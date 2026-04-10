＜ イチゴのつぶつぶ食感 ＞サクッと軽やか、ほどけるパイサンド。【イチゴショップ ｂｙ ＦＲＡＮCＡＩＳ】より、 『イチゴパイサンド』を4月17日（金）より新発売！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、洋菓子ブランド【フランセ】から誕生したイチゴスイーツ専門店【イチゴショップ by FRANCAIS】より、『イチゴパイサンド』を2026年4月17日(金)より期間限定で新発売いたします。
ひと口ごとにイチゴの香りと甘さが広がる。 思わず笑顔になる、上品な味わい。
サクッと軽やかなパイ生地に、 甘酸っぱいイチゴの風味をいかした、なめらかなイチゴクリームをサンドしました。クリームには、イチゴ風味のつぶつぶを忍ばせ、食感にアクセントを加えました。
ひと口ごとにイチゴの香りと甘さが広がります。ほどけるパイの食感に、思わず笑顔になる、可愛くて上品なイチゴの味わい。“イチゴ好き”の心をつかむ一品に仕立てました。
母の日の贈り物や、日頃の感謝を伝えるギフトにぴったり。また、個包装なので、ちょっとした手土産としても配りやすいです。もちろん、日頃の自分を労うご褒美としてもおすすめ。期間限定商品につき無くなり次第終了となりますので、この機会に是非、ご賞味ください。
◆商品概要
【商品名】 イチゴパイサンド
【価 格】 1,296円（税込)
【発売日】 2026年4月17日(金)～
※期間限定商品の為、なくなり次第終了。
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
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ブランドロゴ&ストーリー
「イチゴショップ by FRANCAIS 」
いつもの商店街で
真っ赤な“いちご”をお買い物。
さてさて今日は
どんなお菓子を作ろうかな。
“いちご”の相棒といえば
やっぱりミルクでしょ。
そして“いちご”の美味しさを引き立てる
ローズの香りやラズベリー、
ルビーチョコレートもプラスして。
はい完成 ♪
豊かで甘酸っぱい“いちご”と
ミルクと合わせた優しいハーモニーを
ぜひお楽しみください。
商品情報
「イチゴミルクサンド」
イチゴとラズベリーのペーストをミルクチョコレートで包み、練乳を含んだ香ばしく優しいクッキーでサンドしました。
ひとくち頬張れば幸せな香りが口いっぱいに広がります。
6個入 1,296円（税込)
10個入 2,160円（税込)
16個入 3,456円（税込）
「<生>イチゴミルクケーキ」
華やかなイチゴの色味に合わせて3種のベリーピューレで仕上げたジュレをイチゴピューレと生クリームで仕上げた優しいコクの広がるムースで包み込みました。イチゴの甘酸っぱさとミルクの口溶けが絶妙なマリアージュとなって口いっぱいに広がります。
3個入：1,350円（税込) ※要冷蔵商品
※各日数量限定での販売
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
常設店舗情報
●東京ギフトパレット店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内
（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）
営業時間︓(平日)9:30～20:30 (土・日・祝日)9:00～20:30
※営業時間につきましては、館の営業時間に準じます
公式サイト
https://sucreyshopping.jp/francais
会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
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