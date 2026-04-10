忙しい日々に、呼吸のメリハリを。リラックスと集中を整えるヨガ＆瞑想サウンド。Sugar Candy『Silent Breathlines』4/10配信開始

株式会社クロア

考え続けてしまう夜に、区切りを。

呼吸から整える、新しい休息のかたち。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）が運営する癒やしのレーベル「Sugar Candy」から、Sugar Candyの最新アルバム『 Silent Breathlines (Midnight Flow State) 』の配信が2026年4月10日より、Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか各配信サイトで開始されました。

Sugar Candy / Silent Breathlines (Midnight Flow State)

静寂と呼吸に焦点を当てたスリープ/ヨガ向け作品です。

柔らかなシンセパッドと穏やかなリズムが身体の緊張をほどき、ゆったりとしたフロウへ導きます。

夜のリラクゼーションや瞑想、軽いストレッチに最適で、初心者から習慣的な実践者まで幅広く対応。

過度な装飾を排したミニマルな音像が集中力と安心感を高める一枚です。

ただ流すだけでいい。

呼吸は深くなり、余計な力は抜けていく。

あなたの夜は、静かに変わりはじめます。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1826

タイトル：Silent Breathlines (Midnight Flow State)

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年4月10日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/M4596nzP45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/nt9P3W3b21

収録曲

01 Lunar Drift Pulse

02 Gentle Spine Awakening

03 Velvet Air Circles

04 Stillwater Mind Echo

05 Nocturne Body Balance

06 Soft Horizon Stretch

07 Deep Calm Sequence

08 Floating Core Alignment

09 Quiet Energy Bloom

10 Final Exhale Light

関連作品

Sugar Candy / Yoga Flow Healing -Inner Calm Path

Yoga Flow Healing -Inner Calm Path は、呼吸と動きを穏やかにつなぐ、ヨガセッションのためのヒーリングアルバムです。

主張を抑えた旋律と自然なリズムが、ポーズの流れや内観を妨げず、身体感覚への集中を高めます。

朝の目覚めから夜のクールダウンまで幅広く対応し、スタジオでも自宅でも使いやすい音像に仕上げた一枚です。

呼吸が整うと、動きも自然と整っていく。

その静かな流れに、音がそっと寄り添います。

ヨガの時間をやさしく支えるヒーリングサウンドです。

作品詳細

▶https://www.sugarcandy.jp/release/sugar-candy/scdd-1823

タイトル：Yoga Flow Healing -Inner Calm Path

アーティスト：Sugar Candy

配信日：2026年3月6日

レーベル：Sugar Candy

YouTubeで簡単試聴▶https://lnk.to/Ji7U3WrS45

配信サービス一覧▶https://lnk.to/Cr9iSE4F21

＜Sugar Candy＞プロフィール

Sugar Candy

癒やしのキャンディーがつまった、色々な味を楽しむライフスタイルに寄り添うことをテーマに活動。

POPS、カフェミュージック、ハワイ系音楽、フィットネス、ヨガなど、カラフルな癒やしの音楽を中心にリリース。

YouTubeチャンネル

▶https://www.youtube.com/channel/UCFphFFTBP8mwN0KxhqwjQIg

Instagram

▶https://www.instagram.com/mamsugar1988/

X

▶https://x.com/mamsugar1988

Facebook

▶https://www.facebook.com/sugarcandy.plus

Sugar Candy ホームページ

▶https://www.sugarcandy.jp/

株式会社クロアについて

2009年6月29日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業16年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

RELAX WORLD(R) BRAND

RELAX WORLDは、「音」「映像」「香り」の融合によって、

都市生活者のための“デジタル沐浴”を届けるヒーリングブランドです。

癒やしの映像と音楽がもたらす、新しいウェルビーイング体験（高精細映像コンテンツ）

RELAX WORLD(R) Wellbeing Brand by CROIX

YouTube Ch.▶https://www.youtube.com/@RELAX_WORLD

“おはよう”から“おやすみ”まで、あなたの1日をトータルサポート

音楽アプリ「RELAX WORLD MUSIC」

▶https://relaxworld.jp/pages/relaxworldmusic-app

より良い毎日のために 癒やしと眠りのスペシャリティストア

ECサイト「RELAX WORLD」

▶https://relaxworld.jp/

「世界の瞑想と眠りを変える」RELAX WORLDブランドのX公式アカウント

RELAX WORLD 広報部 X

▶https://x.com/relaxworld_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒やしのグッズ制作から販売などを行っております。