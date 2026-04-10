「tenki.jp」が劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』とコラボレーション

株式会社ALiNKインターネット

株式会社ALiNKインターネット（本社：東京都豊島区、代表取締役 CEO 池田 洋人）と一般財団法人 日本気象協会（本社：東京都豊島区、理事長：渡邊 一洋、以下「日本気象協会」）が共同で運営する天気予報専門メディア「tenki.jp」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で展開されている宣伝企画≪風のプロジェクト≫に参加し、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーションを2026年4月10日（金）に開始します。

◆「tenki.jp」にコナン旋風が巻き起こる？！劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の特別仕様に

期間限定で、「tenki.jp」Web版トップページの背景デザインが劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のビジュアルを起用した特別仕様になります。また、コラボレーション期間中、「tenki.jp」に“風が吹き渡る”様子を表現したアクションを提供します。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のビジュアルを起用したイメージ

・実施期間 ： 2026年4月10日（金）～4月23日（木） ［予定］

・対象画面 ：「tenki.jp」Web版 トップページ（https://tenki.jp/）

※パソコン、スマートフォンから閲覧可能

※パソコンにてご利用の場合は、モニターの表示スケール（拡大率）、および、ブラウザの拡大率を100%に設定してご覧ください

◆劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とは

〇ストーリー

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」 神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル―… 「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）！

映画公式サイト：https://www.conan-movie.jp/2026/index.html

〇風のプロジェクト

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のメインキャラクターで“風の女神”と称される萩原千速にちなみ、日本中にコナン旋風を巻き起こすべく立ち上がった宣伝企画≪風のプロジェクト≫。製作委員会からの異例の声明文で劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の宣伝コンセプト「fan！×FAN！＝FUN！」が発表され、始動したプロジェクト。キャスト・スタッフを含む全てのコナン“ファン”の皆さんとこれまで以上に手を取り合って『名探偵コナン』を盛り上げたいという想いを込めて、誰でもコナンの宣伝に参加できるような企画を展開しています。

◆「tenki.jp」への広告掲載について

気象情報発信の一次メディアである天気予報専門メディア「tenki.jp」では、年間約52億PV※1、X(旧Twitter）のフォロワー数も247万を超えるWeb媒体としてのサイトパワーを使った企業向けのタイアップ広告を販売しています。

「tenki.jp」では、季節に合った広告メニューや、気象の専門性をいかした信頼性のあるタイアップ記事発信などを通じて、出稿商品の認知や理解促進につなげることが可能です。

※1 2025年4月～2026年3月実績／Webページ・スマートフォンアプリ合算

「tenki Ads 背景ジャック」商品イメージ

今回、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では、「tenki.jp」が提供する数ある広告メニューから「tenki Ads 背景ジャック」を利用したコラボレーションを行っています。背景ジャック広告によって、日常的に天気を気にする多くのユーザーとの接触機会を創出し、IP・エンターテインメント作品をはじめとする各種プロモーションにおいて、より高い視認性と訴求力を実現します。

今後も「tenki.jp」では、メディア特性を活かした広告メニューの拡充を通じて、広告主のプロモーション活動を支援していきます。

◆法人のお問い合わせについて

「tenki Ads 背景ジャック」をはじめとする広告・タイアップ企画に関するお問い合わせは、下記窓口にて承っております。

（メールアドレス）tenkijp_sales@jwa.or.jp

◆天気予報専門メディア「tenki.jp（てんきじぇーぴー）」 https://tenki.jp

「tenki.jp」は、日本気象協会が発表する気象情報を、Webサイト／スマートフォンアプリで提供している、日本気象協会及び当社が共同で運営する天気予報専門メディアです。年間ページビュー数は約52億PV（2025年4月～2026年3月実績／Webページ・スマートフォンアプリ合算）。生活に欠かせない天気予報に加え、専門的な気象情報、地震・津波などの防災情報も確認できます。日本気象協会に所属する気象予報士が、天気や防災に関するニュースを毎日提供する「気象予報士のポイント解説」も人気コンテンツです。

◆「tenki.jp」アプリについて https://tenki.jp/pr/app-lp.html

「tenki.jp」アプリは、日本気象協会の気象予測を活用した天気予報専門アプリです。地点を登録しておくことで、アプリを起動すれば1時間ごとの今日と明日の天気予報を一目で確認できます。

「雨雲レーダー」は、48時間先までの雨雲の予測を無料で確認できます。また、月額180円の「tenki.jp ライト」では、基本的な機能に加えて、登録地点数の追加や、現在地への雨雲接近通知機能、気圧予報のウィジェット機能など、ユーザー限定の機能も提供しています。

【株式会社ALiNKインターネット 概要】

社名：株式会社ALiNKインターネット

代表者：池田洋人

本社所在地：東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル4F

URL：https://www.alink.ne.jp/

・「tenki.jp」は一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの共同運営です。

・「tenki.jp」は、一般財団法人 日本気象協会の登録商標（登録第6129427号）です。

・「tenki.jp」ロゴマークは、一般財団法人 日本気象協会と株式会社ALiNKインターネットの登録商標（登録第5763293 号）です。

・製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

・内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。