ついに九州進出！トヨタカローラ博多で「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱いを開始

株式会社YURT

株式会社YURT（読み方：ユルト、本社：静岡県焼津市、共同代表：藁科 憲佑・上田 隼也、以下YURT）とトヨタカローラ博多株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：久恒 兼孝、以下トヨタカローラ博多）は、シエンタ専用車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT」の取り扱いをトヨタカローラ博多の13店舗で2026年4月18日(土)に開始します。VANLIFE ROOMKITの九州エリアでの取り扱いは今回が初めてです。またトヨタカローラ博多は同日、クルマの新しい価値を提案する新店舗「CARMINE八幡西」をオープンします。デモ車両はCARMINE八幡西に常設展示し、予約不要でご覧いただけます。

「このたび、YURT様が手掛けるVANLIFE ROOMKITの取り扱いを開始できることを大変嬉しく思います。VANLIFE ROOMKITは、日常使いのクルマをくつろぎの空間へと変える新しい提案であり、気軽に車中泊やアウトドアを楽しめる点が大きな魅力です。VANLIFE ROOMKIT取り扱い開始と新店舗の開業をきっかけに、ますますお客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、クルマの新しい価値をお届けできるよう努めていきたいと思っています。」（トヨタカローラ博多）

今回オープンするCARMINE八幡西は、「クルマの新しい魅力を掘り起こす場所」をコンセプトに、VANLIFE ROOMKITやコーデバイ（https://www.corde-car.jp/）など、特徴的な商品を中心に扱う店舗です。名称には、トヨタカローラ博多の前身である炭鉱業にちなみ、「MINE（鉱山）」という単語を用いており、まだ見えていないクルマの新たな魅力を掘り起こしていくという想いを込めています。

VANLIFE ROOMKITは、乗用車の使い勝手はそのままに、いつでも簡単にバンライフスタイルに切り替えることができるシエンタ専用のルームキットです。VANLIFE ROOMKITは発売から順次取扱店を拡大しており、2026年4月18日現在、計160店舗でお求め・お試しいただけます。

トヨタカローラ博多での取り扱いに関する詳細、CARMINE八幡西の詳細、VANLIFE ROOMKITの概要、各社の会社概要は別紙の通りです。

以 上

【別紙】

■トヨタカローラ博多での取り扱いについて

取り扱い開始日：2026年4月18日(土)

取り扱い店舗：13店舗

デモ車両常設展示店舗：CARMINE八幡西

デモ車両の見学方法：CARMINE八幡西に直接お越しください。

取扱商品：VANLIFE ROOMKIT、VANLIFE ROOMKIT PLUS

■トヨタカローラ博多会社概要

会社名：トヨタカローラ博多株式会社

事業：新車販売・リース販売、中古車販売、自動車整備、部品・用品販売 等

設立：1966年

略歴：1916年 石炭業を営む会社として設立、開坑

1966年 トヨタパブリカ博多としてカーディーラー事業を開始

1969年 社名をトヨタカローラ博多に変更、現在に至る

1970年代 炭鉱業の営業を終了

代表：久恒 兼孝

所在地：〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-3-50

店舗数：トヨタ事業13店舗、レクサス事業2店舗

■VANLIFE ROOMKIT概要

トヨタ シエンタが部屋になるルームキット。走行時は通常の5人乗り、くつろぐ時は大人2人がゆったりくつろげる部屋へとシームレスに切り替えができます。室内、室外で使えるテーブル付きです。2025年11月に特許取得済み（特許第7768517号）。

商品名：VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）

搭載可能車種：トヨタ シエンタ3代目（2022年8月～）

制作場所：静岡県焼津市坂本262-4 Classca工場

取扱店舗：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167329/table/14_1_8dcad4da37692e2afac4aac7c996ee31.jpg?v=202604100251 ]

※デモ車両がご確認いただける店舗については、各社にお問合せください

■株式会社YURT 概要

YURTは「クルマ旅に遊び心と心地よさを吹き込むライフスタイルブランド」をコンセプトに、地域の文化や自然を体験できるクルマ旅をデザインしています。

車が“移動する空間”へと変わっていく時代に向けて、「移動しやすく、過ごしやすく、遊びやすい」クルマ旅の体験をより多くの方々へご提供します。日本の四季折々の自然、土地ごとの文化、奥深い歴史を肌で感じ、再発見できる最良の手段としてクルマ旅をデザインし、日本に暮らす人々にも、海外から訪れる人々にも、この国の豊かさにふれ、心が動く体験を届けていきたいと考えています。

会社名：株式会社YURT

事業：クルマ旅をテーマにした車両及びキットの企画・製造・販売、観光連携事業、物販・デジタル発信等

設立：2025年6月10日

共同代表：藁科 憲佑（Kensuke Warashina）、上田 隼也（Junya Ueda）

所在地：〒425-0004 静岡県焼津市坂本262-4

以 上