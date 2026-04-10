～世界を学び、未来を描こう～グローバル教育を一貫支援する新組織「グローバル教育センター」を設立

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

近畿日本ツーリスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：永崎安基）は、2026年4月、海外教育旅行・留学・研修を専門的に支援する新組織「グローバル教育センター（Global Education Center）」を設立し、営業を開始いたします。

本センターは、海外修学旅行や短期研修に加え、中長期留学や海外の大学への進学までを一体的に支援する専門組織です。「世界を学び、未来を描こう。」というコンセプトを掲げ、グローバルキャリアへの意識と世界への関心を高め、主体的に自身の未来を描ける人材の育成を目的に、学校の教育方針や進路指導方針、生徒一人ひとりの成長段階に応じた学びの機会を、学校とともに設計・伴走し、グローバル人材育成を支援します。

近年、教育現場ではグローバル人材育成の重要性が高まる一方、海外留学や進学に関する個別相談、現地情報の収集、出願・渡航手続きなど、学校側の実務負担が大きな課題となっています。こうした課題に対応するため、当社は海外教育を「特別な体験」ではなく、日常の教育活動の延長線上にある学びの選択肢として位置づけ、学校の教育方針と連動した一貫支援体制を構築します。主な支援内容は以下のとおりです。

（１）学校単位でのグローバル教育活動への支援

・海外修学旅行・短期研修プログラムの企画設計支援

・留学・研修制度の設計支援

（２）学内で発生する個人単位の留学への支援

・個人参加型の短期研修、中長期留学、海外大学進学のパッケージ提供や個別相談

・生徒・保護者向けカウンセリング、進路設計支援

・出願、渡航準備、現地手配までの一貫サポート

当社では、（２）を「ACOSTA SCHOOLS」という留学インフラとして展開し、初年度はこれを全国の高校100校への導入を目指し、学校ごとの教育方針に応じた最適な海外学習機会の提供を推進してまいります。

今後は、旅行手配や留学斡旋にとどまらず、教育活動のパートナーとして学校・地域社会と連携し、海外教育を通じた人材育成基盤の強化と、多様な学びの機会創出に取り組んでまいります。