京成グループ×東葉高速鉄道×東洋バス「京成ローズきっぷ 春」を発売します！

京成電鉄株式会社

京成電鉄（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫）、京成バラ園芸（本社：千葉県八千代市、社長：河合 義一）、および東葉高速鉄道（本社：千葉県八千代市、社長：石井 慶範）、東洋バス（本社：千葉県千葉市、社長：木嶋 正孝）では、京成バラ園の「春バラ」の見頃に合わせ、お得な企画乗車券「京成ローズきっぷ 春」を２０２６年４月１８日（土）～６月１４日（日）の期間で発売します。

本企画乗車券は、京成線各駅から京成バラ園までの鉄道・バスの往復乗車券と入園券がセットになっており、最大１,４６０円割引になる大変お得なきっぷです。さらに、園内の「ガーデンセンター」・「ローズショップ」でお得にお買い物ができる割引券が付いています。

京成バラ園では同期間中、春のシーズンイベント「パレット オブ カーニバル(https://www.keiseirose.co.jp/garden/event/)」を開催いたします。人気コンテンツ「ハートの女王の展望台と白うさぎのブランコ」が春シーズンに初登場し、普段は目にすることができない高所から園内が一望できるほか、連なるバラのアーチをはじめとした春の庭園風景をお楽しみいただけます。また、パレードの開催など、多彩なコンテンツもご用意しております。ぜひこの機会に本企画乗車券をご利用いただき、関東最大級のバラのテーマパーク「京成バラ園」で、春バラに包まれる華やかで心躍るひとときをご堪能ください。

※期間中の京成バラ園の営業時間(https://www.keiseirose.co.jp/garden/businessguide/)は９：００～１８：００

本件の概要は次の通りです。

「京成ローズきっぷ 春」について

１．発売期間 ２０２６年４月１８日（土）～６月１４日（日）

２．内 容 以下の６枚セット

１.京成線往復乗車券（発売駅⇔勝田台駅間）

２.東葉高速線往復乗車券“引換券”（東葉勝田台駅⇔八千代緑が丘駅間）

３.東洋バス往路乗車券（緑が丘駅バス停⇒京成バラ園バス停）

４.東洋バス復路乗車券（京成バラ園バス停⇒緑が丘駅バス停）

５.京成バラ園入園券

６.京成バラ園店舗割引券

（ガーデンセンター１０％割引、ローズショップ限定商品を特別割引

※一部割引対象外の商品がございます）

※上記１.「京成線往復乗車券」は、京成本線経由のみ有効です。

（ただし、成田湯川駅発行の場合は、空港第２ビル駅経由のみ有効です）

※東葉高速線をご利用の際は、東葉勝田台駅係員窓口にて、

上記２.「東葉高速線往復乗車“引換券”」を駅係員にお渡しいただき、

東葉高速線往復乗車券と引換えのうえでご乗車ください。

（松戸線北習志野駅経由でのご利用はできません）

※東洋バスをご利用の際は、乗車時に整理券をお取りいただき、降車時は

整理券とともに、上記３.または４.「東洋バス乗車券」を運賃箱にお入れください。

３．発売価格 別紙参照

４．発売箇所 （１）京成線各駅自動券売機（勝田台駅および松戸線を除く）

（２）松戸線各駅窓口（京成津田沼駅を除く）

※一部発売できない時間がございます。

５．有効期間 発売日当日限り有効

６．払いもどし 有効期間内で全券片が未使用の場合に限り、京成線各駅（前原・習志野・

高根木戸・滝不動・三咲・初富・北初富・みのり台・松戸新田・上本郷

の各駅を除く）にて１セットにつき払いもどし手数料２２０円を収受の

うえ払いもどしいたします。

７．注意事項 バスの運行は周辺道路の混雑により、定刻運行できない場合がございます。

８．お問い合わせ先 京成お客様ダイヤル ０５７０-０８１-１６０（ナビダイヤル）

音声ガイダンスに従い【２番】を選択してください。

≪受付時間 ９：００～１８：００≫