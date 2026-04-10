39歳バツ2子持ち彼氏が明かす“セックスレス問題”「もう誘い方が分からない…」ゆきぽよの“彼氏との仲直り術”にスタジオ陣共感｜『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第6話

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、2026年4月9日（木）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

■39歳バツ2子持ち彼氏が明かす“セックスレス問題”「もう誘い方が分からない…」

4月9日（木）放送の第6話では、決断の日まで残り2日に迫ったカップルたちの模様が明らかに。

2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエが、ディナーの席で互いの本音をぶつけ合います。第1話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している2人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける一方で、ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、2人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出します。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方わかんないわけよ」と、拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方がわからなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せますが、2人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が、浮き彫りになりました。

■ゆきぽよの“彼氏との仲直り術”にスタジオ陣共感

そんな中、実は今回の旅の出発前、サチエは2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談。「けんかになった時に、2人でどうやって解決すればいいか」と悩むサチエに対し、ゆきぽよは「ハグしてキスだよ。一旦ニコニコって笑って、仲直りのチューとハグしよって」と、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案していました。これにはスタジオMCのさや香・新山も「意外といい方向に転ぶ可能性がありますよね」とコメント。

そして、サチエはオーストラリアからゆきぽよに現状を相談。するとゆきぽよは「アイスブレイクが必要。まずはニコニコ笑って、一旦仲直りのハグとチューだよ！」と明るく励まします。「一つ行動を変えたら相手も変わってくれる」という友人の言葉に背中を押され、サチエは関係修復への決意を新たにしました。

■ヒコロヒー、彼氏とのスキンシップトークに赤面…藤本美貴「絶対かわいいはず」

さらにスタジオトークでは、「パートナーとのスキンシップ」の話に。藤本美貴が夫・庄司智春との日常について「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを明かし、ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を披露。

一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せますが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。見届け人たちの多様な恋愛観が垣間見え、スタジオは大いに盛り上がりました。

一方、29歳彼氏・ナオキ＆28歳彼女・リノのカップルは、現在ナオキの購入したマンションの住宅ローンをリノが「ナオキのマンションだから私も家賃を払うのは違くない？」と言ったことから、今後2人の家を建てたらどうするのかなど、またもお金の話に。30歳彼氏・ユウキ＆29歳彼女・ルナのカップルは、30歳までに結婚し、子どもも将来欲しいというルナに対し、ユウキは経済的に安定するのが先、35歳くらいになったら結婚したいと主張し、話し合いは平行線に…。それぞれのカップルがより現実的な話し合いを繰り広げた『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第6話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第6話放送日時：2026年4月9日（木）夜9時～

第6話配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p6

第7話放送日時：2026年4月16日（木）夜9時～

第7話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKk3AyDmN6hu

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

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■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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