昼は“すらっと”おしゃれに、夜は“ゆるっと”心地よく。1日の脚悩みに寄り添うリンパケア商品、昼用・夜用2タイプが登場！
Scholl's Wellness Company 株式会社（ショールズ ウェルネス カンパニー 所在地：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤成亮）昼用は、24時間のリンパケアをサポートする、昼用「すらりんぱ」と夜用「ゆるりんぱ」の2商品を発売中です。
開発背景
ドクター・ショールは120年以上にわたり足の健康を研究し、日常に取り入れやすいフットケア製品を開発してきました。これまでの研究・調査を通じて、日本人女性の多くが「むくみ」や「冷え」といった脚の悩みを抱えていることが分かっています。
一方で、着圧商品に興味を持ちながらも、「きつすぎて長時間着用できない」「ファッションに合わせづらい」などの理由から、使用をためらう傾向があることが明らかになりました（※社内調査）。
さらに、働き方や生活スタイルが多様化するなかで、限られた時間の中でも効率的に脚をケアしたいというニーズが高まっており、仕事や外出が続く日中だけでなく、リラックスしたい夜間にも、それぞれのシーンに合ったケアが求められています。
こうした背景を踏まえ、ドクター・ショールは、「外出中のケア（DAY CARE）」と「おうち時間のケア（NIGHT CARE）」という2つのシーンに合わせた新しい着圧ソックスを開発。
一般医療機器としての確かな機能性を備えつつ、従来の着圧商品で感じられてきた「窮屈感」や「ファッションに合わせにくい」といった不満点を見直し、毎日の生活に自然になじむ設計を実現しました。
【すらりんぱ 着用イメージ】肌を引き立てる透け感でカジュアルにもフォーマルにも◎
【ゆるりんぱ 着用イメージ】就寝中も快適な着圧値で翌朝すっきり！
一般医療機器としての機能性 × 使いやすさ
■「段階圧力設計」でめぐりをサポート
「すらりんぱ」「ゆるりんぱ」は、いずれも一般医療機器（弾性ストッキング）として届出された製品です。足首を最も強く、ふくらはぎ・膝に向かって圧力を下げていく段階着圧設計により、
- リンパ液の流れをサポート
- 血行促進
- むくみ軽減
といった効果が期待できます。
■医療機器の安心感と日常使いのしやすさの両立
当社調査では、着圧ケア商品を選ぶ際に「医療機器であること」を重視している人が79％にのぼることが分かりました。一方で、機能性を期待しながらも、これまでの着圧商品に対して「きつすぎて長時間履きにくい」「ファッションに合わせにくい」などの理由から、日常使いをためらっている人も少なくありません。
ドクター・ショールは、こうした声に着目し、一般医療機器としての機能性を備えながらも、日常生活に無理なく取り入れられる快適さとデザイン性を追求。その設計思想を「リンパケア」という分かりやすい言葉で表現し、続けやすい脚ケアを提案しています。
商品ラインナップ■すらりんぱ（外出用）ーすらっと魅せて、しっかりリンパケアー
外出中のむくみやすい脚に着目し、日中の負担をため込みにくい設計。軽やかな着圧で、長時間の仕事や外出でも快適に履き続けられます。ファッションに合わせやすいシアー素材で、おしゃれを楽しみながら、脚のむくみやだるさをやさしくサポートします。
【すらりんぱ 着用イメージ】段階着圧設計であしをすっきり軽やかに整えます。
1.日中に最適な着圧で血行促進・むくみ軽減をサポート
・トレンド感のあるシアー素材
・血行促進・むくみ軽減
・カジュアルとフォーマルにも合うデザイン
・着圧値：足首23hPa／ふくらはぎ18hPa
【すらりんぱ 着用イメージ】通気性が良くムレにくく長時間快適！
2.食い込みにくく、快適な履き心地を追求
・抗菌防臭加工
・履き口ゆったりで跡が付きにくい仕様
・ムレにくい吸放湿糸でサラッとした肌触り
・何度着用しても電線しにくい設計
ゆるりんぱ（夜用）― するっと履いて、ゆるりとリンパケアー
柔らかな素材と心地よい着圧値で、リラックスタイムから就寝中まで快適に使えるソフトタイプ。優しいフィット感で、翌朝の脚を軽やかにサポートします。日々の疲れをやわらげながら、無理なく続けられる設計です。
【ゆるりんぱ 着用イメージ】足首を最も強く、上に行くほど弱く圧迫する設計。
1.キツすぎない着圧で心地よくケア
・きつすぎなくてすらっと履ける夜用着圧
・血行促進・むくみ軽減
・ほどよい引き締め感
・着圧値：足首18hPa／ふくらはぎ11hPa
【ゆるりんぱ 着用イメージ】やさしいフィット感で窮屈感なし◎
2.リラックスできる快適な履き心地を追求した素材・デザイン
・肌触りの良い保湿成分入り糸使用
・リブデザインでファッション性も◎
・オープントゥでムレにくい
・つめがひっかかりにくい編立て
・落ち着いたベーシックカラー
商品仕様
すらりんぱ パッケージ画像
すらりんぱ （ブラック）
価格：オープン価格
カラー：ブラック
サイズ：1サイズ（M-L 22.5~25.0cｍ）
素材：ナイロン、ポリウレタン
原産国：日本
製造販売届出番号：37B3X10003000029
発売日：2026年3月17日
販売場所：お近くの店舗のフットケアコーナー、Amazon、楽天市場で販売中
ゆるりんぱ パッケージ画像
ゆるりんぱ （チャコール）
価格：オープン価格
カラー：チャコール
サイズ：1サイズ（M-L 22.0~25.0cｍ）
素材：ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン・ナイロン
原産国：日本
製造販売届出番号：37B3X10003000028
発売日：2026年3月17日
販売場所：お近くの店舗のフットケアコーナー、Amazon、楽天市場で販売中
ブランドサイト / ECページ- ブランドサイト(https://www.drscholl.jp/surayuru/)
- Amazonページ（すらりんぱ ブラック(https://amzn.asia/d/05v9kav9)）（ゆるりんぱ チャコール(https://amzn.asia/d/0iX7wtEU)）
- 楽天ページ(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%80%E3%81%99%E3%82%89%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%B1/)
＜Dr.Scholl（ドクター・ショール）ブランドについて＞
Dr.Scholl（ドクター・ショール）は、1904年にアメリカの医師ウィリアム・ショールによって創設された、120年以上の歴史を持つフットケア専門ブランドです。豊富な医学的知識と臨床経験に基づき、足の健康をサポート。世界100ヵ国以上で愛され、人々の豊かで快適な毎日を応援しています。
＜会社概要＞
会社名：Scholl's Wellness Company株式会社
所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町 1-7-9 TQ 茅場町 7 階
代表者：代表取締役社長 伊藤成亮
URL：https://www.drscholl.jp/
＜本件に関するお問い合わせ＞
Scholl's Wellness Company株式会社
担当：マーケティング部
Email：marketing.japan@scholl.com
※営業関連のお電話/ご連絡はご遠慮ください。