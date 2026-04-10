『プラグマタ』録り下ろしのボイスで紡ぐTVCMを公開！

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株式会社カプコン

4月17日(金)発売『プラグマタ』のTVCM「背負い続ける。君と、君との運命を。」篇を本日WEBにて先行公開致しました。俳優の田中 美央さん(ヒュー・ウィリアムズ)と、声優の東山 奈央さん(ディアナ)による、本CM録り下ろしのボイスで紡ぎます。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VxP9pKtudgQ ]










「背負い続ける。君と、君との運命を。」ぜひご覧ください。




ディアナを演じる東山 奈央さん


ヒュー・ウィリアムズを演じる田中 美央さん


■カプコンTV!!『プラグマタ』発売直前特番が4月16日(木)のよる7時から配信決定！




当日の視聴はコチラから ⇒


https://youtube.com/live/bM_mrdTBLgU


※出演者 、 企画内容 、 配信スケジュールを予告なく変更する場合がございます。 あらかじめご了承ください。



【レギュラー出演者】


・ 狩野英孝(メインパーソナリティ)


・ 池田ショコラ(ナビゲーター)



【ゲスト】


・ おついち



■ 『プラグマタ』2026年4月17日(金) 発売予定


※日本国内およびアジア地域でのNintendo Switch(TM) 2 版は4月24日(金)発売予定




月面世界を舞台にした新感覚のSFアクションアドベンチャー『プラグマタ』がいよいよ2026年4月17日(金)に発売！　出演者による実況プレイや本作の魅力をお届け！　カプコンTV!!『プラグマタ』発売直前特番をお見逃しなく！　







人気ゲーム実況クリエイターおついちさん出演！


■ 視聴者プレゼントキャンペーンも実施予定！


応募方法などの詳細は番組およびカプコンTV!!公式Xをチェック！　


カプコンTV!!公式X：https://x.com/CAPCOM_TV






■商品名：プラグマタ


■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：C（15才以上対象）


■希望小売価格：


プラグマタ（通常版）


パッケージ版：7,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：7,990円（税込）



プラグマタ デラックスエディション


パッケージ版：8,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：8,990円（税込）





『プラグマタ』発売予定日：


PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam：2026年4月17日（金）


Nintendo Switch 2 　　　　　　　　　　 ：2026年4月24日（金）


■ジャンル：SFアクションアドベンチャー


■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)


■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)



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