【VTuber×リアル】“会いに行けるアイドル”VTuber「らびぱれ!!」が4/11（土）初開催の「Vコレライブ Vol.1」に出演決定！川崎・ライブハウスY′sでバーチャルの枠を超えた交流を実現

株式会社Blackbox

会いに行けるアイドルVTuberプロダクション「ラブボックス」を運営する株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）は、所属アイドルユニット『らびぱれ!!』は2026年4月11日（土）開催されるオフラインミニライブイベント「Vコレライブ Vol.1」に出演することをお知らせいたします。

左：葵空かのん 右：狗森よもぎ

■ バーチャルを超越した「会いに行ける」体験

らびぱれ!!の最大の魅力は、オンラインでの没入感とオフラインでの圧倒的な一体感を両立させるパフォーマンス力にあります。

今回の「Vコレライブ Vol.1」は記念すべき第1回目の開催。数々の現場で磨き上げられたパフォーマンスで会場を熱狂の渦に巻き込みます。

■ 物販・公式チェキコーナーにも「らびぱれ!!」が登場！

本イベントでは、会場チケットをご購入の方限定で、特別な特典をご用意しております。



１. 全員プレゼント「記念チェキ風カード」

来場者全員に、ここでしか手に入らない特別な「記念チェキ風カード」をプレゼントいたします。



２. Live2Dによる「チェキ撮影会」

ライブパフォーマンス終了後、らびぱれ!!の二人が会場内の「別モニター」に登場！Live2Dの姿の二人と一緒に、1対1で公式チェキの撮影を行うことができます。（チェキ撮影価格：1,000円/1枚）

物販コーナーも実施！

開場時間の16:30より、個人物販コーナーにてらびぱれ!!公式グッズ販売を実施いたします。

ライブ開演前にぜひお立ち寄りください。

自由奔放なエネルギーと圧倒的歌唱力を持で会場を巻き込む「葵空かのん」と、確かなとストイックさで芯を作る「狗森よもぎ」。対照的な二人が織りなすハーモニーが川崎の地に響き渡ります。

■ 「Vコレライブ Vol.1」開催概要

注目の初開催となる本イベントには、「らびぱれ!!」をはじめ、個性豊かなVアーティストが集結します。

イベント名： Vコレライブ Vol.1

日程： 2026年4月11日（土）

時間： OPEN 16:30 ／ START 17:00

会場： 川崎ライブハウスY's

（住所：神奈川県川崎市川崎区小川町14-16 イクタス川崎6F）



チケット販売サイト： https://livehouse-ys.com/events/36488(https://livehouse-ys.com/events/36488)

出演アーティスト（順不同）：

らびぱれ!!（葵空かのん・狗森よもぎ） / めぐ / 凰妃那 / 柑月ゆの / おちびまん

■ 次回予告：4/19（日）には新宿で単独ミニライブを開催！

Vコレライブの興奮冷めやらぬ翌週には、新宿にて単独ミニライブを敢行いたします。

イベント名： らびぱれ!! Mini Live ~ Black Mode ~

日程： 2026年4月19日（日）

時間： 開場 11:45 ／ 開演 12:30

会場： BUZZ music LABO Shinjuku

料金： 3,000円（＋1ドリンク）

チケット販売サイト： https://lovvebox.zaiko.io/e/blackmo2026(https://lovvebox.zaiko.io/e/blackmo2026)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JDPCvr6MKGw ]

公式LINE・最新情報

ライブの最新情報や、ここだけの限定コンテンツを配信中。

・らびぱれ!!公式：https://lin.ee/sXkMbFz

・葵空かのん：https://lin.ee/Rki6TZ2

・狗森よもぎ：https://lin.ee/P3GWyvJ

タレント情報

■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv(https://x.com/yomogi_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv(https://www.youtube.com/@yomogi_lvv)

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv(https://x.com/lovvipale_lvv)

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv(https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv)

ラブボックスについて

会社概要

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/