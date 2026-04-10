神奈川県

令和９年１月に本県で開催する「第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会」をきっかけとしたアイスホッケーの盛り上げのため、黒岩知事と現役アイスホッケー選手等が意見交換を行う「フェイスオフ・ミーティング」を開催します。

1 実施日時

令和８年４月16日（木曜日） 14時40分 から 15時00分 まで

2 場所

神奈川県庁 新庁舎5階 第5会議室

3 訪問者

第80回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会神奈川県代表

成年男子キャプテン 松浦 大貴（まつうら ひろき）選手

少年男子選手 ※調整中

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック、パラリンピック

オリンピック アイスホッケー 川口 莉子（かわぐち りこ）選手

パラリンピック パラアイスホッケー 石川 雄大（いしかわ ゆうだい）選手

横浜GRITS（プロアイスホッケーチーム）

共同代表GM 御子柴 高視（みこしば たかし）様

オルタネートキャプテン 蓑島 圭悟（みのしま けいご）選手

神奈川県アイスホッケー連盟 副理事長 長谷川 宜彦（はせがわ のりひこ）様

4 県出席者

知事、スポーツ担当局長 ほか

5 次第

（1）開会

（2）訪問者紹介・あいさつ

（3）知事あいさつ

（4）意見交換

（5）記念撮影

（6）閉会

6 取材について

当日の取材は可能です。直接会場へお越しください。

なお、記念撮影終了後、訪問者への取材時間を設けます。

問合せ先

（第81回国民スポーツ大会冬季大会アイスホッケー競技会実行委員会事務局）

神奈川県文化スポーツ観光局

スポーツ課競技スポーツグループ 電話045-285-0797