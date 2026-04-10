『アサヒドライゼロ 泡ジョッキ缶』中味とパッケージリニューアル　5月12日から期間限定発売

アサヒビール株式会社



アサヒビール株式会社（本社 東京、社長 松山一雄）は、泡を楽しむノンアルコールビールテイスト飲料『アサヒドライゼロ 泡ジョッキ缶』の中味とパッケージをリニューアルして、5月12日から期間限定で発売します。

『アサヒドライゼロ 泡ジョッキ缶』は、全開するふたを開栓することで泡が自然発生する「泡ジョッキ缶」を使用したノンアルコールビールテイスト飲料です。ふたを開けた瞬間にきめ細かい泡が湧き出し、ノンアルコールでありながら、キレのあるビールらしい味わいを実現した「ドライゼロ」ならではの飲みごたえが楽しめます。

今回のリニューアルでは、原材料を調整することで、飲みごたえを強化するとともに、よりすっきりとした飲みやすい味わいを実現しています。パッケージは、缶上部を囲む赤い帯に「ノンアルコール」と記載することで、ノンアルコールビールテイスト飲料であることを、より分かりやすくしています。従来から採用しているシルバーの背景に泡が湧き上がるグラスのデザインに加え、「泡が出る！！」「ゴクゴク飲める！」といったコピーで商品特長を訴求します。

発売に合わせて、北海道・東北・九州の3エリアではTVCM「歓喜」篇を放映します。「ノンアルは泡でもっとうまくなる」というメッセージとともに、泡があることでよりおいしいという価値を訴求し、飲用喚起を図ります。

「ドライゼロ」ブランドは2012年2月の発売以来、ビールらしい味わいが好評でノンアルコール飲料市場において2016年から10年連続売上No.1※を達成しています。

アサヒビールは飲む人も飲まない人もお互いが尊重し合える社会の実現を目指し「スマートドリンキング（飲み方の多様性）」を提唱しています。本商品やCMの放映を通じて「スマートドリンキング」のさらなる浸透を図り、グループ理念“Asahi Group Philosophy”で掲げる「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」の実現を目指します。

※インテージSRI+ノンアルコール飲料市場2016年1月～2025年12月 累計販売金額 7業態計（SM・CVS・酒DS・一般酒店・業務用酒店・DRUG・ホームセンター計）

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16166/table/1486_1_3cff16ca701831d91a1d65e0d298f3d3.jpg?v=202604100251 ]

■20歳以上の方の飲用を想定して開発しました

■「ドライゼロ」ブランドサイト：https://www.asahibeer.co.jp/dryzero/

■「スマートドリンキング」サイト： https://www.asahibeer.co.jp/smartdrinking/