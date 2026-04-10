キャリタス就活・CFN 就職希望企業ランキング調査結果　～国内1位は伊藤忠商事、海外大生1位は三菱商事～

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、2027年卒業予定の学生を対象に調査した「キャリタス就活 就職希望企業ランキング2027」（総合/大学院生/文理/本社所在地エリア/業種など）の調査結果を、2028年以降に卒業予定の大学1・2年生を対象とした「将来働いてみたい憧れの企業」に関する調査結果とあわせて発表しました。

「将来働いてみたい憧れの企業」ランキングは、就職活動の初期段階における企業認知度を測ることを目的として実施したもので、今回が初めての調査となります。

また、日英バイリンガルの就職活動を支援する情報サイト「CFN（Career Forum.Net）」を通じて、海外大生の就職希望企業に関する調査も実施しました。

キャリタス就活特設サイトでは、国内学生の「総合」ランキング1位～200位のほか、「大学院生」「文理別」「男女別」「本社所在地エリア別」「業種別」ランキング、さらに「大学1・2年生が選んだ将来働いてみたい憧れの企業」ランキングなどを掲載しています。

また、CFN特設サイトでは、海外大生の「総合」「文理別」ランキングを掲載しています。

・キャリタス就活 就職希望企業ランキング2027

特設サイト：https://job.career-tasu.jp/special/ranking/

・キャリタス就活 大学1・2年生が選んだ将来働いてみたい憧れの企業ランキング

特設サイト：https://job.career-tasu.jp/special/ranking/8_01.html

・CFN 海外大生が選ぶ就職人気企業ランキング

特設サイト：https://job.career-tasu.jp/special/ranking/careerforumnet/

■「キャリタス就活 就職希望企業ランキング2027」 調査概要

調査期間：2025年10月1日～2026年3月12日

調査方法：

＜就職希望企業ランキング＞

就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、大学３年生および修士１年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社（5位までは必須選択）まで選択してもらい、1位：10ポイント、2位：9ポイント……10位：1ポイントとして換算。ポイント数によって就職希望企業ランキングを決定

※学年、卒年および企業名は2025年9月時点のもの／社名は略称

有効回答数：6,061名

＜大学1・2年生が選んだ、将来働きたい憧れの企業ランキング＞

就職情報サイト「キャリタス就活」会員のうち、2028年以降に卒業予定の大学1・2年生を対象に実施。インターネット上で就職希望企業をデータベースから志望度順に最大10社（5位までは必須選択）まで選択してもらい、1位：10ポイント、2位：9ポイント……10位：1ポイントとして換算。ポイント数によってランキングを決定

※学年、卒年および企業名は2025年9月時点のもの／社名は略称

有効回答数：2,257名

※その他詳細についてはキャリタス就活特設サイトにてご確認ください。

■「海外大生が選ぶ就職希望企業ランキング調査」 調査概要

調査期間：2025年8月5日～2025年10月10日

調査方法：就職情報サイト「CFN」会員のうち、2025年9月以降に海外（日本国外）の大学・大学院を卒業または卒業予定の日英バイリンガルの学生を対象にオンラインで実施。各回答者に最大5社まで企業名を挙げてもらい、1位:50ポイント、2位:40ポイント、3位30ポイント、4位20ポイント、5位10ポイントとして換算し、上位から掲載

有効回答数：369名 ※社名表記はCFNでの掲載表記に準拠しています。

※その他詳細についてはCFN特設サイトにてご確認ください。