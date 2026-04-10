標高８５０ｍ「春の祭典」くじゅう花公園スプリングフラワーフェスタ開催

笑５株式会社

大分県にある西日本最大級のフラワーパーク「くじゅう花公園」（住所：大分県竹田市久住町大字久住４０５０）【本社】東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオン８F：笑５株式会社 代表取締役 前田晃希は、満開シーズンを迎える４月19日（土）よりスプリングフラワーフェスタを開催します。

リビングストンデイジーの花畑

くじゅう花公園は、22万平方メートル の広大な敷地に春から秋にかけて約500種、500万本の花々が咲き誇ります。園内では花々のほか、遮るものがない高原からの眺め、鳥の歌声、夜には空を覆い尽くすかのような星々など癒しの空間をご提供します。

ランチ、スイーツなどのお食事や、地元のお土産品を取り揃えたショップ。ペット（無料）と入園もできドッグランも併設していることから、ファミリー、カップル、ペットと共に1日楽しめる癒しのテーマパークとなっております。

標高８５０ｍの久住高原の春は他の地域より遅いのが特徴ですが、冬の寒さを耐えた花たちは輝きを放ち、高原のキャンバスを埋め尽くします。遅めの春は、可憐なチューリップから始まり、視界に入りきらないほどのネモフィラの花畑、パッチワークのような植え込みが人気の「春彩の畑」、そして色鮮やかなリビングストンデイジーの目前に立つと、まるで異世界に立っているかのような気さえしてくるでしょう。

リビングストンデイジー 株数７万株 面積 7,000平方メートルリビングストンデイジー３万株が彩の丘に登場！

光沢感のある白や赤、黄色など花色には幅があり、まるで宝石箱のよう！リビングストンデージーは、日が当たると一斉に大きく花開き、色とりどりでまばゆいほどです。晴れた日には花の絨毯となって、とても見事です。

株数過去最大級で植え付けたネモフィラ！株数8万株(160万本)

ネモフィラは、澄んだブルーの花が愛らしく、咲き誇った花畑は、海と青空が溶け合うようにも見えます。花畑の中で、はしゃぐ子供たちはまるで妖精がいるかのようです。気温が低い高原では、開花も4月下旬～5月下旬と遅いのが特徴です。

ネモフィラ 株数8万株 面積 9,000平方メートル ！春彩の畑パッチワークの寄せ植え春彩の畑パッチワークの寄せ植えはファンからの支持率No１

まるで夢の世界に入り込んだような７万株の花達が織りなすパッチワークの寄せ植えはファンからの支持率No１。品種の数は７種類ですが、色のバリエーションが加わるのでさらに華やかさが増します。

【開催期間】 2025年4月18日（土）～6月7日（日）

【開園時間】 8:30～17:30(最終入園17:00)

【 入園料 】 大人(高校生以上)1300円 小人(5歳以上)500円

団体料金(15名様以上)大人800円 小人300円

【 住 所 】 大分県竹田市久住町久住4050

【開花情報】

くじゅうガーデン：イングリシュガーデン風庭園 4月から～ （フォトスポット新設）

温室アンティル：世界のベゴニア各種 4月上旬～

チューリップ：２万株 4月中旬～下旬

ネモフィラ：８万株 4月下旬～5月下旬

リビングストンデージー：３万株 4月下旬～5月下旬

春彩の畑：７万株 4月下旬～5月下旬

ローズガーデン：１６００株 5月下旬～6月上旬

ローズガーデン

350種、1600株の高原に咲く春のバラは薫り高く、色鮮やか。特別な気分にさせてくれます。

久住ガーデン

ガーデナー達が心を込めて育てた様々な花たちがイングリッシュガーデンの様相でお出迎えいたします。

チューリップ

5色、2万株のチューリップが時期を変えながら咲き誇ります。久住ガーデンには原種チューリップも。

常夏の花園アンティル

様々な品種のベゴニア、フクシアの鮮やかさが目を惹きます！球根ベゴニアは圧巻のボリューム。

【イベント】 期間中開催は、ＬＩＶＥイベントやマジックショーも開催しております。

詳細は「くじゅう花公園」ホームページ、公式Instagramをご覧ください

くじゅう花公園ホームページ https://kuju-flower-park.com/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/kuju_flower_park

カフェでは人気のメニューを取り揃えております。

【園内施設】

園内にはお花を眺めながら過ごせるカフェや飲食店、香りのショップやドライフラワーなどのお店がありゆっくりとくつろいだ時間を過ごせます。

また、宿泊施設「くじゅう花公園グランピングパーク花と星」を併設しております。

花畑と星空に囲まれ、大切な人と過ごす大切な時間、楽しみ方は無限大です。

くじゅう花公園スプリングフラワーフェスタ 4月19日から開催[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q-szJVeX6wA ]

くじゅう花公園スプリングフラワーフェスタプロモーション