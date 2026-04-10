＜ イチゴのつぶつぶ食感 ＞サクッと軽やか、ほどけるパイサンド。【イチゴショップ ｂｙ ＦＲＡＮCＡＩＳ】より、 『イチゴパイサンド』を4月17日（金）より新発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、洋菓子ブランド【フランセ】から誕生したイチゴスイーツ専門店【イチゴショップ by FRANCAIS】より、『イチゴパイサンド』を2026年4月17日(金)より期間限定で新発売いたします。

ひと口ごとにイチゴの香りと甘さが広がる。 思わず笑顔になる、上品な味わい。

サクッと軽やかなパイ生地に、 甘酸っぱいイチゴの風味をいかした、なめらかなイチゴクリームをサンドしました。クリームには、イチゴ風味のつぶつぶを忍ばせ、食感にアクセントを加えました。

ひと口ごとにイチゴの香りと甘さが広がります。ほどけるパイの食感に、思わず笑顔になる、可愛くて上品なイチゴの味わい。“イチゴ好き”の心をつかむ一品に仕立てました。

母の日の贈り物や、日頃の感謝を伝えるギフトにぴったり。また、個包装なので、ちょっとした手土産としても配りやすいです。もちろん、日頃の自分を労うご褒美としてもおすすめ。期間限定商品につき無くなり次第終了となりますので、この機会に是非、ご賞味ください。

◆商品概要

【商品名】 イチゴパイサンド

【価 格】 1,296円（税込)

【発売日】 2026年4月17日(金)～

※期間限定商品の為、なくなり次第終了。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

ブランドロゴ&ストーリー

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「イチゴショップ by FRANCAIS 」

いつもの商店街で

真っ赤な“いちご”をお買い物。

さてさて今日は

どんなお菓子を作ろうかな。

“いちご”の相棒といえば

やっぱりミルクでしょ。

そして“いちご”の美味しさを引き立てる

ローズの香りやラズベリー、

ルビーチョコレートもプラスして。

はい完成 ♪

豊かで甘酸っぱい“いちご”と

ミルクと合わせた優しいハーモニーを

ぜひお楽しみください。

商品情報

「イチゴミルクサンド」

イチゴとラズベリーのペーストをミルクチョコレートで包み、練乳を含んだ香ばしく優しいクッキーでサンドしました。

ひとくち頬張れば幸せな香りが口いっぱいに広がります。

6個入 1,296円（税込)

10個入 2,160円（税込)

16個入 3,456円（税込）

「<生>イチゴミルクケーキ」

華やかなイチゴの色味に合わせて3種のベリーピューレで仕上げたジュレをイチゴピューレと生クリームで仕上げた優しいコクの広がるムースで包み込みました。イチゴの甘酸っぱさとミルクの口溶けが絶妙なマリアージュとなって口いっぱいに広がります。

3個入：1,350円（税込) ※要冷蔵商品

※各日数量限定での販売

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

常設店舗情報

●東京ギフトパレット店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

（JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ）

営業時間︓(平日)9:30～20:30 (土・日・祝日)9:00～20:30

※営業時間につきましては、館の営業時間に準じます

公式サイト

https://sucreyshopping.jp/francais

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

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