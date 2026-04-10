院生625人が選んだ「研究のお供」1位は糖分補給のお菓子──アカリク、先輩の応援を詰め込んだ「研究・就活応援ボックス」提供開始

株式会社アカリク

大学院生・研究者のキャリア支援を行う株式会社アカリク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山田諒）は、2026年4月1日より、「アカリクの院生応援キャンペーン」として「研究・就活応援ボックス」の提供を開始しました。ボックスには、先輩大学院生625人へのアンケートをもとに厳選した飲料・お菓子・軽食の詰め合わせに加え、先輩たちから後輩へ寄せられた応援メッセージを掲載したメッセージカードを同封しています。2028年3月卒業・修了予定の修士・博士を対象に、キャンペーンへのエントリーおよびアカリクのプロフィール充実度75%以上の条件を満たした方へお届けします。4月中旬より順次発送を予定しています。

背景：研究と就職活動の両立に挑む大学院生

アカリクが独自に実施した調査では、修士課程の大学院生は週に20～30時間、博士課程では週に40～50時間を研究に費やしていることがわかっています。博士課程ではフルタイム勤務に相当する時間であり、なかには週60時間を超える学生もいます。特に修士課程の学生は、研究に加えて単位取得のための講義も受けなければならず、アルバイトなどと合わせると自由に使える時間はごくわずかです。そのなかで就職活動にも取り組む必要があるため、研究と就活の両立は大学院生にとって大きな課題となっています。

アカリクは大学院生・研究者に特化したキャリア支援サービスとして、就職活動の支援にとどまらず、「アカリクラウンジ」や「CloudLaTeX」などのサービスを提供し、研究生活そのものを支援しています。本キャンペーンはその一環として、研究と就活の両立に取り組む大学院生に向けて企画しました。

先輩625人へのアンケートで見えた「研究のお供」

ボックスの中身を決めるにあたり、アカリクは2026年2月5日～2月28日に、26卒・27卒の修士・博士のアカリクユーザー625人を対象にアンケート調査を実施しました（回答者内訳：修士77.9%、博士22.1%）。

「研究・就活を支えるアイテムとして、どのジャンルが一番必要か」を聞いたところ、1位は「糖分補給のお菓子（ラムネ・チョコレートなど）」（332票）でした。高度な知的作業である研究を日々続ける大学院生にとって、手軽な糖分補給が欠かせない存在であることがうかがえます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/277_1_713afcdbab2d6abad077ce0aeb6db623.jpg?v=202604100251 ]

※各設問は複数選択可。2026年2月5日～2月28日にかけて26卒・27卒の修士・博士のアカリクユーザーを対象に実施

「研究・就活応援ボックス」の内容

「研究・就活応援ボックス」は、アンケート結果をもとに、以下の3カテゴリのアイテムを詰め合わせています。

先輩からの応援メッセージカード

- エナジー・ビタミン飲料 …… ここ一番の活力を支える一本として- 糖分補給・息抜きのお菓子 …… 知的負荷の高い作業を補助する食品として- カップ麺 …… 多忙な研究の合間にお腹を満たす一品として

ボックスには、アイテムの詰め合わせとともに、先輩大学院生から届いた後輩への応援メッセージ（一部）を掲載したメッセージカードを同封しています。

アンケートと合わせて「これから研究と就活の両立を頑張る後輩へ、一言メッセージをお願いします」と呼びかけたところ、625人全員からメッセージが寄せられました。特に26卒の先輩からは、研究と就職活動の両立を経験したからこそ書ける、実感のこもった言葉が集まりました。

メッセージカードは、桜の木をモチーフにしたデザインで、一つひとつのメッセージが花びらのように集まり、一本の桜の木を形づくっています。裏面にはアンケート結果をインフォグラフィックとして掲載し、先輩たちの「推しアイテム」が一目でわかる構成です。

先輩からのメッセージ（一部抜粋）：

「研究と就活を頑張るあなたは日本の宝」（修士）

「研究で培った『論理』と、就活で向き合う『自分』。その両輪は必ず将来の武器になります。」（博士）

「出遅れたとしても、どうにでもなります」（修士）

「面接は自分の自慢話を存分にできるところ、飲み会で武勇伝語ってると思って楽しんで！」（修士）

「悩んだ時間は無駄じゃない。すべての経験が君の強みになる！」（修士）

また、アカリクは公式X（@acaric）にて、メッセージカードには掲載できなかったものも含め、先輩から寄せられた応援メッセージを毎日1件ずつ紹介する投稿を4月15日（水）より行います（5月末終了予定）。投稿内容は以下のようなイメージです。

📩 28卒院生のみなさんへ、先輩からの就活応援メッセージ

「提出物はファイルを作れば7割完成も同義」

── 2027卒 博士・生物・農学系の先輩より

ファイルを作った時点で7割。真理ですね。

研究・就活応援キャンペーン実施中

▶ https://acaric.jp/event/detail/821(https://acaric.jp/event/detail/821)

※26・27卒の先輩625人から寄せられたメッセージより

#28卒 #アカリクの研究・就活応援キャンペーン

キャンペーン概要

株式会社アカリクについて

公式X（旧Twitter）はこちら :https://x.com/acaric[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17667/table/277_2_f382b3d0a62cc563b2c5c9e7f19c64b7.jpg?v=202604100251 ]

「知恵の流通の最適化」をミッションに、大学院生（修士・博士）・ポスドク・研究者に特化したキャリア支援を行っています。20万人以上が利用する就活情報サイト「アカリク」を中心に、研究分野・業種別イベント、新卒・転職それぞれのキャリアエージェントサービス、大学キャンパス内の常設キャリア支援拠点「アカリクラウンジ」（全国6拠点）等を展開し、研究で培われた知恵と社会をつなぐ橋渡し役を担っています。

会社名：株式会社アカリク（https://acaric.co.jp/）

創 業：2006年11月

代表者：代表取締役 山田 諒

所在地：東京都渋谷区渋谷2-1-5 青山第一田中ビル2階

事 業：就活情報サイト「アカリク」、研究分野・業種別イベント「アカリクイベント」、キャリアエージェント「アカリク就職エージェント」「アカリクキャリア」、オンラインLaTeXエディター「Cloud LaTeX」等の運営