nwm×ANYTIME FITNESS公式オンラインストア「A PROP」別注モデル「nwm GO A PROP edition」2026年4月20日（月）発売

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂井 博、以下「NTTソノリティ」）が展開する、没入ではなく“共存（Co-being）”をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm（ヌーム）」は、24時間年中無休フィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーである株式会社Fast Fitness Japanが運営する公式オンラインストア「A PROP（ア プロップ）」とのコラボレーションにより、オープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」の別注モデル「nwm GO A PROP edition」を発表いたします。カラーからサウンド体験に至るまでA PROP仕様にカスタマイズした本製品は、2026年4月20日（月）よりA PROP公式オンラインストア限定で販売いたします。

「A PROP」は、『毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる』をコンセプトに、ANYTIME FITNESSが提案するライフスタイルを体現するオリジナルアイテムやセレクト品などを販売するオンラインストアです。今回のコラボレーションは、A PROPと日本発ブランドが共同開発したプロダクト群「24H LIFE GEAR」プロジェクトの一環として実現したものです。

「24H LIFE GEAR」プロジェクト

nwmが提案する周囲と”共存”する音体験と、A PROPが提案するアクティブで多様なライフスタイルが共鳴し、本モデルの開発に至りました。

「24H LIFE GEAR」プロジェクトページ：https://aprop.jp/pages/24lifegear

nwm×A PROP別注モデル「nwm GO A PROP edition」

ブラック×パープルホワイト×パープル

オープンイヤー型ネックバンドワイヤレス耳スピーカー「nwm GO」をベースに、ANYTIME FITNESSのブランドカラーであるパープルを採用。イコライザーや専用アプリ「nwm Connect」のUIデザインに至るまでA PROP仕様にカスタマイズし、視覚・聴覚の両面からブランド体験を提供します。

周囲の音も、自分だけの音も同時に楽しめるオープンイヤー設計。NTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」※により周囲への音漏れを抑えます。軽量かつ柔軟性に優れたネックバンド設計に、IP55の防塵防水性能。完全新規設計の12mmドライバーによる迫力あるサウンド。

ワークアウト中も周囲の音を把握しながら音楽を楽しみたい方や、日常とフィットネスをシームレスに行き来するライフスタイルを持つ方に最適です。

ANYTIME FITNESSを象徴するパープルカラー耳をふさがないのでフィットネス中も耳が蒸れず快適マイク付きなのでオンライン会議や通話にも

詳細はこちら :https://aprop.jp/pages/24lifegear?utm_source=collab&utm_medium=banner&utm_campaign=24_nwn「nwm GO A PROP edition」販売ページ

＜通常版「nwm GO」について＞

フォグブラックグレイシャーホワイトソイルベージュ

アクティブな日常を、音鮮やかに。

NTTの特許技術を搭載した、耳をふさがないイヤホン「耳スピ」シリーズのアクティビティモデル。アウトドアやワークアウトと相性抜群。趣味や遊びのモチベーション向上をサポートするとともに、仲間とのスムーズなコミュニケーションを実現。

製品ページ：https://nwm.global/products/go





＜搭載技術＞

通話や通信の課題解決から生まれた、NTTの音を操るコア技術を搭載しています。

PSZ技術

― 音を閉じ込め、音漏れを抑える

究極の矛盾を両立させる、NTTの特許技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」。ある音波（正相）に対し180 度位相を反転させた波形（逆位相）を重ねると音が消える原理を応用。独自のハードウェア設計により耳元の一定エリアに音がとどまるため、耳をふさがなくても周囲への音漏れを抑えます。

※NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

＜スペック＞

ブラック×パープルホワイト×パープル

正式名称：オープンイヤー型 ネックバンドワイヤレス 耳スピーカー

nwm GO A PROP edition（ヌームゴーアプロップエディション）

カラー：ブラック×パープル／ホワイト×パープル

価格：オープン価格

発売日：2026年4月20日(月)

取り扱い店舗：A PROP（https://aprop.jp/）

型式：ダイナミック型

使用：ユニット口径 12 mm

再生周波数帯域：100 Hz ～ 20,000 Hz

Bluetooth(R)バージョン：Bluetooth Ver.5.3

Bluetooth Class：Class 1

対応Bluetoothプロファイル：A2DP, HFP, AVRCP, PBP

対応コーデック：SBC, AAC, LC3, CVSD, mSBC

マイクロホン：MEMS（全指向性）

バッテリー：Li-ion Battery

電池持続時間※1：最大10 時間

充電時間※1：約1 時間15 分

防塵・防水性能：IP55 相当 ※3

素材：フック：シリコーン、ハウジング：ABS

マルチペアリング※2：8台

マルチポイント※2：最大2台

サイズ：W120 ×H33.5 mm×D125 mm

質量：約20 g

付属品：専用充電ケーブル（USB-C(R)接続）

上記の仕様および外観は改良のために予告なく変更することがあります。

※1使用条件、使用環境により変動します。 ※2 すべてのBluetooth対応機器での組み合わせ、動作を保証するものではありません。 ※3 JIS C 0920 : 2003(IEC 60529)「「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」の「固形物体 に対する保護等級」および「水に対する保護等級」である IP55 相当の防塵・防水機能。 機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入せず、内径6.3 ｍｍの注水ノズルから約3 m離し、12.5 L/minの水流であらゆる方向から最低3分、噴流を受けても機器の性能を保持できるレベル

【商標について】Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。 Auracast(TM) ワードマークおよびロゴは、 Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標です。USB Type-C(R)は、USB Implementers Forum の登録商標です。NTTソノリティ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。nwmは、NTTソノリティ株式会社の登録商標または商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。

A PROP（ア プロップ）

株式会社Fast Fitness Japanの公式オンラインストア。毎日をもっと楽しく、そしてアクティブに導く、自分らしさを表現できるアイテムが見つかる、をコンセプトに、「アパレル」「サプリメント」「雑貨」等、機能や素材にこだわったエニタイムフィットネスオリジナルアイテムや独自のセレクト品などを販売。

https://aprop.jp/

Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

https://fastfitnessjapan.jp/

「nwm（ヌーム）」について

nwm（ヌーム）は、変化するライフスタイルの中で自分の世界と周囲の世界をシームレスにつなぐために生まれたNTTグループ初の音響ブランド。没入ではなく”共存（Co-being）”をコンセプトに、音を操るコア技術を活用したオープンイヤー型デバイスを開発しています。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような新体験、耳スピーカー「耳スピ」を約2年半で8製品展開し、音の技術で世の中の課題を解決する音響ブランドへ成長しています。New Wave Makerの頭文字をとったブランド名には、音のテクノロジーと新しい発想でよりよい暮らしを提案し、世の中に新しい波を起こしていくという想いが込められています。https://nwm.global/

NTTソノリティについて

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021 年9 月1 日に設立。「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、ビジネスやプライベートなどさまざまなシーンで一人ひとりに快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供しています。2022年11月には、音響ブランド「nwm（ヌーム）」を発表。2025年12月には、新しい”聞こえ”で毎日を高めるブランド「cocoe（ココエ）」を発表しました。オーディオ機器の開発・販売、パートナー企業との製品開発、音声DXの3つの事業をメインに、音響技術を駆使したソリューションで世の中の課題を解決、新たな生活価値やライフスタイルを生み出します。https://ntt-sonority.com/