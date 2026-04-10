【シーガイア・オーシャン・ウエディング】“光が織りなす、祝福のヴェール。” フォトジェニックと上質感を両立。ウエディング専用のバンケットコーディネートがリニューアル

フェニックスリゾート株式会社

フェニックス・シーガイア・リゾート（フェニックスリゾート株式会社／宮崎県宮崎市：代表取締役社長 山本俊祐）のフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」では、ウエディング専用のバンケットコーディネートをリニューアルいたします。

2026年7月のご披露宴より提供を開始し、2026年4月11日（土）よりご予約受付を開始いたします。

本リニューアルでは「ゲストの記憶にも、写真にも美しく残る一日」をコンセプトに、トレンド感と上質感を兼ね備えた新たなウエディングスタイルを提案。特にZ世代の感性に響く“フォトジェニックな体験価値”に着目し、会場全体に統一感を持たせることで、あらゆる瞬間が美しく映える空間設計を施しました。

高砂の構図や光の演出、背景の奥行きに至るまで細部にこだわり、 新郎新婦の魅力を最大限に引き立てる設計とすることで、写真に切り取られるすべての瞬間が印象的に残る演出を実現しています。

また、本コーディネートはリゾートならではの非日常感と、洗練された上質さを融合。フェミニンな世界観と華やかなパーティー感を掛け合わせることで、これまでにない新しいウエディング体験をご提案します。

フォトスペースには、イルミネーションやアートジョーゼット素材に大理石柱をプリントした背景など、選択可能な演出オプションをご用意。繊細で可憐なスタイルからラグジュアリーなリゾートスタイルまで、おふたりの個性に寄り添ったコーディネートが可能です。

さらに、刺繍レースのドレープやオーガンジーのシアー素材、LEDイルミネーションを組み合わせることで、クラシカルな美しさと現代的な輝きを調和。柔らかな光に包まれる空間が、まるでドレスアップするかのような高揚感を生み出し、ゲストの期待感を自然と高めます。

可憐さと気品を兼ね備えた高砂やフォトブースに加え、光をやわらかく反射するシャンデリアやフロアスタンドライトが会場に静かな華やぎを添え、特別な一日を印象深く演出します。

本リニューアルにより、SNSでシェアしたくなる“映える瞬間”と、記憶に残る本質的な価値の両立を実現。

これからの時代に求められる“記憶にも写真にも残る”新しいウエディング体験を提供してまいります。

＜概要＞- 新コーディネート名称：Luminous Veil ～ルミナス・ヴェール～- 同コーディネートでの結婚式開始時期：2026年7月のご披露宴から- ご予約受付開始：2026年4月11日（土）- 対象会場：シーガイアコンベンションセンター4階「蘭玉」- 対象人数：50～130名詳細を見る :https://seagaia-wedding.jp/news/detail.html?id=26740

【約75.7万円ご優待｜宿泊付】蘭玉リニューアル記念 滞在型ウエディングプラン

結婚式を、“1日”で終わらせない。

新しくなった「蘭玉」で、大切な人と過ごす2日間を。

この夏、装いを新たに生まれ変わる「蘭玉」。光・装花・空間すべてにこだわった上質なバンケットで、これまでにないウエディング体験をご提案いたします。

本プランでは、新郎新婦様のスイートルームご宿泊に加え、ご列席ゲスト3部屋分のご宿泊もプレゼント。さらに、列席ゲストの皆様には特別優待価格でのご宿泊もご案内可能なため、遠方にお住いの方も安心してご招待いただけます。

結婚式や披露宴だけでなく、その前後の時間までも大切に。大切な人たちとゆっくり過ごす、“滞在型ウエディング”を叶えます。

＜プラン概要＞

・見積例 ：80名2,744,900円（税・サービス料込） ※通常3,501,920円 ⇒約75.7万円相当優待

・販売期間：2026年4月11日（土）～11月30日（月）

・対象期間：2027年3月末までの結婚式

・適用条件：50名様以上／初回ご来館当日のご成約

＜プランに含まれる内容＞

エル・シエロ挙式料／サミットホール会場使用料／親族控室／新郎新婦着付室／音響照明費／コーディネート料（クロス・ナフキン・チェアカバー）／司会料／婚礼料理（基本メニュー）／フリードリンク（スタンダードプラン）／ウエディングケーキ（入刀用イミテーション）／印刷物（招待状・配席表・席札）／WEB招待状／装花一式（メイン・ゲスト・ケーキ）／両親贈呈用花束／生花ブーケ・ブートニア／衣装（新婦2点・新郎1点）／美容着付／引出物・引菓子／当日スナップ撮影／キャリーバッグ／介添料

＜特典＞

■滞在特典

・新郎新婦様 スイートルーム宿泊プレゼント

・ゲスト宿泊 ツインルーム3部屋プレゼント

・列席ゲスト 宿泊優待あり

■おもてなしサポート

・送迎バス1台サービス（小型／エリア指定あり ※バス特典は60名以上のご成約）

・親族控室料100%OFF

・新郎新婦着付室料100%OFF

■挙式・会場優待

・エル・シエロ挙式料50％OFF

・サミットホール会場使用料（蘭玉／天瑞）80%OFF

■演出・アイテム優待

・入刀用ウエディングケーキ100%OFF

・印刷物（招待状、配席表）10%OFF

・WEB招待状100%OFF

・装花（メイン・ゲストテーブル）5%OFF

・介添料5,000円OFF

詳細を見る :https://seagaia-wedding.jp/plan/detail.html?id=26750

■シーガイア・オーシャン・ウエディングについて

碧に誓おう。

非日常な空間、美味しい料理、記憶に残る景色・・・

おふたりの新しい人生のスタートは、誰もが羨むほどのウエディングから。

大切な方へ届けたいたくさんの感謝と想いを、オンリーワンのおもてなしにこめて。

一生の宝物になる時間を紡ぎ、人生のご馳走を味わう、

SEAGAIA OCEAN WEDDING

https://seagaia-wedding.jp/

■フェニックス・シーガイア・リゾートについて

太平洋沿いの雄大な黒松林に囲まれたフェニックス・シーガイア・リゾート。雄大なロケーションの中に、３つの宿泊施設をはじめ国内屈指のゴルフコースやテニスクラブ、豊かな自然環境を活かした多彩なアクティビティーが揃っています。広大なリゾートエリアの中心に位置するフラッグシップホテル「フェニックス・シーガイア・オーシャン・タワー」は全室東向きのオーシャンビュー。松林の空間に佇む温泉施設「松泉宮」や、アジアン・スパブランドのパイオニア「バンヤンツリー・スパ」、宮崎の恵まれた食をご提供する多彩なレストラン＆バーでラグジュアリーなリゾートステイを。黒松林に囲まれた「シーガイア・フォレスト・コンドミニアム」と「シーガイア・フォレスト・コテージ」では、長期滞在やファミリー・グループ、ペット同伴など、多彩な目的に応じたカジュアルなリゾートステイを。ブランドスローガン「人生のご馳走を味わう、日本でいちばん“おいしい”リゾートへ」のもと、宮崎そしてシーガイアだからこそ叶う、非日常を味わう極上のリゾート体験を提供し続けています。

▶シーガイア公式サイト https://seagaia.co.jp/

■アイコニア・ホスピタリティについて

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

＜会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17658/table/289_1_b677a1ed6f77d1068e53ec4fb0257ee7.jpg?v=202604100251 ]