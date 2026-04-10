ReGACY、千代田区内中小企業向けに共創型新規事業創出プログラムの参加企業募集開始

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下、ReGACY）は、運営事業者として参画する千代田区の新規事業創出支援プログラム「千代田Co-Creation Challenge（以下、千代田CCC）」において、2026年度の区内中小企業の募集を開始しました。

本プログラムは、「売上や販路拡大に課題を感じている」、「新規事業に取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」といった区内中小企業を対象に、外部パートナーとの共創および専門家の伴走支援を通じて、新規事業創出や販路拡大、業務変革の実現を支援するものです。

また、プログラム内容や過去事例を紹介するキックオフイベントを、2026年４月17日（金）に開催します。新たな取り組みによって自社に変化をもたらしたい中小企業の皆様にご参加いただけます。

中小企業の挑戦を支援する、”千代田CCC”とは

2025年度より開始した、千代田区による区内中小企業向けの新規事業創出支援プログラムです。

オープンイノベーションの手法を活用し、自社単独では解決が難しいテーマに対して、共創による新たな価値創出を目指します。区内中小企業が抱える課題の整理から、外部パートナーとのマッチング、実行までを一貫して支援します。

参加するメリット

新規事業開発などに特化したReGACYが、以下の支援を行います。

- 自社の課題や取り組むべきテーマが明確になる- 外部パートナーとの連携により、自社単独では難しい取り組みが可能に- 事業創出の専門家の伴走により、構想に留まらず実行まで進められる- 成果発表の機会により社内外への周知や今後の展開が期待できる

【昨年度成果発表会の様子】

キックオフイベントの開催

本プログラムの内容や実際の取り組み事例を紹介するキックオフイベントを開催します。

当日は、令和７年度参加企業のパートナーとして、マーケティング人材の育成支援をされたシナジーマーケティング株式会社 橋爪勇磨さんをお招きし、実際の取組事例や成果をご紹介いただきます。

実際の取組事例をもとに、新規事業や販路拡大の具体的な進め方を知りたい企業にとって、実務のヒントを得られる機会です。

日 時：2026年4月17日（金）18:00～19:30

会 場：万世橋区民館 ８階会議室（千代田区外神田１ｰ１－１３）

参加費：無料

内 容：オープンイノベーションの事例紹介、パネルディスカッション 等

申込方法：

以下URLよりお申し込みください。

https://forms.gle/DeydiubLL6woy2vL9

2026年度 千代田区CCC募集要項

（１）募集期限

５月８日（金）１２：００

（２）応募資格

・千代田区内に本社を構えている企業等、何らかの法人格を持つ団体であること

・本プログラムのビジョンに共感していただけること

・選考期間及び期間中の全プログラム（事務局によるメンタリング、勉強会、デモデイ等の各種イベント）への参加可能であること

・別途採択予定のパートナー事業者のサービスやソリューション、開発予定の新規事業に主体的に取り組めること

・反社会的勢力が関与していないこと

（３）採択基準

・新たなチャレンジに積極的に取り組んでいこうとする熱意があること

・課題解決型オープンイノベーションの横展開を図りたいという区の方向性を理解し、自社の取組成果の広報発信等にご協力をいただけること

・実装・定着化に向けた伴走支援のフェーズに十分なリソースを割くことができること

（４）採択件数

４件程度

（５）採択スケジュール

・公募開始：４月３日（金）

・事前相談：４月６日（月）～５月１日（金）

・公募締切：５月８日（金）１２：００

・一次（書類）審査：５月中旬

・二次（面談）審査：５月下旬（書類審査通過者に別途面談審査詳細をご案内いたします）

・採択内定：５月末頃

※ 詳細は公式HPをご覧ください。

公式HP：https://co-creation.city.chiyoda.lg.jp/

事前相談会について

応募をご検討中の千代田区内の中小企業様に向けて、事務局によるオンライン相談会を実施します。

ご興味がおありの方は、お気軽にお申し込みください。

・ 期間：５月１日（金）まで

・ 内容：事前相談（30分）

・ 申込方法：

希望日の前日の正午までに、以下URLよりお申し込みください。

https://timerex.net/s/k.shoda_9905_3e84/902b9cac

【お問合せ先】

千代田Co-Creation Challenge事務局（ReGACY Innovation Group株式会社）

chiyoda-co-creation@regacy-innovation.com

050-1726-1050

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ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/(https://regacy-innovation.com/%E2%80%8B)

事業概要：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業