『プラグマタ』録り下ろしのボイスで紡ぐTVCMを公開！

株式会社カプコン

4月17日(金)発売『プラグマタ』のTVCM「背負い続ける。君と、君との運命を。」篇を本日WEBにて先行公開致しました。俳優の田中 美央さん(ヒュー・ウィリアムズ)と、声優の東山 奈央さん(ディアナ)による、本CM録り下ろしのボイスで紡ぎます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VxP9pKtudgQ ]

「背負い続ける。君と、君との運命を。」ぜひご覧ください。

ディアナを演じる東山 奈央さんヒュー・ウィリアムズを演じる田中 美央さん

■カプコンTV!!『プラグマタ』発売直前特番が4月16日(木)のよる7時から配信決定！

当日の視聴はコチラから ⇒

https://youtube.com/live/bM_mrdTBLgU

※出演者 、 企画内容 、 配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。

【レギュラー出演者】

・ 狩野英孝(メインパーソナリティ)

・ 池田ショコラ(ナビゲーター)

【ゲスト】

・ おついち

■ 『プラグマタ』2026年4月17日(金) 発売予定

※日本国内およびアジア地域でのNintendo Switch(TM) 2 版は4月24日(金)発売予定

月面世界を舞台にした新感覚のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』がいよいよ2026年4月17日(金)に発売！ 出演者による実況プレイや本作の魅力をお届け！ カプコンTV!!『プラグマタ』発売直前特番をお見逃しなく！

人気ゲーム実況クリエイターおついちさん出演！

■ 視聴者プレゼントキャンペーンも実施予定！

応募方法などの詳細は番組およびカプコンTV!!公式Xをチェック！

カプコンTV!!公式X：https://x.com/CAPCOM_TV

■商品名：プラグマタ

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）



プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

『プラグマタ』発売予定日：

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日（金）

Nintendo Switch 2 ：2026年4月24日（金）

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

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