昼は“すらっと”おしゃれに、夜は“ゆるっと”心地よく。1日の脚悩みに寄り添うリンパケア商品、昼用・夜用2タイプが登場！

Scholl's Wellness Company 株式会社

Scholl's Wellness Company 株式会社（ショールズ ウェルネス カンパニー 所在地：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤成亮）昼用は、24時間のリンパケアをサポートする、昼用「すらりんぱ」と夜用「ゆるりんぱ」の2商品を発売中です。

開発背景

ドクター・ショールは120年以上にわたり足の健康を研究し、日常に取り入れやすいフットケア製品を開発してきました。これまでの研究・調査を通じて、日本人女性の多くが「むくみ」や「冷え」といった脚の悩みを抱えていることが分かっています。

一方で、着圧商品に興味を持ちながらも、「きつすぎて長時間着用できない」「ファッションに合わせづらい」などの理由から、使用をためらう傾向があることが明らかになりました（※社内調査）。

さらに、働き方や生活スタイルが多様化するなかで、限られた時間の中でも効率的に脚をケアしたいというニーズが高まっており、仕事や外出が続く日中だけでなく、リラックスしたい夜間にも、それぞれのシーンに合ったケアが求められています。

こうした背景を踏まえ、ドクター・ショールは、「外出中のケア（DAY CARE）」と「おうち時間のケア（NIGHT CARE）」という2つのシーンに合わせた新しい着圧ソックスを開発。

一般医療機器としての確かな機能性を備えつつ、従来の着圧商品で感じられてきた「窮屈感」や「ファッションに合わせにくい」といった不満点を見直し、毎日の生活に自然になじむ設計を実現しました。

一般医療機器としての機能性 × 使いやすさ

【すらりんぱ 着用イメージ】肌を引き立てる透け感でカジュアルにもフォーマルにも◎【ゆるりんぱ 着用イメージ】就寝中も快適な着圧値で翌朝すっきり！

■「段階圧力設計」でめぐりをサポート

「すらりんぱ」「ゆるりんぱ」は、いずれも一般医療機器（弾性ストッキング）として届出された製品です。足首を最も強く、ふくらはぎ・膝に向かって圧力を下げていく段階着圧設計により、

- リンパ液の流れをサポート- 血行促進- むくみ軽減

といった効果が期待できます。

■医療機器の安心感と日常使いのしやすさの両立

当社調査では、着圧ケア商品を選ぶ際に「医療機器であること」を重視している人が79％にのぼることが分かりました。一方で、機能性を期待しながらも、これまでの着圧商品に対して「きつすぎて長時間履きにくい」「ファッションに合わせにくい」などの理由から、日常使いをためらっている人も少なくありません。

ドクター・ショールは、こうした声に着目し、一般医療機器としての機能性を備えながらも、日常生活に無理なく取り入れられる快適さとデザイン性を追求。その設計思想を「リンパケア」という分かりやすい言葉で表現し、続けやすい脚ケアを提案しています。

商品ラインナップ

■すらりんぱ（外出用）ーすらっと魅せて、しっかりリンパケアー

外出中のむくみやすい脚に着目し、日中の負担をため込みにくい設計。軽やかな着圧で、長時間の仕事や外出でも快適に履き続けられます。ファッションに合わせやすいシアー素材で、おしゃれを楽しみながら、脚のむくみやだるさをやさしくサポートします。

【すらりんぱ 着用イメージ】段階着圧設計であしをすっきり軽やかに整えます。1.日中に最適な着圧で血行促進・むくみ軽減をサポート

・トレンド感のあるシアー素材

・血行促進・むくみ軽減

・カジュアルとフォーマルにも合うデザイン

・着圧値：足首23hPa／ふくらはぎ18hPa

【すらりんぱ 着用イメージ】通気性が良くムレにくく長時間快適！2.食い込みにくく、快適な履き心地を追求

・抗菌防臭加工

・履き口ゆったりで跡が付きにくい仕様

・ムレにくい吸放湿糸でサラッとした肌触り

・何度着用しても電線しにくい設計

ゆるりんぱ（夜用）― するっと履いて、ゆるりとリンパケアー

柔らかな素材と心地よい着圧値で、リラックスタイムから就寝中まで快適に使えるソフトタイプ。優しいフィット感で、翌朝の脚を軽やかにサポートします。日々の疲れをやわらげながら、無理なく続けられる設計です。

【ゆるりんぱ 着用イメージ】足首を最も強く、上に行くほど弱く圧迫する設計。1.キツすぎない着圧で心地よくケア

・きつすぎなくてすらっと履ける夜用着圧

・血行促進・むくみ軽減

・ほどよい引き締め感

・着圧値：足首18hPa／ふくらはぎ11hPa

【ゆるりんぱ 着用イメージ】やさしいフィット感で窮屈感なし◎2.リラックスできる快適な履き心地を追求した素材・デザイン

・肌触りの良い保湿成分入り糸使用

・リブデザインでファッション性も◎

・オープントゥでムレにくい

・つめがひっかかりにくい編立て

・落ち着いたベーシックカラー

商品仕様

すらりんぱ パッケージ画像すらりんぱ （ブラック）

価格：オープン価格

カラー：ブラック

サイズ：1サイズ（M-L 22.5~25.0cｍ）

素材：ナイロン、ポリウレタン

原産国：日本

製造販売届出番号：37B3X10003000029

発売日：2026年3月17日

販売場所：お近くの店舗のフットケアコーナー、Amazon、楽天市場で販売中

ゆるりんぱ パッケージ画像ゆるりんぱ （チャコール）

価格：オープン価格

カラー：チャコール

サイズ：1サイズ（M-L 22.0~25.0cｍ）

素材：ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン・ナイロン

原産国：日本

製造販売届出番号：37B3X10003000028

発売日：2026年3月17日

販売場所：お近くの店舗のフットケアコーナー、Amazon、楽天市場で販売中

ブランドサイト / ECページ

- ブランドサイト(https://www.drscholl.jp/surayuru/)- Amazonページ（すらりんぱ ブラック(https://amzn.asia/d/05v9kav9)）（ゆるりんぱ チャコール(https://amzn.asia/d/0iX7wtEU)）- 楽天ページ(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E3%81%99%E3%82%89%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%B1/)

＜Dr.Scholl（ドクター・ショール）ブランドについて＞

Dr.Scholl（ドクター・ショール）は、1904年にアメリカの医師ウィリアム・ショールによって創設された、120年以上の歴史を持つフットケア専門ブランドです。豊富な医学的知識と臨床経験に基づき、足の健康をサポート。世界100ヵ国以上で愛され、人々の豊かで快適な毎日を応援しています。

＜会社概要＞

会社名：Scholl's Wellness Company株式会社

所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町 1-7-9 TQ 茅場町 7 階

代表者：代表取締役社長 伊藤成亮

URL：https://www.drscholl.jp/

＜本件に関するお問い合わせ＞

Scholl's Wellness Company株式会社

担当：マーケティング部

Email：marketing.japan@scholl.com

※営業関連のお電話/ご連絡はご遠慮ください。