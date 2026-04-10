ヒュンメルから灼熱の人工芝から足裏ガードする夏向けスパイク「VORART3 SL PRO SUMMER」が発売！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、灼熱の人工芝からプレーヤーの足を守るため、断熱インソールを搭載した夏用スパイク「VORART3 SL PRO SUMMER （ヴォラート3 SLプロサマー）」を開発。4月10日から、ヒュンメル公式オンラインストアや全国のヒュンメルスパイク取扱店で販売を開始します。

灼熱の人工芝から足裏をガード

夏の天気の良い日には、人工芝グラウンドの表面温度が70℃以上になることもあり、足裏に水ぶくれができたり、火傷したりするリスクも。そんな夏の悩みを少しでも解決し、プレーに集中できるようにと開発したのが、今回の「VORART3 SL PRO SUMMER （ヴォラート3 SLプロサマー）」です。

・断熱インソール

断熱インソールを標準搭載。宇宙服にも採用されている高機能断熱素材「エアロゲル」をインソール素材に配合しており、一般的なインソールと比較して、-5℃以上の断熱性を発揮。ソールに伝わった熱を軽減し、夏のプレーをサポートします。

（断熱性比較試験方法）

外気温38.0℃、表面温度78.2℃の人工芝グラウンドで15分間の運動実施直後、サーモカメラにてインソール表面温度を測定。試験は当社製サッカースパイクに断熱インソールと一般的なEVAインソールをそれぞれ装着して比較。

・夏向け素材

夏は汗をかきやすく、天気が変わりやすい季節であることを考慮し、アッパーにしなやかな人工皮革「ナノフィットスキン」を採用。優れたフィット感をキープしながらも、手入れをしやすい仕様に。またシュータンにはメッシュ素材を配置し、通気性を向上。

・3ウィズ展開

レギュラー（2E相当）・ワイド（3E相当）・スーパーワイド（4E相当）の3ウィズ展開。足幅が広いプレーヤーや甲が高いプレーヤーをサポートします。

・軽量アウトソール

軽量で反発性に優れたナイロンプレートをベースに、スタッド部には耐摩耗性に優れた素材を配置。変形丸形スタッドがグリップ力を発揮し、アジリティをサポート。

ヴォラート3 SL PRO SUMMER

ヴォラート3 SL PRO SUMMER WIDE

ヴォラート3 SL PRO SUMMER SUPERWIDE

価格：20,900円（税込）

カラー：ホワイト×エメラルド

サイズ：23.5-29.0cm

断熱グリップインソール

価格：2,530円（税込）

サイズ：S（22-23cm）、M（23.5-25cm）、L（25.5-27cm）、XL（27.5-29cm）

スパイクはいつものを履きたいというプレーヤーのためにインソールを単体でも販売。断熱性能に加え、グリップ性、抗菌消臭機能、吸水速乾機能を追加。インソール表面にオペロンゴムを配合し、一般的な鹿の子生地と比較して3.6倍のグリップ性のある素材を採用し、シューズ内の足のズレを軽減します。

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/