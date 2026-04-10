日本ラグビーフットボール協会の「JAPAN BASE」第2グラウンドで当社が設計・開発した人工芝が採用され、「World Rugby認定人工芝フィールド」の認定を取得

積水樹脂株式会社JAPAN BASE 第2グラウンド

積水樹脂株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長 兼CEO 馬場浩志、以下「当社」）は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会（JRFU）が運営するラグビー日本代表強化・育成拠点「JAPAN BASE」において、2026年3月に完成した「JAPAN BASE 第2グラウンド」に採用された当社設計・開発のスポーツ用人工芝 「DREAM TURF PT-RS＋U」が、World Rugby（ワールドラグビー）認定人工芝フィールドとして認定されたことをお知らせします。

World Rugbyでは、ラグビー競技における安全性確保のため、人工芝フィールドの性能要件を「競技に関する規定第22条」に定めています。本人工芝フィールドは、World Rugbyが定める競技規定および性能要件に基づき、認定検査機関による評価を経て認定を取得したもので、日本国内におけるWorld Rugby認定人工芝フィールドとしては2例目となります。

「JAPAN BASE 第2グラウンド」は、年齢や性別、障がいの有無を問わず、多様な人々がラグビーやスポーツを楽しめる環境づくりをコンセプトに整備された施設です。当社の人工芝は、ラグビー競技に求められる安全性やプレー性への配慮に加え、安定した品質と耐久性を備えたスポーツフィールドとして採用されました。

当社はこれまで、サッカー、野球、ラグビーをはじめとする各種スポーツ分野において、競技特性に応じた人工芝の設計・開発を行い、スポーツを支えるインフラづくりに取り組んできました。今回のWorld Rugby認定取得を通じて、競技団体や利用者からの信頼に応えるとともに、今後も安全で快適なスポーツ環境の実現に貢献してまいります。

スポーツ用人工芝 「DREAM TURF PT-RS＋U」製品情報

https://www.dreamturf.jp/products/dreamturf/ptrsplusu/

【参考】

JAPAN BASE第2グラウンド World Rugby認定のお知らせ｜日本ラグビーフットボール協会(https://www.rugby-japan.jp/news/53831)

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会レポート：JAPAN BASE 人工芝グラウンド開設記念「オープニングセレモニー」および「ラグビークリニック」(https://www.rugby-japan.jp/news/53830)

＜積水樹脂株式会社＞

1954年の創業以来、複合技術を活かし安全・安心・環境保全に貢献するモノづくりによって、公共・民間の幅広い分野で事業を展開しています。「社会の景色に、安全と心地よさを。」のグループスローガンのもと、世界の人々の安全・安心・快適な暮らしを支える製品を提供しています。

https://www.sekisuijushi.co.jp/