応募者の多い人気企業の試験を突破するには、SPIやWEBテストで高得点が必要です。「速く」「正確に」解く力が合否を分けます。本番で慌てずに問題を解くためには、出題パターンを事前に問題集で学習しておくことが一番です。本シリーズは、各テストの過去の出題情報を徹底調査し、対策の必要な分野を網羅して問題を掲載しました。万全の対策で高得点を獲得し、ライバルに差をつけましょう。

公務員試験対策も万全！『史上最強SCOA超実戦問題集』が仲間入り

新卒採用や公務員試験で実施される能力試験「SCOA」の完全対策本が今年から仲間入り！最も一般的な「SCOA-A」から、WEBテスト方式の「SCOA-i」、事務職採用で行われる「SCOA-C」、性格検査「SCOA-B」まで一冊で網羅。どの企業・自治体のSCOA試験にも万全の体制で臨めます。

忙しい就活生にぴったり！一問一答でサクサク学習できる『ダントツシリーズ』

持ち運びしやすく、電車の中や外出先での学習にも便利なサイズの『ダントツシリーズ』。コンパクトでも問題数＆情報量は充実！付属の赤シートで答えやキーワードを隠しながら、一問一答のクイズ感覚でサクサク学習できます。自分のペースで手軽に本格的な対策ができるため、忙しい就活期間中にぴったりの一冊です。

【著者・編著者情報】

オフィス海（おふぃすかい）

学習参考書、問題集、辞典、就職・資格試験対策本などの企画・執筆を行う企画制作会社。1989年設立。「日本でいちばんわかりやすくて役に立つ教材」の制作に心血を注いでいる。著書は『史上最強の漢検マスター準1級問題集』『史上最強のFP2級AFPテキスト』『史上最強のFP2級AFP問題集』『史上最強の宅建士テキスト』『史上最強の宅建士問題集』（いずれもナツメ社）他多数。

リクルートメント・リサーチ＆アナライシス

データ収集・アンケート・面談調査を通して、主に大学生の就職状況調査を行っているリサーチ機関。SPI受検者からの情報提供、アンケート調査＆面談調査、及び独自調査で得られた情報をもとに本書を制作。

【書籍情報】

『2028最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／376ページ

発売日：2026年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/01wq4f5h

『2028最新版 史上最強SPI&テストセンター1700題』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／568ページ

発売日：2026年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0gE6NavV

『2028最新版 史上最強 一般常識+時事一問一答問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／272ページ

発売日：2026年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0eKEyC2m

『2028最新版 史上最強 玉手箱＆C-GAB超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／336ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/08tLX2qc

『2028最新版 史上最強 WEBテスティング超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／304ページ

発売日：2026年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0j539WP4

『2028最新版 史上最強 SCOA超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／336ページ

発売日：2026年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0fxWmxFV

『2028年版 ダントツSPIホントに出る問題集』

編著者：リクルートメント・リサーチ＆アナライシス

発行：ナツメ社

定価：1,210円（税込）

仕様：B6変型判／256ページ

発売日：2026年4月20日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0c1sssfh

『2028年版 ダントツ一般常識＋時事 一問一答問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,430円（税込）

仕様：B6変型判／336ページ

発売日：2026年4月20日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0g7ImkFT

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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