TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』より、「プライド」たちのアクリルスタンドや、缶バッジ、つままれなどが新登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』新グッズを発表した。

TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』より、

「プライド」「ステイル」「アーサー」それぞれのアクリルスタンドや、

缶バッジ、つままれなどがCOSPA（コスパ）から登場！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年6月下旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03566/mode/title(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/03566/mode/title?utm_id=9e1zu76m&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260407lastame)

・商品情報

■アクリルスタンド 全3種（プライド／ステイル／アーサー）プライドステイルアーサー

発売日：2026年6月下旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります。

価格：各1,650円（税込）

プライドたちがあなたのデスクを彩ります。

・キャラクターの存在感が感じられるアイテム。

・デスクや棚に飾ったり、一緒に持ち歩ける。

■パスケース（ナスカン付き） 全3種（プライド／ステイル／アーサー）プライドステイルアーサー

発売日：2026年6月下旬

サイズ：（約）10.5cm×7cm

価格：各1,650円（税込）

ナスカン付きで簡単に着脱可能！

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

■65mm缶バッジ 全3種（プライド／ステイル／アーサー）プライドステイルアーサー

発売日：2026年6月下旬

サイズ：直径65mm

価格：各605円（税込）

大きめサイズの缶バッジ。

バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。

■アクリルつままれ 全3種（プライド／ステイル／アーサー）

発売日：2026年6月下旬

サイズ：60mm程度

価格：各880円（税込）

プライドたちをつまんじゃおう！

・デフォルメされたキャラクターの、「つままれた時のリアクション」が楽しい、アクリル製アクセサリー。

・上部を指でつまむと、キャラクターがあなたにつままれて見えるようデザイン。

・キーホルダー部分を外すことでファスナーマスコットなど、お好みの使い方ができます。

・別売りの「松葉紐＆イヤホンジャック用ダストカバーセット」のご利用で、スマホなどにも最適な使い方ができます。

※「つままれ」はコスパの登録商標です。

イラスト：ユキヒ

▼つままれシリーズとは？

カバン等につけることで、キャラクターがつままれて

ぶらさがっているように見えるユニークなアイテムです！

あなたのお気に入りのキャラクターをつまんじゃおう♪

◇コスパのつままれシリーズ！

・特設ページ ／ https://www.cospa.com/event/id/6242

・Instagramアカウント ／ https://www.instagram.com/cospa_tsumamare/

【基本予約受付期間】～2026年5月3日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)天壱・一迅社／ラス為2製作委員会2026

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■関連リンク

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。Season2』商品情報はこちら

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPA（株式会社コスパ）公式SNS

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◆商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

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公式キャラクターコスチューム

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