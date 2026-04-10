【オイシックス新潟】4/29(水・祝)の阪神戦にて新潟商業高校吹奏楽部によるコラボ応援が決定

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、4月29日（水・祝）に開催される阪神タイガース戦にて、新潟商業高校吹奏楽部とのコラボ応援を実施することをお知らせいたします。



新潟商業高校吹奏楽部は昨年の8/21(木)に初めてコラボ応援を行い、ヒット曲を中心とした編曲で球場を大いに盛り上げてくださりました。今回も、「じょいふる」や「ウィーアー！」、「第ゼロ感」などの楽曲を練習して臨んでいただきます。



ともに熱いご声援をよろしくお願いします！

■試合情報

日時：2026年4月29日（水・祝）16:00試合開始（14：30一般開場）

場所：HARD OFF ECOスタジアム新潟

試合：NPBファーム・リーグ公式戦 東地区 vs 阪神タイガース

角上魚類サンクスデー

※コラボ応援は1~5回のオイシックス新潟アルビレックスBCの攻撃時を予定しております。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。