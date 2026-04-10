アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、日常の水分補給における新たな選択肢を探るとともに消費者が感じている課題を明らかにするため、子どもを持つ20代から50代の男女計200名を対象に、「水分補給に関する意識調査」を実施しました。

今回の調査では、自身の子どもが水の飲用を苦手としていると回答した人が20.7%に上り、5人に1人が水の飲用を苦手だと感じていることが分かりました。日常的な水分補給として水が広く取り入れられている一方で、子どもの水分不足や水の飲用を苦手とする子どもの存在が各メディアで取り上げられています。こうした傾向は子どもに限らず、大人にも広がっていることが明らかになりました。大人の約4割が日常的に水を飲むことに対して苦手意識があったり、気が進まないと感じたりしており、特に「水が味気なくて続かない」と回答した人が最も多い結果となりました。

水を日常的に飲むことについて3人に1人が「健康のために仕方なく水を飲んでいる」「我慢して飲んでいる」「できれば他の飲み物で水分補給したい」といった消極的な意見を挙げており、水による水分補給の課題が浮き彫りになりました。

このような課題に対して無糖で自然な風味がついた水への関心は高く、57.0%が「無糖のままで自然な風味があれば水分補給がしやすくなる」と回答しました。レモン水などの無糖のフレーバーウオーターが水分補給の課題を解決する手段となり得ることがうかがえる結果となりました。

【調査結果・サマリー】

１. 約4割が日常的に水を飲むことに苦手意識がある。最大の課題は「水が味気なくて続かない」

２. 水分補給を義務に感じている？3人に1人が健康のために仕方なく我慢して飲んでいることが判明

３. 無糖で自然な味や風味があれば「水分補給がしやすくなる」と約6割が回答

１. 約4割が日常的に水を飲むことに苦手意識がある。最大の課題は「水が味気なくて続かない」

「日常的に水を飲むことに対して、実は苦手意識を感じたり、気が進まないと感じたりしたことがありますか」という質問では、約4割が「よくある」または「ときどきある」と回答しました。「水での水分補給において課題がある場合、最も課題に感じることは何ですか」という質問では、「水が味気なくて続かない（18.5％）」が最も多く、続いて「健康のためと分かっていても習慣にならない（14.5％）」が挙げられました。水の味に対する物足りなさを感じている人が多い傾向がうかがえる結果となりました。

２. 水分補給を義務に感じている？3人に1人が健康のために仕方なく、我慢して飲んでいることが判明

「水を日常的に飲むことについて、あなたの気持ちに最も近いものはどれですか」という質問では、「健康のために仕方なく飲んでいる（11.0％）」「少し苦手だが我慢して飲んでいる（8.0％）」「できれば他の飲み物で水分補給したい（17.5%）」が挙げられ、3人に1人が水での水分補給に対して消極的である実態が明らかになりました。

一方で、「10年前と比べて『水を飲むべき』という意識は強くなったと思いますか」という質問では、約4割が「強くなった」「やや強くなった」と回答しました。健康情報の普及や熱中症対策の啓発により、「水」での水分補給の重要性に対する認識は確実に高まっています。「水分補給のためには他の飲み物ではなく水を取った方が良いと思いますか」という質問では、約8割が「そう思う」「ややそう思う」と回答しており、水の重要性は理解されていることがうかがえます。

これらの調査結果により、水分補給の重要性に対する意識は高まっている一方で、実際の行動にはギャップが見られ、水での水分補給を継続する難しさが示唆される結果となりました。

３. 無糖のままで自然な味や風味があれば「水分補給がしやすくなる」と約6割が回答

「水の代わりに、無糖のままで自然な味や風味がある飲み物があれば、日常の水分補給がしやすくなると思いますか」という質問では、約6割が「そう思う」「ややそう思う」と回答しました。特に水の飲用に苦手意識を持つ層では約7割が肯定的な回答をしており、レモン水などの無糖のフレーバーウオーターが水分補給を無理なく続けるための選択肢として有効である可能性が示されました。

【調査概要】

調査名称： 水分補給に関する意識調査

調査方法： インターネット調査

調査期間： 2026年3月12日～16日

調査対象： 20代から50代の子どもを持つ男女

調査人数： 200名

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アサヒ飲料は『アサヒ おいしい水 天然水 レモン水 無糖』を4月14日から発売します。深い地層でゆっくりろ過された天然水に、レモン果汁とレモンエキスを加えた無糖の清涼飲料水です。無糖でありながら飲みやすさとおいしさを備えた“無糖果実水”という新たなサブカテゴリーの創造を目指します。

■商品概要

商品名：アサヒ おいしい水 天然水 レモン水 無糖

容量：PET600ml

希望小売価格：165円(税別)、178円(税込)

品目：清涼飲料水(レモン果汁1%)

発売日： 4月14日

発売地域：全国