「おおのみんな de フェスティバル」2026年5月15日・16日開催

相模大野駅周辺エリアマネジメント

相模大野駅周辺エリアマネジメント（通称：おのみん）は、2026年5月15日（金）・16日（土）の2日間、相模大野駅周辺一帯にて「おおのみんな de フェスティバル」を開催いたします。

本イベントは、「相模大野のみんな＝通称『おのみん』」が主役となり、まちの魅力と可能性を再発見する回遊型イベントです。プラウドタワー相模大野クロス オーノクロス広場・コリドー街・相模大野中央公園・相模女子大学グリーンホールとその周辺を舞台に、人と活動がつながる特別な2日間を創出します。

■開催概要

日程：

2026年5月15日（金）13:00～20:00

2026年5月16日（土）10:00～17:00

会場：

プラウドタワー相模大野クロス オーノクロス広場／コリドー街／相模大野中央公園／相模女子大学グリーンホール

荒天中止、少雨一部中止

主催：相模大野駅周辺エリアマネジメント

後援：相模原市

協力：北口商店会、女子大通り商工振興会、相模大野銀座通り商店街、相模大野南新町商店街振興組合、麻溝公園グループパートナーズ（代表企業：横浜緑地株式会社）、（公財）相模原市民文化財団、相模女子大学、相模大野アートフェスタ実行委員会

ー4つのエリアで展開する回遊型イベントー

本イベントは、街を横断する4つのエリア構成で展開されます。

＜プラウドタワー相模大野クロス オーノクロス広場＞

■5月15日（金）13:00～ テープカットセレモニー

本イベントのスタート地点となるプラウドタワー相模大野クロス オーノクロス広場では地域の未来に向けた幕開けとしてテープカットセレモニーを実施。相模大野の関係者をお招きしてイベントの開始を祝います。

■5月15日（金）13:00～20:00 デイ＆ナイトマーケット

芝生空間を活かし、昼は家族連れがゆったり過ごせるマーケット、夜はあかりが灯り、大人も楽しめるナイトマーケットへと表情を変えます。野外シネマや、相模大野の商店街店舗によるキッチンカーなどが提供する多彩なグルメやドリンクが並び、仕事帰りにも立ち寄れる賑わいを展開します。

■5月16日（土）10:00～17:00 ステージ＆マーケット

地域団体や学生によるステージパフォーマンスが行われ、会場全体にライブ感が広がります。マーケットでは、地域に根ざした店舗の飲食や物販が並び、“相模大野の日常の魅力”を体感できる場となります。

相模女子大学チアリーディング部GRAMPUS 清泉女子大学チアリーディング部S.S.S相模大野の商店街からグルメや物販の店舗が多数出店

※画像はイメージです。

●出店・出演一覧（順不同）

相模大野駅周辺商店会連合会/タリーズコーヒーロースター相模大野中央公園店/相模女子大学/さがみおおの酒楽祭/ケンズブルワリー/さがみはらアンテナショップsagamix/よさこいチーム「躍動」/三菱重工相模原ダイナボアーズ/あけぼの薬局/相模原市立谷口台小学校/ヒヤク基地/ノジマ相模大野ライズチア/さがみはらロックフェス/相模女子大学グリーンホール/株式会社ほねごり

＜コリドー街＞

■5月16日（土）10:00～17:00 おのみんストリート

相模大野駅から中央公園へと続くコリドー街は、「おのみんストリート」として展開。歩行空間そのものがイベント会場となり、回遊しながら楽しめるエリアです。

ストリートにはアートクラフトの出店が並び、ハンドメイド作品やアクセサリー、雑貨など、多彩なクリエイティブに触れられます。また、ユニークな書店の出店や、商店街による飲食出店も予定されております。さらに、相模女子大学の学生による企画展示や販売、地域団体による活動紹介など、“人の顔が見えるコンテンツ”が連続的に展開されます。

年に2回開催されるアートクラフト市からハンドメイド品の出店TANZANBooks相模大野一箱古本市

※画像はイメージです。

●出店・出演一覧（順不同）

相模大野アートフェスタ実行委員会/相模原市広報戦略課/相模原市南区/相模女子大学/ユニコムプラザさがみはら/ kichikaゼミ/相模大野サイクルイベント実行委員会/相模大野駅周辺商店会連合会/相模女子大学グリーンホール/相模原市少年鼓笛バンド連盟 笛吹隊/相模大野一箱古本市

＜相模大野中央公園＞

■5月16日（土）10:00～17:00 おのみんパーク

中央公園では、芝生広場を活用した「おのみんパークスポーツ体験会」を開催。子どもから大人まで、誰もが気軽に参加できる体験型コンテンツを展開します。市内の全5チームが結集し、新しくこの街に住み始めた方々へ『推しチーム』と出会うきっかけを提供します。

相模原市で活躍するスポーツ団体による体験プログラムでは、ラグビーやバドミントンなど、簡単なゲームや動きの体験を通じて、スポーツの楽しさを実感できます。初心者でも安心して参加できる設計となっており、家族での参加にも適しています。

また、工作系ワークショップの実施も予定しています。身近な素材を使ったものづくり体験を通じて、子どもたちの創造力を引き出します。

公園という開放的な環境の中で、「遊ぶ・学ぶ・体験する」が一体となったエリアとなっています。

ラグビーなどのスポーツ体験松ぼっくりを使った無料ワークショップ

※画像はイメージです。

●出店・出演一覧（順不同）

三菱重工相模原ダイナボアーズ/Saltista 橋本FC/ノジマ相模原ライズ/ノジマステラ神奈川相模原/麻溝公園グループパートナーズ（代表企業：横浜緑地株式会社）/大野南公民館 健康体育委員会

＜相模女子大学グリーンホール＞

■5月15日（金）13:00～20:00 同時開催：『グリーンホール de おとあそび』

相模女子大学グリーンホールでは、多目的ホールのリニューアルを記念し、「おおのみんな de フェスティバル グリーンホール de おとあそび」を開催します。

本企画では、きつねのトンプソンによるミュージックライブを中心に、ホールならではの音響空間を活かしたプログラムを展開。さらに、ピアノ演奏体験やヴァイオリンに触れられるコーナーなど、来場者が実際に音楽に触れ、楽しめる体験型コンテンツも用意しています。

演奏を「聴く」だけでなく、「触れる」「体験する」ことで、子どもから大人まで音楽の楽しさを共有できる場を創出。音楽を通じて人と人がつながる、特別なひとときを提供します。

きつねのトンプソン

＜エリア共通コンテンツ＞

01｜手ぬぐいラリー

会場を巡りながらスタンプを集め、オリジナル手ぬぐいを完成させる参加型企画。各エリアを回遊することで、イベント全体を楽しみながら体験できます。完成した手ぬぐいは記念として持ち帰ることができます。

02｜おのみんクリーン

イベント後に会場周辺を清掃する参加型企画。実施前より会場をきれいにするため「楽しんだ場所を自分たちで整える」体験を通じて、まちへの愛着を育みます。

03｜団体同士の“もしも”アイデア展示

各出展者の活動をもとに、「自分たちならどうするか」を考える参加型展示。来場者や団体同士の新たな発想や交流を生み出します。

04｜これからの10年でやってみたいこと

来場者が自由にアイデアを書き込み、まちの未来を描く企画。地域への想いや新たな可能性を共有する場となります。

■主催者の紹介

相模大野駅周辺エリアの「魅力向上」と「にぎわい創出」を目的とした任意団体、

「相模大野みんなの協議会」（正式名称：相模大野駅周辺エリアマネジメント）です。

野村不動産株式会社、JCOM株式会社、タリーズコーヒージャパン株式会社の3社を中心に活動しています。

■問い合わせ先

おおのみんなdeフェスティバル事務局

クオルエリアマネジメント株式会社 ono-minna-fes@quol-am.jp